Sağlığa etkileri yüzyıllardır biliniyor! İşte elma sirkesinin faydaları...

Elma sirkesinin bağırsak temizliğinden zayıflamaya, diyabetten tansiyona pek çok sağlık sorunu için kullanıldığını belirten Diyetisyen Dilan Dalgıç, faydalarını anlattı, nasıl tüketilmesi gerektiğiyle ilgili önemli bilgiler paylaştı.

- Kan şekeri kontrolünü sağlar: Yapılan araştırmalar elma sirkesinin kan şekeri seviyesini kontrol almaya yardımcı olduğunu gösteriyor. Bunun nedeni sirkenin nişasta sindirimini kısmen de olsa engellemesinden kaynaklanıyor. Aynı zamanda düzenli elma sirkesi tüketimi diyabet hastalarında mantar ve enfeksiyonuna karşı koruyucu etki gösterdiği görülmüştür. Ancak her besinde olduğu gibi elma sirkesi de tek başına mucize yaratmıyor. Beslenme programını düzenli uygulayan diyabetli bireyler günlük beslenmesinde makul ölçülerde elma sirkesine de yer vererek kan şekerinin daha dengeli olmasına destek olabilir. Ama bilinçsiz / fazla tüketimi insülin kullanan diyabet hastaları için risk oluşturabilir.

- Bağırsakları hızlı çalıştırıyor: İçeriğindeki asetik asit nedeniyle bazı mide rahatsızlıklarının azalmasına yardımcı olurken özellikle nişasta içeren yemekle birlikte tüketilmesi, bağırsakların çalışmasını hızlandırır.

- Zayıflamaya yardımcı: Elma sirkesinin obeziteye olan etkisini gösteren bir araştırmada 12 hafta boyunca bir grup hastaya günde 1,5-3 yemek kaşığı elma sirkesi içeren sıvı içirilmiştir. Hastaların bu 3 aylık süre sonunda ortalama 1-2 kg verdiği görülmüş ancak sonraki 1 ayda hastalar verdikleri ağırlığı geri almıştır. Yani elma sirkesinin zayıflama ve kilo kontrolü açısından faydası var ama söylendiği gibi hızlı kilo vermeyi sağlamıyor. Ancak tüketmeyi seviyorsanız doğru hazırlanmış beslenme ve egzersiz planınıza takviye olarak tüketebilirsiniz.

Nasıl tüketilmeli?

Salata ya da cacığa tadını bozmayacak kadar eklemek en doğru tüketim şekli. Dileyen 1 bardak suya en fazla 1 tatlı kaşığı ekleyerek günde 1– 2 kez olacak şekilde de tüketilebilir. Ancak kesinlikle doğrudan tüketilmemeli.

Herhangi bir zararı var mı?

Yüksek tansiyon hastaları, idrar söktürücü ilaç kullananlar doktora danışmadan tüketmemeli. Aşırı miktarda kullanılmamalıdır. Fazla ve yanlış kullanımı diş minesinde ve sindirim sisteminde kalıcı sorunlar yaratabilir. Aynı zamanda osteoporoz riski taşıyan bireylerin düzenli elma sirkesi tüketimi kemiklerde harabiyete yol açabilir. Elma sirkesinin hastalıkları tedavi ürünü olarak kullanımının kanıtlanmadığını unutmamak gerekir. Bunu kanıtlamak için insanlar üzerinde daha geniş kapsamlı araştırmalar yapılmalıdır. Sağlıklı beslenme planı ile birlikte makul miktar ve sıklıkta tüketmek mutlaka fayda sağlayacaktır.

Antibakteriyel etkisi ile sağlığa faydalı

Elma sirkesinin günümüzde gıdalarla alımının yanı sıra birçok sağlık sorununun çözümünde de kullanıldığını belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Sema Karaoğlu, sirkede bulunan fenolik maddeler antioksidan, antitümör, antimutajenik, antiromatizmal, ateş düşürücü ve antikarsinojenik etkilerle sağlığımızı koruduğunu belirtti. Karaoğlu, elma sirkesinin harici olarak da faydalı olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Sivilceli ciltlerde ve kepekli saçlarda lokal olarak kullanılır. Seyreltilmemiş sirke takma dişlerin temizlenmesinde de kullanılabilmektedir. Sivilceli yüzlere sürülüp 3-10 dk yüzde bekletilip yıkanması peeling etkisi yapar, sivilceleri kurutmaya yardımcı olur. Dikkat edilmesi gereken nokta, sirke yüze sürüldüğünde yanma, kaşıntı ve kızarma başlarsa süresi kaç dakika olursa olsun hemen yüzden arındırılması ve bol suyla yıkanmasıdır. Kepekli saçlarda haftada 2 gün durulama suyuna (bir kova suya 1 fincan sirke) katılarak hem kepeği yok edecek hem de saçları pırıl pırıl yapacaktır."