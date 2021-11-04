Ş ile başlayan erkek isimleri nelerdir? Ş harfiyle başlayan erkek isimlerinin anlamları

Erkek bebek isimleri tercih edilirken özellikle ş harfi tercih edilecek ise bu isimlerin anlamlarını da bilmek ve soy isim ile uyumunu sağlamak gerekmektedir.

Ş İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ NELERDİR?

Ş harfi ile başlayan erkek isimleri şunlardır;

​Şaban, Şahin, Şakir, Şadi, Şahap, Şahan, Şafak, Şamil, Şan, Şah, Şemsi, Şemsettin, Şinasi, Şehmuz, Şerafettin, Şeref, Şükrü, Şener, Şencan, Şendoğan, Şenol, Şensoy, Şerif, Şevki, Şevket, Şehmuz, Şirvan, Şiyar, Şuayip, Şentürk, Şehriban, Şaylan, Şansal, Şanlıbay, Şahinalp, Şehvar, Şeren.

Ş HARFİ İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİNİN ANLAMLARI

Şaban; İslam dini için önemli bir ay, üç aylardan biri.

Şahin; yırtıcı bir kuş.

Şakir; çok şükür sahibi, şükretmeyi seven.

Şadi; neşe ve mutluluk.

Şahap; ateşli alev parçası.

Şahan; büyük ve yırtıcı bir kuş.

Şamil; içine alan.

Şanver; şan ve ün sahibi.

Şah; padişah, ülkenin veya boyun kabilenin başı.

Şemsi; güneşle alakalı.

Şems; güneş.

Şemseddin; dinin güneşi.

Şinasi; tanıdık veya tanımak.

Şehmuz; şah soyundan gelmiş.

Şerafettin; şeref veren, şeref sahibi kişi.

Şeref; onurlu yüksek mertebeli.

Şükrü; şükür eden halinden hoşnut olan.

Şener; mutlu ve şen olan erkek.

Şencan; neşeli ve canayakın kişi.

Şendoğan; doğum esnasında neşeli doğmuş kişi, doğuştan neşeli ve sevinçli.

Şenol; şen olasın, neşeli olasın anlamında bir dilek.

Şensoy; soyu şenli neşeli kişi.

Şerif; kutsal olan mübarek kişi.

Şevki; isteyerek keyifle yaşayan kişi.

Şevket; kuvvet, güç, kudret sahibi ve ululuk sahibi kişi.

Şehmuz; şah soyundan gelmiş kişi.

Şirvan; Aslan yuvası.

Şiyar; hisleri ve duyguları güçlü olan kişi.

Şuayip; cemaat, topluluk.

Şentürk; neşeli Türk.

Şehriban; şehrin büyüğü, tanınmış ileri gelen kişisi.

Şaylan; sevilen, övünen ve kendini övmeyi seven kişi, nazik ve kibar olan.

Şansal; ismini duyuran, ünlü olan tanınmış kişi.

Şanlıbay; tanınmış ün sahibi, herkes tarafından sevilen kişi.

Şahinalp; Şahin gibi yırtıcı ve güçlü bir savaşçı, yiğit, kahraman kişi.

Şehvar; eşine az rastlanır özel iri bir inci.

Şeren; hızlı, pratik ve canlı, tez canlı hiperaktif olan kişi.