Reversi nasıl oynanır? Zeka oyunu Reversi toplam kaç taşla ve kişiyle oynanır?

Reversi iki kişinin oynadığı güzel bir zekâ oyunudur.

Reversi Nasıl Oynanır?

Reversi bir masa oyunudur ve iki kişi tarafından oynanmaktadır. Oyun tablasında 64 kare bulunmaktadır. 64 kare içinde 64 adet bir tarafı siyah bir tarafı beyaz olan pullar bulunmaktadır. Reversi oyunu şu şekilde oynanmaktadır;

Her iki tarafta oyun tablasının ortasına sırasıyla 2 şer taşını koyması gerekmektedir.

Oyunu ilk başta siyah taşların sahibi olan kişi başlamaktadır.

Oyunun amacı rakip taşları kendi renk taşlarınızın arasında bırakarak taşların rengini kendi renginize çevirmeye çalışmaktır.

Oyunda istenilen konuma taş koyulamamaktadır yapılacak her hamlede rakibin en az bir taşının rengi değiştirilmek zorundadır.

Bütün taşlar bittiğinde veya rakiplerin oynayacak bir hamlesi kalmadığında oyun bitmiş kabul edilmektedir.

Oyun tablası üzerinde hangi rengin üstünlüğü varsa oyunu kazanmış olarak sayılmaktadır.

Reversi Kuralları

Reversi oyunu oldukça basit kurallara dayalı bir oyundur. Oyunda dikkat son derece önemlidir. Reversi oyun kuralları;

Her zaman oyuna ilk siyah renge sahip olan kişi başlamak zorundadır.

Oyun başlaması için oyun tablasının ortasında iki tarafında iki taşı bulunmak zorundadır.

Rakibin taş rengi yatay, dikey ve çapraz olarak değiştirilebilmektedir.

Bir hamle ile birden fazla taşın rengini değiştirmek mümkündür.

Oyun tablasına koyulan her taş rakibin en az bir taş rengini değiştirmek zorundadır aksi halde oyuncu o turu pas geçmelidir.

Oyun tablasında istenilen konuma taş koyulamamaktadır.

Oyunun sonunda tablada en çok renge sahip olan kişi oyunu kazanmış sayılır.

Reversi Kaç Taşla Oynanır?

Reversi oyunu toplamda 64 taş ile oynanmaktadır. Genel olarak 64 taşın bir tarafı siyah yüze sahipken diğer tarafı ise beyaz yüzeye sahiptir.

Reversi Kaç Kişiyle Oynanır?

Reversi bir masa oyunudur ve iki kişi ile oynanmaktadır.