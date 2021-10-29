Rus İsimleri Ve Anlamları - En Çok Kullanılan Popüler Rusça İsimler İle Anlamları

Dünya üzerinde birçok ülkenin resmi dili Rusçadır. Rusça dünya genelinde özellikle Asya'da birçok devlette kullanılan bir dil olarak bilinmektedir.

Rus İsimleri ve Anlamları

Popüler olan birçok Rus ismi bulunmaktadır. En çok kullanılan ve popüler olan Rus erkek isimleri şu şekildedir;

- Pankrati: Yüce Hükümdar

- Pashenka: Küçük

- Pavipv: Küçük

- Orrel: Kartal

- Pavlik: Mütavazı

- Olezka: Kutsal

- Rodya: Kahraman kişi

- Pavlusha: Küçük veya minik

- Rusian: Aslan gibi biri

- Roshan: Gün doğumu

- Samuil: Tanrının duyduğu ses

- Rishi: Bitki çayı

- Robertaş: Ün şan ve şöhret

- Pij: İyi ve dik gibi duran

- Pjotr: Sarsılmaz derecede sağlam olan kaya ve güvenilir

- Pratham: İlk kişi

- Prokhop: İleriye dönük olan ileri olan kişi

- Mikail: Tanrı gibi

- Mikula: Kazanan kimse veya galip

- Mikito: Yargıç olan kişi

- Miroslav: Barış

- Mishe: Tanrı ve yaratıcı olan kimse

- Mischa: Tanrı'nın simasını andıran kişi

Popüler olan ve Rusya Cumhuriyeti'nde kullanılan pek çok Rus kız isimleri de bulunmaktadır. Popüler ve ünlü olan Rusça kız isimleri şu şekildedir;

- Orya: Barış

- Orlenda: Dişi kartal

- Olenka: Mutlu olan kişi ve aynı zamanda kutsal anlamına da gelmektedir

- Nesha: Namuslu ve saf olan kişi

- Ninochka : Lütuf ve armağan olarak sunulan ve değerli olan kimse

- Nastia: Yeniden doğmak ve yeniden dirilmek, diriliş

- Noris: Çok büyük bir savaş

- Natashia: Doğum günü

- Natasja: Savaş ve barışın bir arada bulunduğu an

En Çok Kullanılan Popüler Rusça İsimler İle Anlamları

Yeni doğan çocuklar için çok güzel ve popüler Rusça isimler yer almaktadır. Popüler olan Rusça erkek isimleri şu şekildedir;

- Vladimir: Varışın var olduğunu simgeleyen kişi

- Vladya: Huzurlu ve mutlu bir an

- Vlasi: Konuşmakta zorlanan ve kekeme olan kimse

- Vsevolod: Tüm her şeye hakim olan ve haberdar olan kimse

- Yakim: Yahve odaklanmış olan kimse

- Vladilen: Eski Rus hükümdarı olan Lennin'in lakabı

- Vitya: Hayat dolu ve her zaman mutlu olmayı başarabilen kimse

- Vassily: Basil varyantı olan kişi

- Vitali: İlham kaynağı olan kimse ve herkese yardımcı olan biri

- Vitaliy: Hayat dolu ve dost canlısı

- Zorya: Her zaman önde olan ve nadide güzellikte olan yıldız

- Yaroslav: Parlak ve popülerliğe sahip olan ünlü kimse

- Yevgeni: Varyant

- Yurik: Dünya'nın en çok sevilen kişilerinden biri

- Zub: Dişli bir kimse

- Serge: Hizmetçi olan kimse ve hizmet etmeyi seven bir kişi

- Sevastian: Erkekliğe sembolize eden kişi

Popüler olan Rusça kız isimleri ise şu şekildedir;

- Tatyana: Tam olarak bu ismin anlamı bilinmemektedir.

- Tavisha: Cennetten gelme ve cenneti simgeleyen kişi

- Vanka: Tanrı tarafından tercih edilmiş ve görevlendirilmiş kişi