Rota aşısı ne zaman yapılır? Rotavirüs aşı takvimi hakkında detaylar

Rota virüsü bebekler ve küçük çocuklar arasında ishal hastalığının en yaygın nedenleri arasında yer alıyor. Fekal-oral yolla bulaşan virüs, insan sağlığı üzerindeki etkisinin yanı sıra diğer hayvanları da etkiliyor. Kreş, bakımevi gibi toplu yerde yaşam sürdüren çocukları daha çok etkileyen rota virüs belirtileri arasında bulantı, kusma, karın ağrısı ve ateşle başlar, ishalle durumlar geliyor.

Rota virüsü nedir?

Rota virüsü enfeksiyonu ilk 4 - 5 yaştaki çocuklarda akut başlangıçlı ishalin en sık görülen etkenlerindendir.

Rota virüsler ishalin ortaya çıkmasından önceki günlerde de dışkıda bol miktarda bulunur. Bulaşma; dışkı ile kontamine (bulaşık) su ve gıdalarla olur.

Rota virüs aşısı ne zaman yapılır?

Genel hijyen önlemleri bulaşmayı azaltır. El yıkama, enfekte vakaların izolasyonu, hastanelerde hastane kaynaklı ishali önlemede yardımcıdır. Virüs yakınmaların ortaya çıkışından 10 - 12 gün sonrasına kadar dışkı ile atılmaktadır.

Rota virüse karşı aşı uygulanmaktadır. İdeal aşılama 2. ay ile 3. ayda başlamalıdır.

Rota virüsü aşısının yan etkileri nelerdir?

Aşıdan sonra şişkinlik, kızarıklık, yüksek ateş, bebeklerde huzursuzluk gibi şikayetler görülebilir. Bu gibi durumlar olası ve normal durumlardır. Ebeveynlerin böyle bir durumda bebeklerini gözlemlemeleri gerekir. Eğer ateşin derecesi yüksekse, ateş ve huzursuzluk birkaç günden fazla sürüyorsa doktora başvurulmalıdır.