Sadiye isminin anlamı nedir? Sadiye ne demek? Sadiye adının özellikleri, analizi ve kökeni
Arapçada isimler müzekker ve müennes olmak üzere ikiye ayrılır. Müzekker bir isim olan Sadi'den türetilen Sadiye sözcüğü 17. yüzyılda literatüre girdi. Bu ismin sözlük anlamı şanslı olsa da günümüzde daha çok mutlu ve şen manasında kullanılır. Sadiye isminin anlamı ve kökeni nedir? Bu isim Kur’an'da geçiyor mu? İşte, merak edilen tüm detaylar.
Sadiye, ülkemizde kız çocuklarına konan popüler isimler arasında yer alıyor. 2021 yılı itibariyle Türkiye'de Sadiye ismini taşıyan kişi sayısı: 21.234
Sadiye İsminin Anlamı Nedir? Sadiye Ne Demek?
Sadiye isminin üç farklı anlamı vardır.
İlk Anlamı: Kutlu, ongun, uğurlu
İkinci Anlamı: Şanslı, bahtı açık, geleceği parlak
Üçüncü Anlamı: Halinden memnun oldun, bahtiyar
Sadiye İsminin Özellikleri
Harf sayısı: 6
Uğurlu sayısı: 1
Renk sembolü: Mor
Sadiye İsminin Analizi
Harf analizine göre Sadiye isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:
1- Mahremiyete çok fazla önem verdiği için sırlarını en yakın arkadaşlarıyla bile paylaşmaz.
2- Kendilerine yapılan kötülüğü affetse bile hiçbir zaman unutmaz.
3- Birisine tam anlamıyla güvenmeleri epey zaman alırlar.
Sadiye Adının Kökeni
Yaklaşık 5 asırdır kullanılmakta olan Sadiye ismi Arapça kökenlidir.
Sadiye İsminin Yanına Yakışan İsimler
1- Emine
2- Kerime
3- Nahile
4- Refika
5- Fikriye
6- Gülbin
7- Semiye
8- Hanzade
9- Aybüke
10- Feride
Sadiye İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?
Sadiye ismi, Kur’an-ı Kerim'de geçmemektedir.