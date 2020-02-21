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GeriSağlık Rezene çayı nasıl demlenir, faydaları nelerdir?
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Sağlık
Haber Giriş: 21.02.2020 - 16:15,Son Güncelleme:

Rezene çayı nasıl demlenir, faydaları nelerdir?

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Rezene çayı nasıl demlenir, faydaları nelerdir?
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Rezene, yemeklere tat vermek için kullanıldığı gibi demlenerek çay olarak da tüketilebilir. Kayalık ve kurak yerde yetişen rezene, içeriğinde bolca A ve C vitamini bulundurur. Peki, bu bitkiden elde edilen rezene çayının faydalarını biliyor musunuz?

Soğuk kış günlerinde grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara şifa olan rezene çayının başlıca faydaları şöyle:

  • Rezene çayı kansızlığı önler.
  • Sivilce ve akne oluşumunu engeller.
  • Kan basıncını düzenler, tansiyonu dengede tutar.
  • Göz tansiyonu ve kuruluğunu önler.
  • Ülser ve reflü riskini azaltır, mide asidini dengeler.
  • Uyku problemi olanların rahat uyumasına yardımcı olur.
  • Gün boyu tokluk hissi sağlar.
  • Anne sütünü artırmaya yardımcı olur.
  • Rezene çayı regl ağrılarını azaltır.
  • Metabolizmayı hızlandırıcı etkisi vardır.

Rezene çayı nasıl demlenir, faydaları nelerdir

Rezene çayı nasıl hazırlanır?

Yapımı oldukça basit olan rezene çayını hazırlamak için yalnızca 2 çay kaşığı rezene tohumu ve 1 su bardağı su yeterli olacaktır.

Öncelikle rezene tohumlarını güzelce ezin. Kaynamış suya rezene tohumlarını ekleyin. Fincanın üzerini kapatın. 5 dakika demlenmesini bekledikten sonra tüketebilirsiniz. İçerken ağız yakmayan bir sıcaklıkta olmasına dikkat edin.

Kronik bir rahatsızlığınız varsa düzenli tüketimine başlamadan önce mutlaka bir uzmana danışın.

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