Rotil nedir ve ne işe yarar? Arabada rotil arızası nasıl anlaşılır ve olursa ne olur

Amortisör sistemi içerisinde yer alan rotil, tekerlek üzerinden hareket noktasında önemli bir yapıdır. Bu doğrultuda aldığı önemli görev ile beraber, aynı zamanda belli başlı bazı arızalar ortaya çıkarabilir. Böyle durumlarda bu arızaların anlaşılması ve servis üzerinden destek almak çok önemlidir.

Rotil Nedir?

Amortisör sistemini birbirine adapte etmek suretiyle, değişik pozisyonlarda bulunan tekerlekleri birbirine bağlayan, pim vazifesindeki oynar yapı rotil olarak bilinmektedir. Amortisör sisteminin belli bir parçası olması ile beraber, oynar ve hareketli bir tasarımı bulunmaktadır. Bu tasarım üzerinden tekerleklere hareket özgürlüğü sağlar. O yüzden mutlaka her daim sağlam ve hasarsız bir yapıya sahip olması çok önemlidir. Ortak şekilde bütün araçlarda bulunan ve hareket yeteneği kazandıran en önemli yapılar içerisinde yer aldığını ifade etmek mümkün.

Rotil Ne İşe Yarar?

Oynar yapısı ile pim vazifesi gören rotil, amortisör üzerinden tekerlekler için büyük bir öneme sahiptir. Bağlantılı olarak amortisör sistemi üzerinde bulunan rotil, birbirinden ayrı olan tekerleklerin senkronize şekilde çalışmasına olanak verir.

Özellikle lastiklerin dikey olarak kendi ekseni etrafında dönmesini sağlayan en önemli yapıdır. Böylece tekerleklerin farklı yönler üzerinden hareket etmesine olanak tanır ve araç istenilen yöne doğru rahat bir şekilde gider. Tabii bu da doğal olarak amortisörlerin de sağlıklı ve yüksek performans kapsamında çalışmasına olanak tanır. O yüzden araçlar içerisinde en önemli yapılar arasında rotil gelir.

Arabada Rotil Arızası Nasıl Anlaşılır?

Belli başlı bazı belirtiler ile beraber arabada rotil arızası olduğu anlaşılabilir. Özellikle ortaya çıkan belirtilerden birkaç tanesi yakın zamanda gerçekleşiyorsa, o zaman en yakın servise ulaşmak ve tamir gerçekleştirmek çok önemlidir.

- Ani kalkış ve frenleme esnasında tekerlekten gelen tık sesi

- Aynı zamanda tekerleğin ileri geri oynuyor hissi vermesi

- Çukurlara giriş ya da kasis üzerinden geçiş esnasında, bozuk olan kısımdan gelen gıcırtı ya da lokurtu sesleri

- Tek ya da çift taraflı bozma söz konusu olduğu vakit, aracın sağa ya da sola çekilmesi

Genel olarak bu şekilde yukarıdaki gibi farklı belirtiler söz konusu olduğunda aracın rotil sisteminde bozukluk olduğu anlaşılabilir. Böyle durumlarda genelde rotil sistemi üzerinden değişim yapılması gerekmektedir. Özellikle çok önemli ve stratejik bir konumda olduğundan dolayı, mutlaka bakımının ve onarım ile değişiminin yapılması gereken en önemli parçalardan biridir.

Arabada Rotil Arızası Olursa Ne Olur?

Arabada rotil arızası söz konusu olduğu vakit çok ciddi durumları ile karşı karşıya kalmak mümkün. Özellikle tekerleklerin açısı bozulur ve bu doğrultuda aracın kontrolden çıkma durumu yaşanır. Aynı zamanda potansiyel olarak lastiklerin düzgün bir şekilde çalışmasını engeller. Lastikleri arasında birbiriyle bağlantı kopma durumu yaşanabilir ve senkronize uyumu ortadan kalkar. Diğer yandan rotillerin gevşemesi ile beraber tekerlek hizaları önemli oranda bozulur. Çukur ya da kasislerden geçiş yapılırken süspansiyon kısmında birtakım sesler ortaya çıkar.

Arabada Rotil Arızası Olursa Ne Yapılmalı?

Arabanın en önemli bağlantı parçaları içerisinde yer alan rotil arızası söz konusu olduğunda, mutlaka servis üzerinden değişim yapılması gerekmektedir. Aynı zamanda düzenli olarak bakımının yapılması ve buna göre gerekli işlemlerin gerçekleşmesi, sağlıklı bir sürüş için büyük bir öneme sahiptir.