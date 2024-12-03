Sabah birdenbire kusmaya başladı... Sıcak çarptı diye düşündüler ama agresif beyin kanseri teşhisi kondu

Haberin Devamı

Birleşik Krallık'ta Essex şehrinde yaşayan 31 yaşındaki Holly Brown’ın beş yaşındaki kızı mayıs ayında bir sabah kusmaya başladı. Holly, kızı Olivia'nın önceki gün güneşte çok uzun süre kaldığı için kustuğunu düşündü ancak o hafta boyunca hastalık devam etti. Dahası, küçük kız felç edici bir şekilde bitkindi.

Haziran ayının ortalarına doğru Holly, kızını daha ileri tetkikler için acil servise götürdü. Küçük kızın ve gözlerinden biri biraz 'orantısız' görünüyordu, ayakları titriyordu.

Onu bu şekilde gören sağlık görevlileri detaylı taramalarla bunun nedenini incelemeye başladı. Sonuçlar Olivia’nın bir beyin tümörüne sahip olduğunu gösteriyordu. Ancak doktorlar henüz hastalığın türünden veya ne kadar ilerlediğinden emin değildi.

Olivia, omurilik sıvısının boşalmasını engelleyen bir tıkanıklığı gidermek amacıyla harici bir ventriküler drenaj sistemi takılması için derhal acil ameliyata alındı.

Haberin Devamı

Küçük kızın hastalığı tipik olarak küçük çocukları etkileyen, beynin arka kısmında denge ve hareketten sorumlu bölge olan beyincikte gelişen bir tümör türü olan ‘medulloblastom’du.

Birkaç gün içinde, tümörün yüzde 95'ini çıkarmak için sekiz saatlik bir operasyon geçirdi. Tümörün yüzde 5'lik kısmı beyne çok yakın olduğu için beyne zarar vermeden çıkarılamadı.

Bir hafta sonra doktorlar aileye Olivia'da üçüncü derece medulloblastom olduğunu bildirdiler.

Brain Tumour Research'e göre bu tür beyin tümörleri genellikle yaşamın ilk beş yılı içinde teşhis edilir. Doktorlar ayrıca kanserin omurgasına da yayıldığını keşfettiler.



Kaynak: Daily Mail

Holly, kızının hastalığı ile ilgili teşhisi duyduğunda yaşadıklarını Daily Mail’e anlattı:

“Doktorları duyduğumda ağlamaya başladım, yıkılmıştım."

Kendisine her zaman destek olmaya alışkın olan diğer üç çocuğuna durumu açıklamakta zorlandığını belirten Holly, “Sanırım en büyük çocuğum bu durumu en zor atlatan kişi, çünkü diğerlerinden çok daha fazla anlıyor, bu yüzden oldukça içine kapanık olabiliyor, ama onu rahatlatmak ve benimle konuşabileceğini bilmesini sağlamak için elimden geleni yapıyorum.” dedi.

Haberin Devamı

Olivia'nın tedavisi, doktorları tarafından kemoterapi ve radyoterapi ile birlikte planlandı. Doktorlar küçük kızın yüzde 50 hayatta kalma şansı olduğunu ayrıca kemo ve radyoterapinin IQ'sunu düşürebileceğini ve büyük olasılıkla gelecekte öğrenme güçlüğü riskinin de olabileceğini söyledi.

Holly, Olivia’yanın hastalığı nedeniyle biraz üzüldüğünü ve korktuğunu, yaşadığı onca şeyden sonra bunun anlaşılabilir olduğunu ama yine de tüm bu olanları oldukça iyi karşıladığını söyledi.

Olivia'ya durumu hakkında ne söyleyeceği hakkında biraz zorlandığını, yapabildiği kadarıyla yaşına uygun olarak, anlayacağı şekilde anlattığını anlatan Holly, “Çok fazla ayrıntıya girmiyorum ama ona kanser olduğunu ve iyileşmesi için bazı tedaviler görmesi gerektiğini ve bunun biraz zaman alacağını söyledim, gerçekten yapabileceğim tek şey bu.” dedi.

Haberin Devamı

Olivia, ağustos ayında beş günlük iki kemoterapi gördü ve bu sırada saçları döküldü.

“Oldukça iyi karşıladı, gerçekten, hastane tarafından bize kemoterapiyi açıklayan bir çocuk kitabı verildi, sanırım bu onun zihnini rahatlatmaya yardımcı oldu” diyen Holly, aile evini kızı için bir Noel mağarasına dönüştürmeyi planlıyor.

