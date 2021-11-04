Ş ile başlayan erkek isimleri nelerdir? Ş harfiyle başlayan erkek isimlerinin anlamları
İnsanlar için kendi isimleri duydukları en değerli sözcükleri kapsamaktadır. Çünkü kişinin doğduğu anadan itibaren en çok duydukları kelimeler kendi isimleridir. Bu nedenler bebeklere isim verilirken güzel isimler tercih edilmeli ve tercih edilen isimlerin anlamlarını da öğrenerek kişiye uygun anlamlar bulunmalıdır. Erkek bebekler için ş harfi ile başlayan erkek isimlerini ve ş harfi ile olan isimlerin anlamlarını sizler için derledik.
Erkek bebek isimleri tercih edilirken özellikle ş harfi tercih edilecek ise bu isimlerin anlamlarını da bilmek ve soy isim ile uyumunu sağlamak gerekmektedir.
Ş İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ NELERDİR?
Ş harfi ile başlayan erkek isimleri şunlardır;
Şaban, Şahin, Şakir, Şadi, Şahap, Şahan, Şafak, Şamil, Şan, Şah, Şemsi, Şemsettin, Şinasi, Şehmuz, Şerafettin, Şeref, Şükrü, Şener, Şencan, Şendoğan, Şenol, Şensoy, Şerif, Şevki, Şevket, Şehmuz, Şirvan, Şiyar, Şuayip, Şentürk, Şehriban, Şaylan, Şansal, Şanlıbay, Şahinalp, Şehvar, Şeren.
Ş HARFİ İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİNİN ANLAMLARI
Şaban; İslam dini için önemli bir ay, üç aylardan biri.
Şahin; yırtıcı bir kuş.
Şakir; çok şükür sahibi, şükretmeyi seven.
Şadi; neşe ve mutluluk.
Şahap; ateşli alev parçası.
Şahan; büyük ve yırtıcı bir kuş.
Şamil; içine alan.
Şanver; şan ve ün sahibi.
Şah; padişah, ülkenin veya boyun kabilenin başı.
Şemsi; güneşle alakalı.
Şems; güneş.
Şemseddin; dinin güneşi.
Şinasi; tanıdık veya tanımak.
Şehmuz; şah soyundan gelmiş.
Şerafettin; şeref veren, şeref sahibi kişi.
Şeref; onurlu yüksek mertebeli.
Şükrü; şükür eden halinden hoşnut olan.
Şener; mutlu ve şen olan erkek.
Şencan; neşeli ve canayakın kişi.
Şendoğan; doğum esnasında neşeli doğmuş kişi, doğuştan neşeli ve sevinçli.
Şenol; şen olasın, neşeli olasın anlamında bir dilek.
Şensoy; soyu şenli neşeli kişi.
Şerif; kutsal olan mübarek kişi.
Şevki; isteyerek keyifle yaşayan kişi.
Şevket; kuvvet, güç, kudret sahibi ve ululuk sahibi kişi.
Şehmuz; şah soyundan gelmiş kişi.
Şirvan; Aslan yuvası.
Şiyar; hisleri ve duyguları güçlü olan kişi.
Şuayip; cemaat, topluluk.
Şentürk; neşeli Türk.
Şehriban; şehrin büyüğü, tanınmış ileri gelen kişisi.
Şaylan; sevilen, övünen ve kendini övmeyi seven kişi, nazik ve kibar olan.
Şansal; ismini duyuran, ünlü olan tanınmış kişi.
Şanlıbay; tanınmış ün sahibi, herkes tarafından sevilen kişi.
Şahinalp; Şahin gibi yırtıcı ve güçlü bir savaşçı, yiğit, kahraman kişi.
Şehvar; eşine az rastlanır özel iri bir inci.
Şeren; hızlı, pratik ve canlı, tez canlı hiperaktif olan kişi.