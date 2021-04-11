Ruşeym Yağı Nedir, Nasıl Yapılır Ve Neye İyi Gelir? Ruşeym Yağı Faydaları Ve Kullanımı

Son yıllarda doyurucu ve sağlıklı olması ile bilinen ruşeym çok kıymetli bir besindir. Buğdayın üst kısmında yer alan ruşeym buğdayın büyüyüp çoğalmasını ve çimlenmesini sağlayan bir kısımdır.



Ruşeym Yağı Nedir?



Ruşeym tohumu ruşeym unu öğütülmesi işlemlerinde yan ürün olarak depolama esnasında undaki oksidayson problemlerini ortadan kaldırmak için kullanılmaktadır. Buğday ruşeym embriyodur ve ruşeymin %2'lik kısmını oluşturmaktadır. Besin değerleri arasında protein, şeker, mineral ve biyoaktif lipit sınıfları yer almaktadır. Pek çok yönden faydası olduğu bilinen ruşeymin yağ çıkarma işlemi ise hammadde kalitesine, kimyasal bileşime ve üretim tekniğine bağlı olmaktadır. İşlemleri esnasında istenmeyen maddelerin atılıp yüksek özütleme verimi elde ederek yağ üretilmektedir.



Rüşeym Yağı Nasıl Yapılır ve Elde Edilir?



Tohumlardan yağ elde etmek için pek çok teknik kullanılmaktadır. Bunlar solvent ekstraksiyonu, mekanik yağ ekstraksiyonu, sulu ekstraksiyon, enzim destekli yağ ekstraksiyonu ve püertkritik teknolojileridir. Ruşeym tohumu özlü yağ ekstraksiyonu ise süperkritik sıvı teknoılojisi ile elde edilmektedir. Ruşeym yağı ekstraksiyonu için heksan süperkritik CO2 kullanıldığında verim yükselmektedir. Bunun yanı sıra süperkritik CO2'de heksan ekstraksiyonuna kıyasla daha yüksek derecede biyoaktif bileşik elde edilmektedir.



Rüşeym Yağı Ne İşe Yarar?



Ruşeym buğday tohumunun bir parçasıdır. Bitkinin yeniden buğday üretmesine yardımcı olmaktadır. Rüşeym yağı özellikle insan sağlığı açısından büyük yarar sağlamaktadır. Ayrıca lif ve sağlıklı yağlar ile birlikte bitkisel bir protein kaynağı olmaktadır. Magnezyum, çinko, folat, potasyum ve fosfor kaynağı olduğu da bilinmektedir.



Ruşeym Yağı Faydaları Nelerdir?



Günümüzde özellikle ruşeym yağı pek çok hastalığa karşı koruma sağlamaktadır. İçerdiği Omega 3, Omega 6 ve Omega 9 yağ asitlerinin yanı sıra A1, B1 ve E vitamini açısından da oldukça zengin bir besindir. Ruşeym yağının faydaları şunlardır:



- Yüksek proteine sahip olması nedeniyle bir antioksidan özelliğine sahiptir.

- Kemik gelişimi ile birlikte büyümeye yardımcı olur.

- Hücre zarının dayanıklılığını sağlaması ve bağışıklık sistemini güçlendirmesi açısından önemli bir besindir.

- Prostat kanserine karşı koruma sağlar.

- Üreme faaliyetlerini aktive eder.

- Alzheimer'a karşı koruma sağlar. Beyin fonksiyonlarının sağlıklı devam etmesine yardımcı olur.

- Sinir sistemi aktivesinin devamlılığını sağlamaktadır.

- Şeker hastalarında damar hasarlarını önlemektedir.

- Kalbi korumaya yardımcıdır.

- Kan basıncını düşürür.

- Hayatı organların ve damarların yağlanmasını engeller.

- Kolesterolün düşmesine yardımcı olur.

- Yeterli miktarda vücuda alınır ise yorgunluktan korur.

- Yaşlanma belirtilerini azaltır.

- Sedef hastalığı tedavisi ile birlikte akne ve sivilce tedavisinde de kullanılır.

- Kırışıklıkların giderilmesine yardımcı olur.

- Selülit tedavisinde de kullanılır.

- Cilt bakımı dışında hassas ve yıpranmış saçlara da tavsiye edilmektedir.



Ruşeym Yağı Nasıl Kullanılır? Ruşeym Yağı Kullanımı



Ruşeym yağının kullanımında pek çok alternatif bulunmaktadır. Ruşeym yağı şu şekilde kullanılabilir:



- Besin olarak tüketmek için salatalara katılabilir. Bazı yemek ve sebzelerin üzerine de çok fazla olmayacak şekilde tüketilebilir.

- Farklı yağlar ile karıştırılıp yoğunluğu azaltılabilir. Cilt üzerinde kullanmak için Hindistan cevizi yağı, lavanta yağı, jojoba yağı ve sandal ağacı yağı ile karıştırılabilir.

- Kuru cilde sahip kişiler için nemlendirici özelliği ile kullanılabilir. 2 yemek kaşığı ruşeym yağı, Hindistan cevizi ve tamanu yağı bir kasede karıştırılarak cilde uygulanabilir.