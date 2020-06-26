Saçlarınızı güneşe karşı böyle koruyun

Saçlarınızdaki güneş hasarı belirtileri arasında renk değişikliği, kuru ve kırılgan teller, kırık veya bölünmüş uçlar, incelme ve kıvırcıklık bulunur. Hasarlı saçlar kuru bir görünüm ve his verir, şekillendirme problemine neden olurlar. Genellikle hasarlı saçlar çabuk kurur. Saçlarınız ince telli ve açık renkliyse güneş ışıklarına karşı daha da savunmasız hale gelir.

Konsantre Büyüme Faktörü (CGF) ilse saçlarınızı hem dökülmelere hem de güneşin zararlı etkilerine karşı koruyabilirsiniz. Saç mezoterapisi güneşin zararlı ışınlarına karşı koruma sağlar ve dökülmeyi önlemeye yardımcı olur.

Saç mezoterapisi saçın ihtiyacı olan besini sağlar

Saç mezoterapisi ile saçlı deriye direkt enjekte edilen vitamin, mineral ve proteinler saç hücrelerinin aktivitesini artırır; daha dolgun ve ışıldayan saçların ortaya çıkmasını sağlar. Mezoterapide kullanılan içerikler hastanın ihtiyacına göre kişiye özel olarak belirlenir ve hastanın saç dökülme tipine göre tedaviye yönelik ilaç tedavileri de eklenir

Saç mezoterapisinde kullanılan protein, vitamin ve minerallerden zengin malzemeler mikro iğne adı verilen iğneler ile enjekte edilir. Bu sayede hastanın işlemi esnasında hiçbir şekilde acı hissetmemesi sağlanır. Ayrıca kullanılan pnömatik mezoterapi tabancaları ile işlem süresi kısalır. Saçlı deriye uygulanan içerik eşit şekilde dağıtılır ve ağrı eşiği düşük kişilerde hissi oluşması da önlenir.

Hastanın ihtiyacına göre haftada bir veya iki kez uygulanan saç mezoterapisi ve konsantre büyüme faktörü (CGF) adı verilen saflaştırılmış büyüme faktörü ile birlikte kullanıldığında hastaların kısa sürede istenilen sonuçlara ulaşılabilmesi sağlanır.

Her yaştan hasta için uygun saç mezoterapisi alanında uzman doktorlar tarafından klinik ortamda uygulanmalıdır.