Sağlık için çok faydalı! Ancak tüketirken dikkat...

Yararlı bakteriler organik asitleri üreterek bağırsak duvarının PH seviyesini 4.0-5.0 dolaylarına düşürürler. Bu sayede mikroplar asidik ortamda gelişemez ve yaşayamazlar. Turşu da bağırsaklara doğal, canlı probiyotik ortamı ve sağlıklı bağırsak florasını sağlamaktadır.

Sağlıklı bağırsak florası ise ağır metalleri bağlama, kanserojen maddeleri etkisiz hale getirme ve toksik maddeleri yok etme kısaca vücudu koruma özelliğine sahiptir.

Hangi turşuyu seçelim?

Lahana, salatalık, sarımsak, pancar turşusu en fazla tercih edilen turşular arasında olmakla beraber farklı faydaları vardır.

Lahana K vitamininin iyi kaynağıdır. Bağırsaklarda vitamin ve mineral emiliminin yeterli olabilmesi ve fonksiyonların düzgün bir şekilde gerçekleşmesi için bu vitamine ihtiyaç vardır. Aynı zamanda lahana metabolizmayı hızlandırarak kilo kaybına da olumlu etki yapabilir.

Fermente salatalık turşusu bağırsak florasında bulunan yararlı bakteri lactobacillusun gelişmesi ve yaşamasında etkilidir. Bu sayede hazmı rahatlatıcı etki yapmaktadır.

Sarımsak antibiyotik özellikte bir besindir. Sarımsak turşusu da hem içeriği hem de fermente özelliği sayesinde bağışıklık sisteminizi olumlu etkiler. Aynı zamanda sarımsak turşusu metabolizmayı hızlandırır ve tokluk hissini uyararak kilo kaybına yardımcı olabilir.

Pancar antioksidan kapasitesi çok yüksek bir besindir. Betalain maddesini içerir ve kalp damar hastalıklarının önlenebilmesinde etkilidir. Pancar turşusu da hem bu özellikleri ile hem de fermente olduğunda bağırsak sağlığına olumlu etkileri ile sofralarınızda yer verebileceğiniz harika bir besindir.

Nelere dikkat edelim?

Hazır turşulara raf ömrünü arttırmak için kimyasallar eklenir. Bu nedenle ev yapımı turşular tüketilmeli veya içeriği temiz hazır turşular alınmalıdır.

Ev yapımı turşuda sirke, sarımsak, kaya tuzu, nohut gibi içerikler herhangi bir katkı malzemesi kullanmadan turşunun yapılması, tazeliğini koruması ve bozulmamasında etkilidir.

Turşu, pişirilmeden hazırlanan ve uzun süre bekleyen bir yiyecektir. Bu nedenle hijyen çok önemlidir. Sebzeler iyi yıkanmalı ve hazırlık aşamasında dikkat edilmelidir. Aksi takdirde bakteri ve mantarlar turşunun olmadan sebzelerin bozulmasına neden olabilir.

Turşunun pet şişelerde değil, mümkünse cam ve kapağı iyi kapanan kavanozlarda yapılması daha sağlıklı olacaktır.

Kimler için sakıncalıdır?

Turşu her ne kadar fermente ve sağlıklı bir ürün olsa da tuz içeriği de yüksektir. Bu nedenle hipertansiyonu olanlar, kalp hastaları ve böbrek hastalarının tüketmemesi gerekmektedir. Genel sağlık için de tuz oranına dikkat etmek ve olabildiğince az tuzlu yapmak önemlidir. Sebzeler çıkarıldıktan sonra yıkanabilir.