Kanser tedavisi Olivia'nın tümörünü küçülttü, ancak radyoterapinin onda öğrenme güçlüğü yaratmış olması muhtemel.

Holly kızının olanlar için biraz üzgün olduğunu ama muhtemelen küçük yaşta olduğu için çok fazla umursamadığını düşünüyor. Holly, kızının dökülen saçlarını toplayıp sakladı ve ona saçlarının tekrar uzayacağını söyledi.

Haberin Devamı

Doktorlar İki tur arasında aileye beyin tümörünün küçüldüğünü, ancak tam boyutunun ve omurgasındaki kanserin durumunun sıvı birikmesi nedeniyle belirsiz kaldığını belirttiler.

Eylül ayında Olivia, bir klinik araştırmanın parçası olarak kanseri tedavi etmek için yüksek enerjili protonlar kullanan bir radyoterapi türü olan proton ışını tedavisini altı hafta boyunca gördü.

Radyoterapiden sonra Olivia'nın cildinde yara ve pullanma oluştu, aşırı mide bulantısı yaşadı ve sonuç olarak birkaç hafta boyunca tüple beslenmesi gerekti.

Olivia'nın sağlık ekibi tümörü yeniden değerlendirmek üzere 4 Aralık'ta bir tarama daha planladı ve 9 Aralık'ta altı ila dokuz ay sürecek kemoterapiye başlayacak. O zamana kadar aileyi nelerin beklediğinden emin değiller.

Haberin Devamı

“En zor kısmı bilmemek, sanki her şey havada kalmış gibi hissediyorum” diyen Holly yine de yaklaşan Noel'i en iyi şekilde geçirmeye kararlı. Holly ve annesi Amanda, Olivia için aralık ayında evlerini Noel Baba'nın mağarasına dönüştürmek için bir bağış kampanyası oluşturdu.

“Aralık ayında kemoterapi göreceği için ne kadar iyi olacağını bilmiyoruz, bu yüzden onu herhangi bir yere götürmeye çalışmak iyi bir fikir değil. Biz sadece evde yapabileceğimizin en iyisini yapmak, güzel Noel anısı biriktirmek istiyoruz” diyen Holly, eskiden onu üzen şeyleri düşündüğünde şimdi onların hiçbir önemi olmadığını, en önemli şeylerin aileniz, sağlığınız ve sahip olduklarınızın kıymetini bilmek olduğunu söyledi.

Medulloblastom beyincikte, hücrelerden kaynaklandığı kabul edilen ve başlıca yaşamın ilk 20 yılında görülen bir tümördür. Bazı olgularda sonraki yaşlarda da görülebilir. Olguların yüzde 77'si 19 yaş altındadır. Ortalama yaş 7,3'tür, olguların dağılımı 3-7 yaş arasında pik yapar. En sık olarak arka kafa çukuru dediğimiz bölgede her iki beyincik arasında, 4. ventrikül denen beyin omurilik sıvısı dolanım yollarının üzerindeki bölgede yerleşir.

Beyin ve Sinir Cerrahisi, Çocuk Nöroşirürji Uzmanı Prof Dr. Kağan Tun medulloblastomun tedavisinde ilk seçeneğin cerrahi olduğu olduğunu belirterek tedavinin amaçlarını ve süreçlerini şöyle sıraladı:

“Cerrahi tedavinin amacı histolojik tanı koymak, maksimum tümör çıkarımı ve hidrosefalinin tedavisidir. Günümüzde cerrahi ve anestezi tekniklerinin gelişmesi ile birlikte cerrahi tedavi sonrası ölüm oranı oldukça riskli bir bölge olmasına rağmen yüzde 0 ile 5 arasındadır. Operasyon sonrasında, tümör evrelemesinin yapılmasını takiben, radyoterapi tedaviye eklenir. Radyoterapiye duyarlı tümörlerdir, ancak beyin omurilik sıvısı ile yayılım söz konusu olabileceği için beyin omurilik sıvısı analizi yapılarak beyin ve omurilik birlikte radyoterapi verilmesi gereklidir. Diğer eklenen tedavi seçeneği kemoterapidir. Kemoterapi bazı hasta gruplarında ciddi avantaj gösterse de aynı zamanda ciddi yan etkilere sahiptir. Başarılı bir cerrahi operasyon sonrasında radyoterapi ve kemoterapi alan olgularda 5 yıllık hastalıksız yaşam oranı yüzde 55’i bulur."

