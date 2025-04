Robbie Williams’ın şaşırtan teşhisi: Korsan hastalığı! ‘Organ yetmezliği ve nöbetlere neden oluyor’ | Bu belirtilere dikkat!

Haberin Devamı

Dünyaca ünlü şarkıcı Robbie Williams, yılın ilk aylarında yakalandığı ‘korsan hastalığı’ ile sevenlerini şaşırttı. ‘Angels’, ‘Feel’, ‘Rule the World’ gibi hitlerle müzik tarihine adını yazdıran 51 yaşındaki sanatçı, 2025’e derin bir duygusal çöküşle başladığını söyledi.



Mirror’a konuşan Williams, yaşadığı fiziksel ve ruhsal çöküşün ardından aldığı beklenmedik teşhisle adeta sarsıldığını anlattı. Zayıflama takıntısıyla yemek yemeyi bıraktığını ve bedensel alarm sinyallerini fark ettiğinde çok geç kaldığını belirten sanatçıya, halk arasında 17. yüzyıl korsan hastalığı olarak bilinen iskörbüt teşhisi konuldu.



Uzun yıllardır depresyonla mücadele ettiğini de dile getiren Williams, “En önemli şey, insanın kendine iyi davranması” diyerek iyileşme sürecine odaklandığını söyledi. Şimdi ise, fiziksel ve zihinsel sağlığına yeniden kavuşma yolunda attığı adımlarla Avrupa turnesine hazırlık yapıyor.





Peki, korsan hastalığı olarak anılan bu rahatsızlık tam olarak ne? Hangi koşullarda ortaya çıkıyor, kimler risk altında ve nasıl önlenebiliyor?

C VİTAMİNİ HAYATİ BİR ROL OYNUYOR

“İskörbüt (Skorbit), C vitamini eksikliğine bağlı gelişen, tarih boyunca denizcilerin hastalığı olarak bilinen ama günümüzde görülebilen bir beslenme bozukluğu” diyen İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Esra Demir, “17’nci yüzyılda uzun deniz yolculuklarında taze meyve ve sebzeye ulaşım mümkün olmadığı için denizcilerde diş etlerinde kanamalar, çekilmeler, çeşitli cilt rahatsızlıkları, eklem kıkırdağında problemlerle kendini gösteriyordu” dedi.



İSKÖRBÜT ÜLKEMİZDE DE GÖRÜLÜYOR MU?

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sedat Irmak ise hastalığın 15-18’inci yüzyıllar arasında yaygın olarak görüldüğünü ve çok sayıda ölüme neden olduğunun altını çizerek, “Son yıllarda ülkemizde gözlemlediğimiz bir artış yok. Ben şahsen meslek hayatımda hiç iskorbüt vakasına denk gelmedim. Ancak Robbie Williams örneğinde olduğu gibi dünya genelinde nadir de olsa vakalar olabiliyor” ifadelerini kullandı.





SON YILLARDA HANGİ BELİRTİLERLE ORTAYA ÇIKIYOR?

“Hastalığın ortaya çıkması için en az 4 hafta boyunca kişinin hiçbir şekilde c vitamini tükmemiş olması gerekiyor” diyen Dr. Sedat Irmak, “İlk ortaya çıkan belirtiler halsizlik, yorgunluk, kas ağrıları, diş eti kanamaları, kanamaya eğilim gibi durumlar. Devamında ise vücutta morarmalar, yara iyileşmelerinde gecikmeler, kansızlık, diş kayıpları, mental durumda bozulmalar görülebilir. Hastalığın son evrelerinde ise sarılık, yaygın ödem, organ yetmezlikleri ve nöbetler görülür” dedi.

C vitamininin vücutta kolajen üretimi, yara iyileşmesi, bağışıklık sistemi ve demir emilimi gibi pek çok önemli işlevde rol oynadığını vurgulayan Doç. Dr. Esra Demir, “İskörbüt, genellikle yetersiz ve dengesiz beslenen bireylerde, özellikle yaşlılarda, alkol bağımlılarında, tek tip beslenen çocuklarda ve bazı psikiyatrik hastalıklarda görülebilir” ifadelerini kullandı.





HASTALIKLA MÜCADELEDE SADECE C VİTAMİNİ TAKVİYESİ YETERLİ Mİ?

Her sebze ve meyve tabağı aslında bu hastalığın doğal ilacı. Özellikle turunçgiller, çilek, kivi, brokoli ve biber gibi C vitamini açısından zengin gıdaların düzenli tüketilmesiyle kolayca önlenebilir. Unutmayalım ki basit görünen vitamin eksiklikleri ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.



Doç. Dr. Esra Demir

Dr. Sedat Irmak, “Günümüzde normal şartlarda iskorbüt hastalığının ortaya çıkabilmesi için kişinin çok ağır bir yeme bozukluğunun olması veya kişinin yemek yemesine engel olan ağır bir hastalığının olması gerekir. Her iki durumda da sadece c vitamininin değil insan vücudu için hayati öneme sahip diğer vitamin ve minerallerin de eksik olabileceği akılda tutulmalı. Eğer varsa bu eksiklikler de giderilmeli” dedi ve ekledi:“İskorbüt hastalığında ise tedavi c vitamini takviyesi ve c vitamininden zengin diyet ile beslenmedir. Bulguların düzelmesi genelde 2-4 hafta sürer.”

‘ANKSİYETE, HUZURSUZLUK, DEPRESYON, BİLİŞSEL FONKSİYONLARDA BOZULMAYA NEDEN OLABİLİR’

Uzun süreli C vitamini eksikliğinin beyin fonksiyonları ve ruh hali üzerinde etkileri neler olabilir? Robbie Williams’ın açlıkla ilişkilendirdiği duygusal çöküşü, aslında iskorbütün bir sonucu olabilir mi?



“Robbie Williams’ın medikal dosyalarını görmeden tıbbi durumu ile ilgili kesin bir kanıya varmak doğru olmaz” diyen Dr. Sedat Irmak “İskorbüt hastalığı anksiyete, huzursuzluk, depresyon, bilişsel fonksiyonlarda bozulma gibi pek çok duruma sebebiyet verebilir. Dolayısıyla Robbie Williams’ın yaşadığı ruh hali değişimleri hastalık ile ilişkili olabilir. Bununla beraber bunun tam tersi de mümkün” ifadelerini kullandı.







ZAYIFLAMA İLAÇLARINA DİKKAT!

İngiliz müzisyen Ekim 2023’te yaptığı açıklamada ise 10 kilodan fazla vermek için zayıflama ilacı kullandığını itiraf etmişti. Bu ilaçların ya da zayıflama çayı gibi diğer ürünlerin hastalığa zemin hazırladığından söz edebilir miyiz?



“Son yıllarda oldukça popüler olan GLP-1 reseptör agonisti olarak adlandırılan zayıflama ilaçları iştahı belirgin bir biçimde azaltırlar” diyen Dr. Sedat Irmak, şu bilgilerin altını çizdi:

“Bu ilaçlar obezite tedavisinde oldukça etkili ilaçlar. Bununla beraber bu ilaçların mutlak suretle bir doktor takibinde kullanılması gerekiyor. Buna ek olarak da bir diyetisyen ile birlikte kişinin diyet listesini belirlemek, doğru ve dengeli beslenmeyi zayıflama sürecinin bir parçası haline getirmek oldukça önemli. Uzun süreler aç kalarak, temel besinlerden, vitaminlerden minerallerden eksik beslenerek zayıflamak sadece iskorbüt açısından değil pek çok farklı sağlık problemi açısından oldukça riskli.”

