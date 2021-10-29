Roblox İsimleri - En İyi Ve Güzel, Havalı, Değişik Ve Bilinmeyen Nick Önerileri Ve Anlamları
Bazı iyi Roblox kullanıcı isimleri mi arıyorsunuz? O zaman doğru adrese geldiniz, bu yazımda olduğu gibi, alınmamış havalı Roblox isimleri ile size rehberlik edeceğiz. Tüm isimlere baktıktan sonra mutlaka birini benimseyecek ve bir sonraki Roblox kullanıcı adınızı seçebileceksiniz. İşte, Roblox adı değişimi hakkında merak edilenleri derledik.
Roblox, kullanıcısına ücretsiz olarak oyun oynamasına izin verdiği için 7-18 yaş arası en popüler oyundur.
Roblox İsimleri
Roblox, 2006 yılında Roblox şirketi tarafından icat edildi ve buna Windows, MAC OS, IOS, Android ve Xbox One dahil olmak üzere herhangi bir platformdan erişilebilmektedir. Kolay erişilebilirliği nedeniyle oyunun popülaritesi büyük ölçüde arttı ve 2019'da aylık toplam 100 milyon aktif kullanıcı vardı ve bu değer Roblox'u devasa bir oyun platformu haline getiriyor.
Roblox uygulamasını indirmek ve üzerinde oyun oynamak çok kolaydır, ancak harika Roblox kullanıcı adlarını seçmek oldukça zordur, çünkü onunla mükemmel olmanız gerekir. Roblox'ta yeniyseniz veya sadece yeni bir hesap oluşturacaksanız, iyi Roblox isimleri seçerken, profiliniz için en iyi Roblox kullanıcı adlarını seçmelisiniz.
Roblox Adı Nasıl Değiştirilir?
Aşağıdaki adımları kullanarak Roblox'ta kullanıcı adınızı hızlı bir şekilde değiştirebileceğiniz için daha önceden seçmiş olduğunuz adın bir önemi yoktur. Eğer iyi bir isim seçmemişseniz hemen değişim yapabilirsiniz. Bunun için;
Roblox'u açın ve giriş yapın,
Ayarları açmak için üç noktalı seçeneğe tıklayın,
Ayarı açtıktan sonra Hesap bilgileri sekmesine tıklayın,
Şimdi, kullanıcı adını değiştir seçeneğini seçin, (Simge bir kalem ve kağıt gibi görünmektedir)
Yeni Roblox kullanıcı adınızı girin ve bundan sonra Roblox şifrenizi girmeniz gerekir,
Bundan sonra satın alma seçeneğini seçin ve onaylayın.
Hepinizin bildiği gibi benzersizlik başarının anahtarıdır, bu yüzden işinizi her zaman benzersiz bir şekilde yapmalısınız. Buna oynadığınız oyunda kullanacağınız nick de dahildir. Benzersiz bir isim sizi bir adım öne taşıyan ayrıcalığınız olacaktır. Diğer yandan isminizi en başta sizin beğeniyor olmanız oyuna daha çok dahil olmanızı da sağlar.
Kendi adınızı beğenir ve benimserseniz başkaları da sizi beğenir. İsminiz ne kadar kısa ise o kadar akılda kalıcı olursunuz. Diğer yanda uzun isimler oldukça havalı bir görünüm sunmaktadır. Size sunacağımız Roblox kullanıcı adı listeleri en iyi Roblox kullanıcı isimlerini içermektedir. Kendinize en farklı, havalı ya da en iyi adı seçebilirsiniz.
En İyi ve Güzel Roblox Nick Önerileri ve Anlamları
Homely Introvert: Sade İçe Dönük
Annoyed: Sinirli
Tango Boss: Tango Patronu
Gambit: X-Men Üyesi
Organic Punks: Organik Serseriler
Holy JESUS: Kutsal İSA
Lone_Ranger: Yalnız Kovboy
The Man Who: Adam Olan
Arrogant: Kibirsiz
Last Soldier: Son Asker
En Havalı Roblox Nick Önerileri ve Anlamları
Outrageous Creator: Çirkin Yaratıcı
Plain Privacy: Düz Gizlilik
Brash Thug: Küstah Eşkıya
Demonic Aı: Şeytani Yapay Zeka
Abnormal Vigor: Anormal Güç
Optimally Ace: Optimum As
Inimical Thug: Düşman Haydut
Unmerciful: Acımasız
Black Hole: Kara Delik
The Last Mohican: Son Mohikan
En Değişik Roblox Nick Önerileri ve Anlamları
Feared Butcher: Korkulan Kasap
Multiply Divide: Çarpma Bölme
Psychedelic Servicemen: Psychedelic Askerler
Militaristic Machine: Militarist Makine
Ball Blaster: Top Patlatıcı
Legends Reload: Efsaneler Yeniden
Brute Fact: Kaba Gerçek
Ash: Kul
Spolia: Devşirme
Enigma: Muamma
En Bilinmeyen Roblox Nick Önerileri Ve Anlamları
Quarrelsome Strategy: Kavgacı Strateji
Hungry Admiral: Aç Amiral
Dark Warrior: Karanlık Savaşçı
Flawless: Kusursuz
Crazy Giver: Deli Veren
No Good. Hayırsız
Rebel Sea: Asi Deniz
Sand Man: Kum Adam
Rude Prince: Kaba Prens
Black Night: Kara Gece