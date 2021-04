Saç Kürü Nedir Ve Nasıl Yapılır? Saç Kürü Faydaları Ve Tarifi

Saç kürü, saçlara yoğun miktarda nem veren ve saçların beslenmesini sağlayan karışımlardır. Saçın beslenerek güçlenmesini ve sağlıklı uzamasını sağlamak amacı ile doğal ürünlerle yapılan saç kürleri, günümüzde çok sık tercih ediliyor.



Saç Kürü Nedir?



Saç kürü, çeşitli evde bulunan doğal ürünler kullanılarak yapılan karışımlardır. Bu karışımlar, saçın kaybettiği nemini geri kazanmasını sağlar. İnsan görünüşünde çok önemli bir yere sahip olan saçlar, hava kirliliği, güneşin zararlı ışınları, deniz, çok işlem görme, boya ve ısıya maruz kalma gibi dış etkenlerden dolayı yıpranıp kuruyabiliyor ve cansız bir görünüm kazanıyor. Bu da yoğun miktarda kırık oluşumuna neden oluyor. Bu nedenle zaman zaman saç kürü ve saç maskesi yaparak saçın ihtiyacı olan bakımı yapmak gerekiyor.



Saç Kürü Ne İşe Yarar?



Saç kürü, saçlara yoğun miktarda nem vermeyi amaçlayan saç kreminin yoğun hali olarak tarif edilebilir. Evinizde bulunan malzemeleri kullanarak kendi saç kürünüzü oluşturabilirsiniz.



Doğal ve saça iyi gelen ürünlerle yapılmış olan saç kürleri, zarar görmüş, yıpranmış ve cansızlaşmış saçların parlak, sağlıklı bir görünüm kazanmasına yardımcı olur. Aynı zamanda gerekli zamanlarda bakım yapılmış saçlar eski nemini geri kazanır ve güçlenerek sağlıklı bir şekilde uzar. Bazı saç kürleri, saç sıklığının yoğunlaşmasına ve saç kalitesinin artmasına da yardımcı oluyor.



Saç Kürü Neye İyi Gelir?



Saç kürü, saçların parlak, canlı ve sağlıklı görünmesini sağlar. Üstelik evde doğal malzemelerle kimyasal kullanılmadan yapılan saç kürleri çok daha faydalıdır. Saçların daha bakımlı ve hacimli görünmesini sağlamak için evde uygulanan saç maskeleri, tüm saça uygulanmalı birkaç dakika beklendikten sonra saç güzel bir şekilde yıkanarak arındırılmalıdır. Bu bakım, düzenli bir şekilde saçlara uygulandığı taktirde sağlıklı, güçlü, canlı, parlak ve hacimli saçlara sahip olabilirsiniz.



Saç Kürü Nasıl Yapılır? Saç Kürü Tarifi



Saçlarınıza evdeki imkanlarınızı kullanarak harika bir bakım yapmak ve saçınızın canlılığını geri kazanmasını sağlamak için çeşitli saç bakım kürlerini tercih edebilirsiniz. Evde her saç tipine uygun yapabileceğiniz çok sayıda saç bakım kürü bulunuyor. Evde kolay bir şekilde evinizde olan malzemeleri kullanarak hazırlayabileceğiniz doğal kür tariflerinden biri ise;

-3 yemek kaşığı zeytinyağı

-2 yemek kaşığı bal

-Hindistan cevizi yağı

Bir kap içine eklenir ve güzel bir şekilde karıştırılır. Ardından elde edilen bu karışım bir fırça yardımı ile saçın her yerine diplerine çok gelmeyecek şekilde iyice sürülür. Ardından bir bone yardımı ile saç hiç hava almayacak şekilde sarılır. 20 dakika sonra ise, bone çıkarılarak saç iyice yıkanarak arındırılır.



Saç Kürü Faydaları



Saç kürü, saçın kaybettiği nemi geri kazanmasını sağlar. Evdeki malzemeler ile yapacağınız doğal bakım kürleri ile saçlarınızın sağlıklı, parlak ve bakımlı bir şekilde uzamasını sağlayabilirsiniz. Saçın, ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri kazanmasını sağlar.



Saç Kürü Kullanımı



Saç kürü, düzenli aralıklarla saça uygulandığı takdirde saçın beslenerek güçlü bir şekilde uzamasına yardımcı olur. Saç kürü, saçın ihtiyacına ve saçın özelliğine göre hazırlanabilir. Saça iyi gelen her türlü doğal ürün saç kürü yapımında kullanılabilir. Saçınızın doğadan alacağı güçle beslenmesini ve güzelleşmesini sağlamak için çeşitli saç kürleri yaparak haftada bir ya da on beş günde bir saçlarınıza uygulayabilirsiniz.