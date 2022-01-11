Rota virüsü nedir, hangi yaşlarda görülür? Yetişkinlerde ve çocuklarda rota virüsü belirtileri

Kış aylarında sıklıkla görülen bulaşıcı enfeksiyonlardan biri olan rota virüsü belirtileri son günlerde araştırılan konular arasında yer alıyor. Rota virüsü özellikle kreş ve anaokulundaki çocukları etkilerken, aynı zamanda yetişkinlerde de rastlanabiliyor. Peki, rota virüsü belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır? İşte rota virüsü risk grupları ve merak edilenler...

Rota virüsü nedir?

Rota virüsü, ilk 4 - 5 yaştaki çocuklarda akut başlangıçlı ishalin en sık görülen etkenlerinden olan enfeksiyon türüdür. İshal ile birlikte rota virüsü, ağır su kaybına (dehidratasyon) neden olur.

Rota virüsü nasıl bulaşır?

Rota virüsler ishalin ortaya çıkmasından önceki günlerde de dışkıda bol miktarda bulunur. Bulaşma; dışkı ile kontamine (bulaşık) su ve gıdalarla olur. Özellikle kreş, bakımevleri ve çocuk hastanelerinde salgınlar görülebilir. Aile içi yayılım sıktır.

Rota virüsü kimlerde görülür?

Hastalık en çok 4-5 yaş arası kreş, bakımevinde kalan çocukları etkilemektedir. Bu nedenle, hastalık açısından kreşe veya bakımevine giden çocuklar ile çocuk hastanesinde tedavi gören çocuk hastalar risk grubundadır.

Yetişkinlerde ve çocuklarda rota virüsü belirtileri nelerdir?

Rota virüsü belirtileri genellikle 48 saatten az süren kuluçka dönemini izleyen ateş, kusma ile başlar. İlerleyen zamanlarda sık, sulu, özellikle çok kötü kokulu kansız ishal bu belirtilere eklenir. İshal 5 - 7 gün sürebilir. İshal ve bulantı durumu yetişkinlerde de görülebilir. Özellikle süt çocuklarında kusma, ishal nedeniyle dehidratasyon (ağır su kaybı) gelişebilir. Bağışıklık sistemi yetersiz olan hastalarda hastalık daha uzun ve ağır seyir gösterir.

Rota virüsü tedavisi

Tedavide başlıca amaç; kusma, ishale bağlı ortaya çıkabilecek dehidratasyonun önlenmesidir. Beslenme devam ettirilmelidir, mümkünse sık aralarla azar azar beslenme yapılmalıdır. Az yağlı gıdalar tercih edilmeli, özellikle anne sütü ile beslenme kesilmemelidir. Yenidoğan bebekler ve 3 ayın altındaki çocuklar anneden geçen antikorlar aracılığı ile enfeksiyondan korunurlar, hastalığı daha hafif geçirebilirler.

Rota virüsü nasıl önlenir?

Genel hijyen önlemleri bulaşmayı azaltır. El yıkama, enfekte vakaların izolasyonu, hastanelerde hastane kaynaklı ishali önlemede yardımcıdır. Virüs yakınmaların ortaya çıkışından 10 - 12 gün sonrasına kadar dışkı ile atılmaktadır.

Rota virüse karşı aşı uygulanmaktadır. İdeal aşılama 2. ay ile 3. ayda başlamalıdır.