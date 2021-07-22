Sadiye isminin anlamı nedir? Sadiye ne demek? Sadiye adının özellikleri, analizi ve kökeni

Sadiye, ülkemizde kız çocuklarına konan popüler isimler arasında yer alıyor. 2021 yılı itibariyle Türkiye'de Sadiye ismini taşıyan kişi sayısı: 21.234

Sadiye İsminin Anlamı Nedir? Sadiye Ne Demek?

Sadiye isminin üç farklı anlamı vardır.

İlk Anlamı: Kutlu, ongun, uğurlu

İkinci Anlamı: Şanslı, bahtı açık, geleceği parlak

Üçüncü Anlamı: Halinden memnun oldun, bahtiyar

Sadiye İsminin Özellikleri

Harf sayısı: 6

Uğurlu sayısı: 1

Renk sembolü: Mor

Sadiye İsminin Analizi

Harf analizine göre Sadiye isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Mahremiyete çok fazla önem verdiği için sırlarını en yakın arkadaşlarıyla bile paylaşmaz.

2- Kendilerine yapılan kötülüğü affetse bile hiçbir zaman unutmaz.

3- Birisine tam anlamıyla güvenmeleri epey zaman alırlar.

Sadiye Adının Kökeni

Yaklaşık 5 asırdır kullanılmakta olan Sadiye ismi Arapça kökenlidir.

Sadiye İsminin Yanına Yakışan İsimler

1- Emine

2- Kerime

3- Nahile

4- Refika

5- Fikriye

6- Gülbin

7- Semiye

8- Hanzade

9- Aybüke

10- Feride

Sadiye İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

Sadiye ismi, Kur’an-ı Kerim'de geçmemektedir.