Sadece çocuklarda değil, yetişkinlerde de yaygınlaşmaya başladı! Yeni araştırma kadınların 9, erkeklerin 7 yıl daha az yaşadığını gösterdi | 5 SORU 5 YANIT

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Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), bireylerin dikkatini sürdürme, dürtü kontrolü ve hiperaktivite gibi davranışları etkileyen bir nörogelişimsel bozukluk. Genellikle de çocukluk döneminde teşhis ediliyor.



Ancak, son yıllarda DEHB teşhislerinde gözlemlenen artış, özellikle 2020 yılından bu yana sağlık uzmanlarının dikkatini çeken önemli bir konu haline geldi. Uzmanlar, DEHB’nin yalnızca çocuklarla sınırlı olmadığını, aynı zamanda yetişkinler arasında da yaygınlaştığını vurguluyor.



‘UZUN ZAMANDIR YETİŞKİN DEHB VERİSİNE SAHİP DEĞİLDİK, ARTIK SIK YAŞANIYOR’



Yeni araştırmalar, ABD’de 15 milyondan fazla yetişkinin DEHB teşhisi aldığını ve bu sayının son yıllarda hızla arttığını ortaya koyuyor. Bu durum ülkemiz başta olmak üzere Avrupa’nın pek çok ülkesinde benzer şekilde görülüyor.



Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nden Angelika Claussen, geçtiğimiz iki yılda değerlendirme taleplerinin iki katına çıktığını belirterek “Uzun zamandır yetişkin DEHB verisine sahip değildik. Artık bu durum çok sık yaşanmaya başladı” diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti.





DEHB TEŞHİSİ KONULAN YETİŞKİNLERİN YAŞAM BEKLENTİSİ, SAĞLIKLI BİREYLERE GÖRE ÖNEMLİ ÖLÇÜDE

DAHA KISA!

1- SON YILLARDAKİ BU ARTIŞIN ALTINDA YATAN NEDENLER NELER?

2- DEHB'NİN CİNSİYETLER ARASINDAKİ FARKLILIKLARI NELERDİR?

3- DEHB NEDEN YAŞAM SÜRESİNİ KISALTIYOR?

4- DEHB TANISI NASIL KONUYOR?

5- DEHB İLAÇLARININ YAN ETKİLERİ OLDUĞU ÜZERİNDE DURULUYOR. BU DOĞRU MU?

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