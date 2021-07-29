Safiye isminin anlamı nedir? Safiye ne demek? Safiye adının özellikleri, analizi ve kökeni
Ülkemizde genel olarak eski yıllarda ön planda olan isimlerden birisi olan Safiye ismi, günümüzde de oldukça tercih edilmektedir. Safiye ismini bebeğine vermek isteyen bireyler ismin ne anlama geldiğini, kökenini ve kuranda geçip geçmediğini merak ediyor. Safiye isminin anlamı nedir? Safiye ne demek? Safiye ismi Kur’an’da geçiyor mu? İşte, bilinmesi gereken tüm detaylar.
Safiye ismi Arapça kökenli bir isim olmakla beraber sadece kız çocukları için kullanılmaktadır. Safiye isminin birden fazla anlamı bulunmaktadır. Safiye ismi duru ve katkısız demektir.
Safiye İsminin Anlamı Nedir? Safiye Ne Demek?
Türkiye’de ortalama 150 binden fazla kişi tarafından kullanılan Safiye ismi duru, katkısız ve arı anlamlarına gelmektedir.
Safiye İsminin Özellikleri
Durgun ve sakin bir yapısı vardır. Çevresine pozitif enerji yayar ve insanlar tarafından sevilen kişiler arasında yer alırlar. İnsanları kırmayı hiç istemezler ve aşkı gerçek anlamda yaşayan kişilerin başında gelirler.
Safiye İsminin Analizi
S: Hayal kurmayı sever ve hayallerinin peşinden koşmaya bayılır.
A: Atılgan ve enerjik yapıya sahiptir.
F: Etrafına güven verir ve çevresindeki sakin tavırlarıyla dikkat çekerek insanların güvenini kısa sürede kazanır.
İ: Uysal ve bir o kadarda kırılgan yapıya sahiptir.
Y: Geçmişte yaşadığı kötü olayları unutmaz ve üzülmeye başlar. Kinci bir yapıya sahiptir.
E: Üzüntü ve sevinçleri bir arada yaşar ve inişli çıkışlı bir ruh hali vardır.
Safiye Adının Kökeni
Safiye adının kökeni Arapçadır.
Safiye İsminin Yanına Yakışan İsimler
Safiye isminin yanına yakışan erkek isimler; Safer, Saffet, Safi, Safder, Safter.
Safiye isminin yanına yakışan kız isimler; Safinaz, Safiyet, Safıgül, Safir, Safire, Safaniye.
Safiye İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?
Geçmiyor.