Medulloblastom nedenleri nelerdir?

Medulloblastom gelişiminde hücresel kaynağın tartışmalı olduğunu belirten Prof Dr. Kağan Tun, "Beyincikte yerleşmiş olan “eksternal granüler tabaka” da bozuk gelişim gösteren hücrelerden geliştiğinin bilindiğini, bazı deneysel çalışmalarda gebelik sırasında anne karnında iken ya da yenidoğan döneminde viral enfeksiyonların da bu hastalığın gelişiminde sorumlu olabileceğini göstermiştir" dedi.

Genetik faktörlerin rolü nedir?

Hücrelerin tümör oluşturmak için geçirdikleri kanser dönüşümünün çok aşamalı bir olay olduğu ve genetik değişiklikler içerdiğinin çok önceden beri bilindiğini, bugüne kadar kanser gelişiminde birçok rol oynayan gen tanımlandığını belirten Prof. Dr. Kağan Tun, bu genlerin çoğunun normal hücrelerde önemli fizyolojik fonksiyonları üstlendiğini fakat fonksiyonları değiştiğinde hücreyi bir tümör hücresine dönüştürebileceğini sözlerine ekledi.

Hangi belirtiler medulloblastomu düşündürmeli?

Prof Dr. Kağan Tun, medulloblastomun karakteristik özelliklerini anlattı:

Klinik bulgular hastanın yaşına göre farklılık gösterebilir. Semptomlar özellikle sabah uykudan uyandıktan sonra daha sık olan baş ağrısı ve kusmadır. Başlangıçta ağrı daha çok alın bölgesinde olur ancak daha sonra ense bölgesine geçebilir. Kusma, kitlenin beyin sapındaki kusma merkezine basısı ve kafa içindeki beyin suyu birikmesine bağlı, kafa içi basınç artışı sonucunda sık ve fışkırır tarzdadır. Bütün gece kafa içi basıncı artar ve hasta uyandığında ciddi baş ağrısı ve fışkırır tarzda kusma gelişir. Oturur pozisyona geçtiğinde kafa içindeki basınç azalır ve çocuk kendini daha iyi hissedebilir.

Eğer bu erken bulgular atlanır ise, bir süre sonra hastalarda beyincik basısı ve beyinde su toplanmasına bağlı; görmede azalma ve bulanıklaşma, yürümede denge kaybı, göz sinirlerinde bozukluk ve gözde kayma, çift görme, şaşılık, gibi nörolojik problemlerin ortaya çıkacağına dikkat çeken Kağan Tun, daha ileri durumlarda beyin sapı basısına bağlı olarak bilinç kaybının gelişebileceğini, tanı konmasında en önemli tetkikin beyin MRI'ı olduğunu sözlerine ekledi.

Medulloblastom, kafa arka çukur tümörlerinin en sık görülen tümörlerinden biridir. Bütün beyin tümörleri içinde yüzde 4-10'unu oluşturur. ABD'de yapılan çalışmalarda istatistiklere göre çocukluk çağında beyin tümörü görülme sıklığı 100.000'de 3,4 civarındadır. Bu sayının yüzde 20’sinin medulloblastom olduğu kabul edilirse medulloblaston çocuklarda görülme sıklığı 100.000'de 0,7 gibi bir oranda karşılaşırız. Medulloblastom yenidoğan döneminden 20'li yaş dönemlerine kadar görülebilecek bir tümör olsa da esas olarak çocukluk çağı tümörüdür.

Peki neden çocuklarda daha sık görülüyor?

Medulloblastom, beyincikte yerleşmiş olan hücrelerin bazı genetik ve viral faktörleri ile bozuk gelişim göstermesinden meydana geldiği, bu hücrelerin embriyonik dönemde alışılmışın dışında bir değişim gösterdiklerini, gebelik ve yenidoğan dönemde bu hücrelerde meydana gelen değişim ve bozulma nedeniyle medulloblastom ortaya çıktığını belirten Prof Dr. Kağan Tun, işte bu nedenle medulloblastomun küçük çocuklarda görülen bir rahatsızlık olduğunu, bu primitif hücrelerin normalde yaşamın ilerleyen dönemlerinde kaybolduğunu ve bu hastalığa sebep olmadıklarını ifade etti.