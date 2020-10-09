Ruh sağlığımıza ne kadar dikkat ediyoruz?

Koronavirüs pandemisinin tüm dünyayı kasıp kavurduğu günümüzde kendimize belki de bu soruyu sormaya her zamankinden daha çok ihtiyaç duyuyoruz. 1992 yılında Dünya Ruh Sağlığı Federasyonunun önerisi ile Ekim ayının 10. günü Dünya Ruh Sağlığı günü olarak kabul edilmiş ve toplumda ruh sağlığı ve rahatsızlıkları ile ilgili farkındalık ve bilinç yaratma amacı güdülmüştür.

Beden sağlığımıza yaptığımız gibi ruh sağlığımıza da yatırım yapmamız gerekir

Ülkemizde insanların ruh sağlığı ve hastalıkları ile ilgili yeterince bilinçli ve farkındalık düzeylerinin yüksek olduğunu söylemek maalesef çok güç, bunun altında ruh kavramının oldukça geniş kapsamlı ve göreceli bir kavram olmasının yanında damgalama ve önyargılar gibi çeşitli nedenler bulunuyor. Bununla birlikte sağlığımız bizim en değerli hazinemiz, tıpkı beden sağlığımız için geçerli olduğu gibi ruh sağlığımız için de yatırım yapmamız gerekmektedir. Ruh sağlığı için yapabileceğimiz en büyük yatırım ise öncelikle konu ile ilgili doğru insan ve kaynaklardan en güncel, geçerli ve bilimsel bilgilere ulaşmak olacaktır. Unutulmamalıdır ki insan duygu, düşünce ve davranışları ile ilişkili her şey ruh sağlığı ve hastalıkları ile ilişkilidir. Sağlıklı düşünebilmek, sağlıklı bir duygusal yaşam ve farkındalık, dolu dolu huzurlu ve mutlu bir yaşam için olmazsa olmaz unsurlardır.

Covid-19’un ruh sağlığınızı da etkilemesine izin vermeyin

Özellikle koronavirüs pandemisi nedeniyle toplumda artan endişe düzeyi ve belirsizlik, toplumsal ruh sağlığı ile ilişkili olumsuz etkiler göreceğimiz günlerin bizi beklediğine işaret ediyor. Tıpkı arabamızı düzenli kontrole götürdüğümüz ya da çocuklarımıza aşı yaptırdığımız gibi ruh sağlığı ile ilgili bir şeyler yapmak için rahatsızlığın gelişmesini ya da artık katlanılamayacak düzeye gelmesini beklemek yanlış olur. Bir an önce konu ile ilişkili uzmanlardan fikir almakta fayda var. Sosyal mesafeyi korumanın oldukça önemli olduğu ve hastanelere gereksiz yere başvurmamak gereken bu günlerde ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanları ve psikologlardan online hizmet alınabileceği de unutulmamalı. Böyle hallerde uzaktan erişim gibi yöntemlerle de olsa sağlık kuruluşu ile temasa geçmek önemlidir.

Ruh sağlığına yapılan yatırım paha biçilemez

Son olarak ruh sağlığına yapılabilecek yatırımın paha biçilemez değerde olduğunu belirtmek isterim. Ruh sağlığı olmaksızın beden sağlığının anlamsız olduğu bir gerçektir. Ruh sağlığımıza yatırım yapmaya başlamamız gereken gün tam da bugündür.