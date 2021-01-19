Sadece bulaşıklar için kullanmayacaksınız... Bulaşık makinesi tableti bunlar için de yardımcınız olacak

Bulaşık makinesi tabletleri evdeki bazı işler için de oldukça etkilidir. Tabletlerin farklı işlevlerinin olabileceği biraz şaşırtıcı olabilir. İşte bulaşık makinesi tabletlerinin kullanım alanları...

- Kızartma tavasını kolayca temizleyin

En sıkıcı işlerden biri de kızartma işlemi sonra tavayı veya tencereyi temizlemek. Ancak, bulaşık makinesi tabletiyle bu işi kolayca halledebilirsiniz. Kızartma yaptıktan sonra tava veya tencereye sıcak su doldurun ve tableti ekleyin. 10 dakika kadar bekletin. Daha sonra tavanızı güzelce yıkayın.

- Kötü kokulardan kurtulun

Yemek pişirdikten sonra kalan koku çoğu kişiyi rahatsız eder. Bu durum özellikle balık kızartıldığında olabilir. Evinizdeki bu kokulardan kurtulmanın kolay yollarından biri de bulaşık makinesi tableti kullanmak. Bunun için büyük bir tencereye su doldurun. Kısık ateşe koyun ve tablet ekleyin. Böylece tenceredeki su evdeki tüm kokuyu çekecektir.

- Kahverengi lekelere son

Çay veya kahve sonrası kupa veya bardaklarda kahverengi lekeler oluşabilir. Yıkarken ne kadar sert fırçalarsanız fırçalayın, kurtulması biraz zor olabilir. Bu lekelerden kurtulmak için bardağınızı sıcak su ve makine tableti koyun veya bu tableti suda eritip fincanlara ekleyin. Bir saat kadar bekleyin ve dikkatlice kurulayın. Kahverengi lekelerin kaybolduğunu görebilirsiniz.

- Tencere ve tavalar için...

Tavaya ya da tencereye yapışan yiyecek parçalarını çıkarmak uğraştırıcı olabilir. Fakat bulaşık makinesi bunun için işinizi kolaylaştıracak. Tencereyi ocağa alın. Daha sonra su ve tablet ekleyin. Orta ateşte birkaç dakika kaynatın. Ardından tavayı bir sünger veya bulaşık fırçası ile temizleyin.

- Sarı lekeler

Beyaz giysilerdeki sarı lekeler, özellikler koltuk altı kısmındakileri çıkarmak zordur. Ancak tek yapmanız gereken çamaşır makinenize bir tablet eklemek. Ardından her zamanki programda yıkayın. Kıyafetinizin tertemiz olduğunu görebilirsiniz.