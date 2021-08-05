Saça yapışan sakız nasıl çıkar? İşte saça yapışan sakızı kolayca çıkarmanın yolları

Saça yapışan sakızı çıkarmanın bazı basit yolları bulunuyor. Gelin bu yöntemlere yakından bakalım.



Saça yapışan sakız nasıl çıkar?



Sakız gibi yapışkan ürünlerin saça yapışması oldukça zor bir durum. Saç kesimini bile gerektirebilir. Ancak saçları kesmeden de sakızdan kurtulmak mümkün.



Zeytinyağı: Saça yapışan sakız için uygulanabilecek yöntemlerden biri zeytinyağı ile temizlemeyi denemek olabilir. Saçtaki sakızı çıkarmak için o bölgeye bir miktar zeytinyağı sürülüp beklenir. Ardından da bir peçete ile sakız, saçlardan alınır. Eğer sakız parçaları kalırsa diş fırçası ile taramak yardımcınız olabilir. Sakızı temizledikten sonra zeytinyağı sürülen bölgeyi güzelce temizleyin.



Karbonat: Saça yapışan sakızdan kurtulmak için bir yemek kaşığı kadar karbonatı bir kaba alın ve macun kıvamına gelecek şekilde üzerine su ilave edin. Daha sakız yapışan bölgeye uygulayıp kurumasını bekleyin. Ardından saçınızı tarayın. İşlem sona erince karbonatın saçınızı etkilememesi için güzelce yıkayın.



Diş macunu: Sakızın yapıştığı bölgeye diş macununu sürüp 10 dakika kadar bekletin. Daha yumuşak bir şekilde sakızı, saçınızdan ayırın.