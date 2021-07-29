Şaban isminin anlamı nedir? Şaban ne demek? Şaban adının özellikleri, analizi ve kökeni
Şaban adı popüler isimler arasında bulunmaktadır. Bu isim İslam dünyasında kutsal sayılan isimler arasında gelmektedir. Ayrıca eski Türk sinemasında bu isim ile çok karşılaşılmaktadır. Şaban bir erkek ismidir ve mavini temsilcileri arasında sayılmaktadır. Peki, Şaban adı ne demektir? Şaban adını popüler yapan unsur nedir? İşte, Şaban adı hakkında tüm detaylar.
Şaban adı, Müslümanların kutsal olarak saydıkları ve içerisinde önemli günlerin bulunduğu gecelere sahip, üç aylardan bir tanesinin ismidir.
Şaban İsminin Anlamı Nedir? Şaban Ne Demek?
Şaban Arap aylarının sekizinci ayıdır ve on bir ayın sultanı Ramazan ayından bir önceki aydır.
Şaban İsminin Özellikleri
Azimli insanladır. Dışa dönük yaşamayı severler. Girdikleri her ortamda hemen dikkatleri üzerlerine çekerler. Bu konuda kendilerine güvenleri tamdır. Sevecen yapıları sayesinde sıcakkanlıdırlar. Hemen sevilen kişiler arasındadır. Aynı zamanda sempatik olmaları başka bir özelliğidir.
Şaban İsminin Analizi
Şaban adı analiz sonucu 44 sayısını verir. Telaffuz zorluğu bakımından zor sayılmayan isimler arasındandır.
Şaban Adının Kökeni
Şaban Arapça bir kelimedir. Aynı zamanda bir Arap ayıdır.
Şaban İsminin Yanına Yakışan İsimler
Şaban ismi birçok isimle birlikte kullanılmaktadır. En dikkat çekenleri Ali Şaban ve Şaban Kerem isimleridir.
Şaban İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?
Şaban adı Kuran'da geçmemektedir. Ancak birçok Hadiste Şaban ayı ile ilgili rivayetler bulunmaktadır. Kutsal bir ay olduğu için Müslümanlar bu isme hürmet ederler.