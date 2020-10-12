Prof. Dr. Mahmut Mutlu, artritin ''romatizma'' ileri yaÅŸlarda gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ algÄ±sÄ±nÄ±n yanlÄ±ÅŸ olduÄŸunu belirterek, her beÅŸ hastadan Ã¼Ã§Ã¼nÃ¼n 65 yaÅŸ altÄ±nda olduÄŸuna dikkat Ã§ekti.

12 Ekim DÃ¼nya Artrit GÃ¼nÃ¼ nedeniyle verdiÄŸi bilgilere, artrit durumunun tanÄ±mÄ± ile baÅŸlayan Prof. Dr. Mutlu, ''Genel anlamÄ± ile eklemlerde meydana gelen enflamasyonlu (yangÄ±lÄ±) veya dejeneratif (kireÃ§lenme) ÅŸikayetlerle birlikte aÄŸrÄ±lÄ±, zaman zaman hafif, orta, ileri derecede hareket kÄ±sÄ±tlÄ±lÄ±ÄŸÄ±na sebep olan klinik bir tablodur.'' dedi.Â

En sÄ±k bunlar gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor

Artritin her yaÅŸta gÃ¶rÃ¼lebilen bir durum olduÄŸunu belirten Mutlu, ''Toplum iÃ§inde yaygÄ±n olarak romatizma adÄ± ile bilinmektedir. Ä°skelet sistemimizin hareket etmesini saÄŸlayan eklemler, eklemleri meydana getiren karÅŸÄ±lÄ±klÄ± kÄ±kÄ±rdak ve kemik yapÄ±lar, kaslar ve bu yapÄ±larÄ± bir arada tutan baÄŸlarda aÄŸrÄ±, bazen ÅŸiÅŸlik, ÅŸekil bozukluÄŸu ve hareket kÄ±sÄ±tlÄ±lÄ±ÄŸÄ±na sebep olan bu klinik tabloya romatizma yani tÄ±bbi genel adÄ± ile artrit denilmektedir. Eklem romatizmalarÄ± (romatoid artrit, osteoartrit), yumuÅŸak doku romatizmalarÄ± (boyun, bel aÄŸrÄ±larÄ±, fibromiyalji) ve kemik erimesi (osteoporoz) bunlar arasÄ±nda en sÄ±k gÃ¶rÃ¼nenleridir. Ã–zellikle; son zamanlarda dÃ¼nya yaÅŸ ortalamasÄ±nÄ±n artmasÄ± ile ileri yaÅŸlarda osteoartrit (eklem kireÃ§lenmesi) daha sÄ±k gÃ¶rÃ¼lmektedir diyebiliriz.'' ifadelerini kullandÄ±.Â

KadÄ±nlarda daha sÄ±k gÃ¶rÃ¼lÃ¼yorÂ

Artritin tek bir hastalÄ±k olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izen Prof. Dr. Mutlu, ''YÃ¼zlÃ¼ rakamlarla ifade edilen hastalÄ±k sayÄ±larÄ± bu sÄ±nÄ±fta adlandÄ±rÄ±labilir. Artritler, cinsiyet gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda kadÄ±nlarda daha sÄ±k gÃ¶rÃ¼lmekle beraber, yaÅŸ ortalamasÄ± arttÄ±kÃ§a gÃ¶rÃ¼lme sÄ±klÄ±ÄŸÄ± artmaktadÄ±r. Ancak; gut, ankilozan spondilit, genÃ§ erkeklerde gÃ¶rÃ¼len sistemik lupus, Ã§ocuklarda gÃ¶rÃ¼len akut romatizmal ateÅŸ de artrit terminolojisi altÄ±nda bilinen hastalÄ±klardandÄ±r. Hatta; 2020 baÅŸÄ±ndan beri dÃ¼nyada pandemi ile seyreden Covid-19â€™un meydana getirdiÄŸi eklem ve kas aÄŸrÄ±larÄ±nÄ± da herhalde bundan sonra atrit baÅŸlÄ±ÄŸÄ± altÄ±na inceleyeceÄŸiz diye dÃ¼ÅŸÃ¼nebiliriz.'' aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.Â

Sebebi halen bilinmiyorÂ

''Artrit gÃ¶rÃ¼len hastalÄ±klarÄ±n (romatizmal hastalÄ±klarÄ±n) Ã¶nemli bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde kesin neden bilinmemektedir.'' diyen Mutlu, bunu bir Ã¶rnekle ifade etti;Â "Ã–rnek verecek olursak, ortopedistleri yakÄ±ndan ilgilendiren primer osteoartritin halen sebebi bilinmemektedir. BazÄ±larÄ±nda ise genetik yatkÄ±nlÄ±k Ã¶nem taÅŸÄ±yabilir. DamarlarÄ± etkileyen tÃ¼tÃ¼n Ã¼rÃ¼nleri, eklemlerde aÅŸÄ±rÄ± strese sebep olan obezite gibi faktÃ¶rler artritin oluÅŸmasÄ±nda Ã¶nemli etkenler arasÄ±nda sayÄ±lÄ±r."

AsÄ±l tedavi: Koruyucu hekimlikÂ

Artritlerin, yani romatizmal hastalÄ±klarÄ±n tedavisinde en uygun yolun seÃ§ilebilmesi iÃ§in ilk etapta doÄŸru tanÄ± konulmalÄ±dÄ±r. Erken dÃ¶nemde bu hastalÄ±ÄŸÄ±n tanÄ±nmasÄ± zor olabilir. BazÄ± izlem ve tetkikleri gerektirebilir. Her hasta iÃ§in kiÅŸisel bir tedavi algoritmasÄ± tanÄ±mlanmalÄ±dÄ±r. Ã‡Ã¼nkÃ¼, hastalÄ±k yok hasta vardÄ±r. SonuÃ§ olarak; en akÄ±llÄ± yolun Ã¶nlenebilir artritlerde, yani sebebi tanÄ±mlanmÄ±ÅŸ artritlerde asÄ±l tedavinin koruyucu hekimlik olduÄŸunu sÃ¶yleyebiliriz.