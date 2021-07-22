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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 22.07.2021 - 04:22 | Son Güncelleme:

Sadiye isminin anlamı nedir? Sadiye ne demek? Sadiye adının özellikleri, analizi ve kökeni

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Sadiye isminin anlamı nedir? Sadiye ne demek? Sadiye adının özellikleri, analizi ve kökeni

Arapçada isimler müzekker ve müennes olmak üzere ikiye ayrılır. Müzekker bir isim olan Sadi'den türetilen Sadiye sözcüğü 17. yüzyılda literatüre girdi. Bu ismin sözlük anlamı şanslı olsa da günümüzde daha çok mutlu ve şen manasında kullanılır. Sadiye isminin anlamı ve kökeni nedir? Bu isim Kur’an'da geçiyor mu? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Sadiye, ülkemizde kız çocuklarına konan popüler isimler arasında yer alıyor. 2021 yılı itibariyle Türkiye'de Sadiye ismini taşıyan kişi sayısı: 21.234

 Sadiye İsminin Anlamı Nedir? Sadiye Ne Demek?

 Sadiye isminin üç farklı anlamı vardır.

 İlk Anlamı: Kutlu, ongun, uğurlu

 İkinci Anlamı: Şanslı, bahtı açık, geleceği parlak

 Üçüncü Anlamı: Halinden memnun oldun, bahtiyar

 Sadiye İsminin Özellikleri

 Harf sayısı: 6

 Uğurlu sayısı: 1

 Renk sembolü: Mor

 Sadiye İsminin Analizi

 Harf analizine göre Sadiye isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

 1- Mahremiyete çok fazla önem verdiği için sırlarını en yakın arkadaşlarıyla bile paylaşmaz.

 2- Kendilerine yapılan kötülüğü affetse bile hiçbir zaman unutmaz.

 3- Birisine tam anlamıyla güvenmeleri epey zaman alırlar.

 Sadiye Adının Kökeni

 Yaklaşık 5 asırdır kullanılmakta olan Sadiye ismi Arapça kökenlidir.

 Sadiye İsminin Yanına Yakışan İsimler

 1- Emine

 2- Kerime

 3- Nahile

 4- Refika

 5- Fikriye

 6- Gülbin

 7- Semiye

 8- Hanzade

 9- Aybüke

 10- Feride

 Sadiye İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

 Sadiye ismi, Kur’an-ı Kerim'de geçmemektedir.

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