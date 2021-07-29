Safiye isminin anlamı nedir? Safiye ne demek? Safiye adının özellikleri, analizi ve kökeni

Safiye ismi Arapça kökenli bir isim olmakla beraber sadece kız çocukları için kullanılmaktadır. Safiye isminin birden fazla anlamı bulunmaktadır. Safiye ismi duru ve katkısız demektir.

Safiye İsminin Anlamı Nedir? Safiye Ne Demek?

Türkiye’de ortalama 150 binden fazla kişi tarafından kullanılan Safiye ismi duru, katkısız ve arı anlamlarına gelmektedir.

Safiye İsminin Özellikleri

Durgun ve sakin bir yapısı vardır. Çevresine pozitif enerji yayar ve insanlar tarafından sevilen kişiler arasında yer alırlar. İnsanları kırmayı hiç istemezler ve aşkı gerçek anlamda yaşayan kişilerin başında gelirler.

Safiye İsminin Analizi

S: Hayal kurmayı sever ve hayallerinin peşinden koşmaya bayılır.

A: Atılgan ve enerjik yapıya sahiptir.

F: Etrafına güven verir ve çevresindeki sakin tavırlarıyla dikkat çekerek insanların güvenini kısa sürede kazanır.

İ: Uysal ve bir o kadarda kırılgan yapıya sahiptir.

Y: Geçmişte yaşadığı kötü olayları unutmaz ve üzülmeye başlar. Kinci bir yapıya sahiptir.

E: Üzüntü ve sevinçleri bir arada yaşar ve inişli çıkışlı bir ruh hali vardır.

Safiye Adının Kökeni

Safiye adının kökeni Arapçadır.

Safiye İsminin Yanına Yakışan İsimler

Safiye isminin yanına yakışan erkek isimler; Safer, Saffet, Safi, Safder, Safter.

Safiye isminin yanına yakışan kız isimler; Safinaz, Safiyet, Safıgül, Safir, Safire, Safaniye.

Safiye İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

Geçmiyor.