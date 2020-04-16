Reynmen - Derdim olsun akor ve gitar ritim
Gitarda akor en çok merak edilen konulardan biri ve akorlar da müzikseverler tarafından araştırılıyor. Siz de beğendiğiniz bir parçanın akorlarını mı arıyorsunuz? İşte Reynmen'in sevilen şarkısı Derdim olsun'un akor, ritim ve notaları...
G#m
Derdim olsun kadehler dolsun
A
Ben kaybederken Azrail seyre dursun
G#m A
Dinliyorsun, görmüyorsun
Am
Kurban ederler kimlerle geziyorsun.
G#m A
Kaç cehennem söndü içimde bilmiyorum
G#m
Deli sanıyorlar
A
Beni arıyorlar
C#m
Görenler var mı?
G#m
Düşen bu yaprağım gençliğimin rüyasıymış
A
Kağıda yaza yaza hasretim beyaza
G#m
Kararı vermişim ben ellerimse kanlıymış
A
Tanrı vurdu saza ölmeden mezara
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