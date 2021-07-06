Romatoloji nedir, ne demek? Romatoloji bölümü neye bakar, hangi hastalıkları tedavi eder?

Romatoloji; yumuşak dokular, eklemler, kalıtsal bağ dokusu, otoimmün hastalıkları gibi hastalıklar ile ilgilenen iç hastalıkları ve pediatri alanında alt uzmanlık alanıdır. Peki romatoloji hangi alana bakar, ne demektir? İşte romatoloji ile ilgili merak edilenler…

Romatoloji Nedir?

Romatoloji, romatizmal rahatsızlıkları inceleyen bilim dalı olup iç rahatsızlıkları ve fiziksel tıp- rehabilitasyon temel bilim dalı bünyesinde yer almaktadır. Romatizma, eklem, kalp, kemik, deri, böbrek, akciğer ve deri gibi organları etkileyen kimi tıbbi problemler adına kullanılan belli olmayan oldukça genel bir terimdir.

Romatoloji Ne Demek?

Kavram günümüzde teknik ve tıbbi literatürdeki yerini kaybetse de günlük hayatta halen sık sık kullanılmaktadır. Romatizma rahatsızlıkları ile kas ve iskelet sistemini tutan her çeşit rahatsızlık, Romatoloji bilim dalında uzmanlık sahasına girmektedir. Romatoloji kliniklerinde çalışan romatoloji uzmanları, 6 sene tıp eğitimi sonrasında 4 sene iç hastalıkları ve 3 sene romatoloji uzmanlığı eğitimlerine tabii tutulur.

Romatoloji Neye Bakar?

Vücut içerisinde sistemli hareketlerin gerçekleştirilmesi için görevli olan eklem ve kemiklere yönelik rahatsızlıklar, otoimmün rahatsızlıklar, yumuşak doku rahatsızlıkları, genetik bağ dokusu rahatsızlıkları ile vücutta hareket sınırı, şişkinlik, ağrı ve biçim bozukluğuna sebep olan her çeşit rahatsızlığın tedavisi için romatoloji kliniklerinden destek alınmaktadır. Romatoloji birimi hem yetişkin bireylere hem de pediatri kliniklerinin alt dalı şeklinde çocuklara hizmet vermektedir.

Romatoloji dalında, romatizmal rahatsızlıkların tanı ve tedavisine ilişkin hizmetler sunulmaktadır. Bütün tanılar ve tedaviler, sahasında uzman hekimler aracılığıyla son gelişmeler ışında başarı ile tamamlanır. Romatizmal rahatsızlıklar sade kas ve iskelet sistemi ile sınırla kalmadan, vücudu birçok değişik yönden etkileyebilmektedir. Bundan ötürü romatolojik rahatsızlıkların tedavisinde gerektiği zaman diğer dallardan da yardım alınır.

Romatoloji Bölümü Hangi Hastalıkları Tedavi Eder?

Romatizmal rahatsızlıklar; oto- bağışıklık ve iltihaplanma koşullarına bağlıdır. Bir romatolog açısından tedavi edilecek olan 200'den daha çok rahatsızlık bulunmaktadır.

Romatologların tedavi ettiği bazı hastalıklar şu şekildedir;

- Lupus,

- Gut,

- Romatoid Artrit yani RA,

- Osteoartrit,

- Sjögren Sendromu,

- Juvenil İdiyopatik Artrit,

- Vaskülit,

- Skleroderma,

- Polimiyalji Romatika,

- Ailevi Akdeniz Ateşi,

- Enfeksiyöz Artrit,

- Behçet Hastalığı,

- Spondiloartropatiler,

- Ankilozan Spondilit,

Bunların dışında;

- Bel ağrıları,

- Fibromiyalji,

- Olekranon Bursit,

- Tenis ya fa golfçü dirseği gibi pek çok hastalığı da tedavi etmektedirler.

Romatolog uzmanları, eklemleri etkileyecek olan pek çok genetik bozukluğu da inceleyebilmektedir. Bu genetik bozukluklar;

- Ehlers- Danlos Sendromu,

- Akondroplazi,

- Marfan Sendromu,

- Aşırı uzayan eklemler olarak sıralanabilir. Romatologlar bütün bu rahatsızlıkları inceleyerek tanı ve tedavi de bulunabilir. Bütün bu hastalıklar Romatoloji alanına giren rahatsızlıklardır.