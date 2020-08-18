Robotik yöntemlerle yapay mesane ameliyatı nasıl yapılır?

Robotik cerrahi bir teknoloji ürünüdür. Son zamanlarda özellikle prostat kanserinde, böbrek kanserinde ve mesane kanserinde robotik cerrahi çok sık kullanılıyor. Bağırsaktan mesane ameliyatı açık, laparoskopik ya da robotik yöntemler ile yapılabiliyor.

Robotik cerrahiyle oluşturulan yapay mesanenin ne gibi farkları olmaktadır?

Mesane kanserlerinin bir kısmı mesanenin derin tabakalarını tutmaktadır. Bu hastalarda mesanenin alınması gerekiyor. Mesane alındıktan sonra idrarı vücut dışına çıkarmak için yapay mesane yapılıyor. Hastanın kendi bağırsağının bir kısmını idrar kesesi haline getirilir ve idrar kanallarının uçlarını bağırsaktan yapılan yeni mesaneye bağlanır. Yapay mesanenin bir ucu da üretra dediğimiz dış idrar kanalına bağlanıyor. Böylece hastanın böbreklerinden gelen idrar bu bağırsak mesanede birikiyor ve dış idrar kanalı ile dışarı atılıyor. Hasta kendi mesanesinde olduğu gibi normal yoldan idrar yapabiliyor.

Robotik cerrahinin hastaya sunduğu avantajlar nelerdir?

Robotik cerrahi karın açılmadan, yaklaşık 1 cm’lik deliklere yerleştirilen 4 robotik kol ile el değmeden tamamen kapalı olarak yapılır. Ameliyat sırasında ve sonrasında kanama riski oldukça düşük olur. Karın içi organları 3 boyutlu bir kamera ile 10-15 kat büyütülmüş olarak görülebilir ve dolayısıyla kanser dokusu daha iyi temizlenebilir. Ameliyat sonrası iyileşme daha çabuk olur ve hasta günlük hayata daha erken dönebilir. Ameliyat sonrası dönemde ağrı, enfeksiyon ve barsak tıkanıklığı gibi istenmeyen olayların oluşma riski daha az olur. Ameliyat sırasında sinir-damar paketi olarak adlandırılan yapı daha iyi korunduğu için ameliyat sonrası cinsel fonksiyonlar daha iyidir. Hasta kendi mesanesinde olduğu gibi normal yoldan idrarını yapar.

Pandemi sürecinde robotik cerrahi uygulamaları hakkında ne düşünüyorsunuz?

Koronavirüs sebebiyle birçok hasta, sağlık kontrollerini ve ameliyatlarını erteledi. Ancak COVID-19’a karşı gereken önlemler alınıyor. Onların sağlıklarını ihmal etmemeleri bizim için çok önemli.