Rukiye isminin anlamı nedir? Rukiye ne demek

Rukiye adı Arapça kökenli bir isimdir. Çok uzun yıllardan günümüze kadar ulaşmış ve Türkçede yaygın kullanılan adlardan biridir. Anlam açısından Türkçe karşılığı ise, ‘Büyüleyici, sihirleyici’ ifadeleri üzerinden karşılık buluyor.

Rukiye İsminin Anlamı

Rukiye Türkçede yer alan en güzel kız isimlerinden biridir. Bu konuda hem gündelik hayatta kullanılan anlamı hem de İslami açıdan anlamına bakarak bebeğiniz için ona bahşedebilirsiniz.

- Büyüleyici ve sihirleyici,

- Efsun,

- Peygamber efendimizin kızlarından birinin adı,

Son dönemlerde tekrar popüler hale gelen Rukiye adı, özellikle Kırsal kesimde çok fazla tercih edilen bir isimdi. Ancak artık internet üzerinden araştırma yaparak anlamını öğrenen pek çok ebeveyn, bu güzel ismi yeni doğan kız çocukları için değerlendirmek adına listeye almaktadır. Tek başına kullanabilir ya da değişik isimler ile bir araya getirerek güzel bir bütünlük sağlayabilirsiniz.

Büyülü ve sihirli anlamları ile beraber aynı zamanda peygamber efendimizin kızlarından birinin adı olarak, Türkiye'de yaygın değerlendirilen bir isimdir. Arapçada her ne kadar sözcük anlamı üzerinden de kullanılsa bile, Türkiye'de bu açıdan değerlendirilmez. Bunun yeni sihirli ya da büyüleyici sözcükleri halk arasında daha fazla kullanılmaktadır.