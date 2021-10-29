Roblox İsimleri - En İyi Ve Güzel, Havalı, Değişik Ve Bilinmeyen Nick Önerileri Ve Anlamları

Roblox, kullanıcısına ücretsiz olarak oyun oynamasına izin verdiği için 7-18 yaş arası en popüler oyundur.

Roblox İsimleri

Roblox, 2006 yılında Roblox şirketi tarafından icat edildi ve buna Windows, MAC OS, IOS, Android ve Xbox One dahil olmak üzere herhangi bir platformdan erişilebilmektedir. Kolay erişilebilirliği nedeniyle oyunun popülaritesi büyük ölçüde arttı ve 2019'da aylık toplam 100 milyon aktif kullanıcı vardı ve bu değer Roblox'u devasa bir oyun platformu haline getiriyor.

Roblox uygulamasını indirmek ve üzerinde oyun oynamak çok kolaydır, ancak harika Roblox kullanıcı adlarını seçmek oldukça zordur, çünkü onunla mükemmel olmanız gerekir. Roblox'ta yeniyseniz veya sadece yeni bir hesap oluşturacaksanız, iyi Roblox isimleri seçerken, profiliniz için en iyi Roblox kullanıcı adlarını seçmelisiniz.

Roblox Adı Nasıl Değiştirilir?

Aşağıdaki adımları kullanarak Roblox'ta kullanıcı adınızı hızlı bir şekilde değiştirebileceğiniz için daha önceden seçmiş olduğunuz adın bir önemi yoktur. Eğer iyi bir isim seçmemişseniz hemen değişim yapabilirsiniz. Bunun için;

Roblox'u açın ve giriş yapın,

Ayarları açmak için üç noktalı seçeneğe tıklayın,

Ayarı açtıktan sonra Hesap bilgileri sekmesine tıklayın,

Şimdi, kullanıcı adını değiştir seçeneğini seçin, (Simge bir kalem ve kağıt gibi görünmektedir)

Yeni Roblox kullanıcı adınızı girin ve bundan sonra Roblox şifrenizi girmeniz gerekir,

Bundan sonra satın alma seçeneğini seçin ve onaylayın.

Hepinizin bildiği gibi benzersizlik başarının anahtarıdır, bu yüzden işinizi her zaman benzersiz bir şekilde yapmalısınız. Buna oynadığınız oyunda kullanacağınız nick de dahildir. Benzersiz bir isim sizi bir adım öne taşıyan ayrıcalığınız olacaktır. Diğer yandan isminizi en başta sizin beğeniyor olmanız oyuna daha çok dahil olmanızı da sağlar.

Kendi adınızı beğenir ve benimserseniz başkaları da sizi beğenir. İsminiz ne kadar kısa ise o kadar akılda kalıcı olursunuz. Diğer yanda uzun isimler oldukça havalı bir görünüm sunmaktadır. Size sunacağımız Roblox kullanıcı adı listeleri en iyi Roblox kullanıcı isimlerini içermektedir. Kendinize en farklı, havalı ya da en iyi adı seçebilirsiniz.

En İyi ve Güzel Roblox Nick Önerileri ve Anlamları

Homely Introvert: Sade İçe Dönük

Annoyed: Sinirli

Tango Boss: Tango Patronu

Gambit: X-Men Üyesi

Organic Punks: Organik Serseriler

Holy JESUS: Kutsal İSA

Lone_Ranger: Yalnız Kovboy

The Man Who: Adam Olan

Arrogant: Kibirsiz

Last Soldier: Son Asker

En Havalı Roblox Nick Önerileri ve Anlamları

Outrageous Creator: Çirkin Yaratıcı

Plain Privacy: Düz Gizlilik

Brash Thug: Küstah Eşkıya

Demonic Aı: Şeytani Yapay Zeka

Abnormal Vigor: Anormal Güç

Optimally Ace: Optimum As

Inimical Thug: Düşman Haydut

Unmerciful: Acımasız

Black Hole: Kara Delik

The Last Mohican: Son Mohikan

En Değişik Roblox Nick Önerileri ve Anlamları

Feared Butcher: Korkulan Kasap

Multiply Divide: Çarpma Bölme

Psychedelic Servicemen: Psychedelic Askerler

Militaristic Machine: Militarist Makine

Ball Blaster: Top Patlatıcı

Legends Reload: Efsaneler Yeniden

Brute Fact: Kaba Gerçek

Ash: Kul

Spolia: Devşirme

Enigma: Muamma

En Bilinmeyen Roblox Nick Önerileri Ve Anlamları

Quarrelsome Strategy: Kavgacı Strateji

Hungry Admiral: Aç Amiral

Dark Warrior: Karanlık Savaşçı

Flawless: Kusursuz

Crazy Giver: Deli Veren

No Good. Hayırsız

Rebel Sea: Asi Deniz

Sand Man: Kum Adam

Rude Prince: Kaba Prens

Black Night: Kara Gece