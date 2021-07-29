Şaban isminin anlamı nedir? Şaban ne demek? Şaban adının özellikleri, analizi ve kökeni

Şaban adı, Müslümanların kutsal olarak saydıkları ve içerisinde önemli günlerin bulunduğu gecelere sahip, üç aylardan bir tanesinin ismidir.

Şaban İsminin Anlamı Nedir? Şaban Ne Demek?

Şaban Arap aylarının sekizinci ayıdır ve on bir ayın sultanı Ramazan ayından bir önceki aydır.

Şaban İsminin Özellikleri

Azimli insanladır. Dışa dönük yaşamayı severler. Girdikleri her ortamda hemen dikkatleri üzerlerine çekerler. Bu konuda kendilerine güvenleri tamdır. Sevecen yapıları sayesinde sıcakkanlıdırlar. Hemen sevilen kişiler arasındadır. Aynı zamanda sempatik olmaları başka bir özelliğidir.

Şaban İsminin Analizi

Şaban adı analiz sonucu 44 sayısını verir. Telaffuz zorluğu bakımından zor sayılmayan isimler arasındandır.

Şaban Adının Kökeni

Şaban Arapça bir kelimedir. Aynı zamanda bir Arap ayıdır.

Şaban İsminin Yanına Yakışan İsimler

Şaban ismi birçok isimle birlikte kullanılmaktadır. En dikkat çekenleri Ali Şaban ve Şaban Kerem isimleridir.

Şaban İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

Şaban adı Kuran'da geçmemektedir. Ancak birçok Hadiste Şaban ayı ile ilgili rivayetler bulunmaktadır. Kutsal bir ay olduğu için Müslümanlar bu isme hürmet ederler.