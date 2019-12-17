Rümeysa ne demek? Rümeysa isminin anlamı nedir?

Nadir rastlanan ancak anlamı geniş isimlerin arasında yer alan Rümeysa ismi için, "Rümeysa ne demek?" sorusu, muhakkak her ebeveynin isim vermek istediği kız çocuğu için bir araştırma yapmaktadır.

Rümeysa İsminin Anlamı



Gökyüzünde ki en büyük yıldıza verilen isimdir Rümeysa. Ayrıca hem TDK sözlüğünde hem de toplumda bilinen diğer anlamları ise; Peygamber efendimiz(S.A.V)'e çocuğunu hizmet etmesi için gönderdiği sahabenin adıdır.

Rümeysa ismi Arapça kökenli bir isimdir. Kız çocukları için uygun görülen Rümeysa ismi; Kur'an-ı Kerim'de Rümeysa ismi yer almamaktadır. Arapça kökenine sahip pek çok ismi Kur'an-ı Kerim'de görebilmemiz mümkünken, Rümeysa ismine yer verilmemiştir. Ancak sakıncalı isimler arasında da yer almamaktadır.

Rümeysa İsminin Özellikleri

Doğru olduğuna inandığı herhangi bir durumu sonuna kadar savunma içgüdüsüne sahiptir. Sanata düşkünlüğü bulunur. Rutin hayattan bunalan kimsedir, eğlenceli aktivitelere zaman ayırır. Sosyal hayatı ön planda tutan kimsedirler.