Robotik cerrahi ile jinekolojik tedaviler nasıl yapılır?

Jinekolojik tedaviler; rahim, yumurtalıklar, fallop tüpleri, serviks ve vajinayı içeren kadın iç üreme sistemini kapsar. Üreme sisteminiz bir sorun geliştirdiğinde, sağlığınızı ve yaşam kalitenizi birçok yönden etkileyebilir. Şiddetli pelvik ağrı, endometriozis, miyomlar, anormal kanama, pelvik organ sarkması ve kanser gibi jinekolojik durumlar yaygındır ve tıbbi bakım gerektirebilir. Yaşam tarzı değişiklikleri, ilaçlar ve diğer seçenekler semptomlarınızı hafifletmediğinde, doktorunuz ameliyat önerebilir.

Ameliyat türleri

Ameliyat yapılacak alanın daha net görülebilmesi ve yakın çalışılabilmesi için geçmişte sıklıkla ciltte ve karın katlarında büyük kesiler yapılmaktaydı. Buna açık cerrahi denir. Günümüzde açık cerrahi hala uygulanmaya devam etse de minimal invaziv dediğimiz laparoskopik veya robotik yardımlı cerrahi kullanarak da birçok jinekolojik prosedür gerçekleştirilebilmektedir. Her iki minimal invaziv yaklaşım, cerrahi ekipmanı yerleştirmek için kullandığımız bir veya birkaç küçük kesi ve görüntüleme için bir kamera gerektirir. Laparoskopik cerrahide, laparoskoptan (kamera) büyütülmüş görüntüleri bir video ekranında görüntülerken ameliyat yapmak için özel uzun saplı aletler kullanılır. Robotik cerrahi ise robot yardımlı laparoskopik cerrahidir.

Robotik cerrahi sistemi nedir?

Robotik cerrahi sistemleri üç bileşenden oluşur: minimal kesiler içinden tedavi bölgelerine ulaşan kameralı araçlar, bu araçların kontrolünü sağlayan kolların bulunduğu cerrah konsolu ve görüntülerin yansıtıldığı monitör gibi araçlar.

Robotik cerrahi sisteminde cerrah, laparoskopik yani minimal kesiyle konsol başında oturarak operasyonu gerçekleştirir. Robotun cerrahi enstrümanları, konsol başındaki cerrahın komutlarını eş zamanlı olarak uygular.

Robotik cerrahinin kollarının ucundaki aletler insan bileğine benzer şekilde her yöne dönebilir. Bu aletler aynı zamanda insan bileğinin hareket kabiliyetinin çok ilerisinde bükülebildiği gibi 540 derece bile döndürülebilir. Bu sayede vücudun birçok noktasına (özellikle dar ve küçük alanlarda) ulaşılıp cerrahi müdahalelerde bulunma imkanı sunar.

İnsan eli fizyolojik olarak az veya çok titreyebilirken ancak robotik cerrahinin kollarındaki hassas hareket kabiliyeti bu titremeyi ortadan kaldırır. Bu sayede riskli bölgelerde yapılacak müdahalelerde insan eline bağlı hataları da azaltabilir.

Robotik cerrahiyle birçok jinekolojik problem tedavi edilebilmektedir. Robotik cerrahinin sizin durumunuza uygun olup olmadığını sadece siz ve doktorunuz belirleyebilir. Bu nedenle kişiye özel bilgi almak için alanında uzman bir doktora başvurulması gerekir.