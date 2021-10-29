Rüzgar İsimleri Ve Yönleri Nelerdir? Rüzgarlar Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Rüzgar, Dünya’nın güneş tarafından eşit olmayan şekilde ısınmasının neden olduğu hava hareketidir.

Dünyada Esen Rüzgarlar ve İsimleri Nelerdir?

Birçok günlük hava durumu modeli rüzgara bağlıdır. Örneğin bir kıyı bölgesi, günlük olarak rüzgar yönünde değişikliklere uğrar. Güneş toprağı sudan daha hızlı ısıtır. Karanın üzerindeki ılık hava yükselir ve suyun üzerindeki daha soğuk hava karaya doğru hareket ederek bir iç esinti yaratır. Kıyı toplulukları genellikle iç komşularından çok daha soğuktur.

Rüzgar, dağlık bir bölgenin iklimini farklı şekilde etkiler. Rüzgar bir dağ silsilesi ile etkileşime girdiğinde yağmur gölgeleri oluşur. Bir dağa yaklaştıkça beraberinde nem getirir ve bu nem yoğunlaşır. Ayrıca dünyadaki okyanus yüzey akıntılarını yönlendirmeye yardımcı olur. Dünyada 5 ana rüzgar bölgesi bulunmaktadır. Bunlar;

Kutup Rüzgarları,

Batı Rüzgarları,

Enlem Rüzgarları,

Alize Rüzgarları,

Durgunluk Rüzgarlarıdır.

Rüzgarların Yönleri ve Özellikleri Nelerdir?

Berg: İç dağlardan Namibya ve Güney Afrika'nın güney ve batı kıyılarına doğru esen rüzgarlardır. Bu rüzgarlar kış mevsiminde eser ve mevsime göre olmayan sıcaklıklar yaratır.

Bora: Kuzey Adriyatik kıyılarında ve kuzey İtalya ovalarında ağırlıklı olarak kış ve ilkbaharda esen soğuk bir rüzgardır.

Chinook: Rocky Dağları'nın doğu tarafında meydana gelen ılık ve kuru bir batı rüzgarıdır. Varışı genellikle ani olur, bunun sonucunda büyük bir sıcaklık artışı ve hızlı kar erimesi meydana gelir.

Etesian: Doğu Akdeniz'de, özellikle Ege Denizi'nde, yaz aylarında (Mayıs-Eylül arası) kuzey-doğu ve kuzey-batı arasında esen rüzgarlardır. Ülkemizde bu rüzgarlara "Meltem" adı verilir.

Foehn Effect: Bir dizi dağın rüzgar altında meydana gelen ılık kuru rüzgarlardır. Adı Avrupa Alplerinden gelse de, artık dünya çapında bu tür rüzgar için daha genel bir terim olarak kullanılmaktadır.

Haboob: Sudan'da yaklaşık 13° K kuzeyindeki bir toz fırtınası olarak bilinir. Mayıs ile eylül ayları arasında meydana gelir ve en sık öğleden sonra ve akşamları görülür.

Harmattan: Kuzey-batı Afrika üzerinde kuzey-doğu / doğu yönünden esen kuru bir rüzgardır. Hem kuru hem de nispeten serin olması, tropiklerin sabit nemli sıcaklığından hoş bir rahatlama sağlar ve sağlık veren güçlerinden dolayı yerel olarak 'doktor' olarak bilinir.

Khamsin: Nil'in doğusunda basınç yüksekken, Mısır'ın üzerinden, Akdeniz veya Kuzey Afrika boyunca doğuya doğru geçen çöküntülerin önünde esen bir güney rüzgarıdır. Bu rüzgar kıtanın içinden estiği için sıcak ve kurudur ve genellikle çok fazla toz taşır. En sık Nisan'dan Haziran'a kadar estiği söylenen elli güne atıfta bulunularak adlandırılmıştır.

Levant: Cebelitarık Boğazı'ndan geçen nemli bir doğu rüzgarıdır. En sık Haziran-Ekim ayları arasında görülür, ancak herhangi bir ayda ortaya çıkabilir.

Leveche: İspanya'nın güneydoğu kıyısında ilerleyen, sıcak, kuru, güneyden esen bir rüzgardır. Sık sık çok fazla toz ve kum taşır. Yaklaştığı güney ufkunda kahverengimsi bir bulut şeridi ile gösterilir.

Mistral: Akdeniz'in kuzey kıyısı boyunca Delta del Ebro'dan Cenova'ya kadar açık denizden esen kuzey-batı veya kuzey rüzgarıdır. Başlıca gelişme bölgesinde özellikleri, sıklığı, gücü ve kuru soğukluğudur.

Scirocco: Akdeniz bölgesinde ılık, güneyli bir rüzgardır. Afrika'nın kuzey kıyılarında rüzgar sıcak ve kurudur ve genellikle çok fazla toz taşır. Akdeniz'i geçtikten sonra, scirocco nemli bir rüzgar olarak Avrupa kıyılarına ulaşır ve genellikle alçak stratus bulutlarıyla ilişkilendirilir.