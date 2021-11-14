Saç Cilası Nasıl Yapılır? Cila Saçta Ne Kadar Bekletilmeli? Saç Cilası Saç Rengini Açar Mı?

Boyalı saç tellerinde meydana gelebilecek mat görünüm ile yansımaları engelleyebilmek için saç cilası yapılır. Böylece saçların doğal görüntüsü ve yapısı ile beraber, ışıltısı korunmuş olur. Aynı zamanda boyalı saçların daha uzun bir süre sağlıklı bir şekilde kullanılmasına imkan vermektedir.



Saç Cilası Nasıl Yapılır?



Belli başlı aşamaları takip ederek kolay bir şekilde saç cilası yapmak mümkün. Böylece üstün bir koruma ile beraber saçların daha parlak ve gür bir görünüm elde edilmesine fırsat verilir.



- Öncelikle uygun bir tonda boya seçilir ve karıştırma kabına eklenir.

- Aynı zamanda uygun oranda oksidan eklemesi yapılır.

- Ardından bu karışım saçın tümüne yavaş ve dikkatli bir şekilde uygulanır.

- Eğer saçlarda ton farklılıkları bulunuyorsa, her tona uygun olan ayrı bir karışım yapılması çok önemlidir.

- Uygulanan karışım yarım saat boyunca beklenir.

- Süre sonunda saç durulanır.



Bu işlemleri kısa bir süre içerisinde ve kolayca yaparak boyalı saçların çok daha güzel ve parlak görünmesini imkan vermek mümkün.



Cila Saçta Ne Kadar Bekletilmeli?



Özel bir karışım ile ele alınması suretiyle boyalı saçlar için cila çok önemlidir. Daha parlak ve güzel bir görünüm elde etmek, boyalı saçları uzun bir süre kullanmak için düzenli olarak yapılır. Tabii saça uygulanan bu karışımın belli bir süre tutulması çok önemlidir. Bu süre ise yaklaşık olarak yarım saat olarak öne çıkar. Yarım saatten alındıktan sonra ise saçının yıkanması gerekir.



Saç Cilası Saç Rengini Açar mı?



Saç cilası uygulanması ile beraber saçın rengi eğer kaçmış ise, yeniden doğru tona ulaşma imkanı verilmektedir. Yani bu bağlamda açılmış olan ya da tonu kaçmış olan saçların yeniden eski haline gelmesi konusunda saç cilası önemli bir fırsat sunuyor.