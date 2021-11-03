Retarder nedir ve ne işe yarar? Arabada hız kesici neden kullanılır

Retarder olarak adlandırılan fren sistemi güvenli, ekonomik oldukça etkilidir. Tekerleklerdeki fren sisteminden bağımsız bir şekilde Bu fren sistemi çoğunlukla diferansiyel ya da vites kutusu ile bağlantılı olarak çalışır.

Retarder Nedir?

Latince kelime grubundan gelmektedir. Retarder yabancı dillerden Türkçe’de anlam olarak “Geciktirici” veya “Yavaşlatıcı” anlamlara çevrilmektedir. Sağlık sektöründe, yapı sektöründe, kimyasal çoğu sektörde bu kelimenin anlamını karşılayan birden fazla ürün vardır. Araç ve otomobil sektöründe ise kelime anlamı olarak “Hız Kesici” veya “Yavaşlatıcı” anlamını taşımaktadır.

Retarder Ne İşe Yarar?

Retarder minibüs, kamyon, tır ve birçok iş makinesi gibi ağır vasıta olan araçlarda kullanılan hızı yavaşlatan sistematik bir fren sistemidir. Tekerlerde bulunan fiziksel olarak sürtünme prensibi üzerine çalışan disk ve kampana fren sistemlerine büyük ölçüde yardım etmektedir bu yüzden ağır araçlarda ve uzun araçlarda vazgeçilmez bir sistem olmuştur. Retarder diğer fren sistemlerinden en büyük farkı ise aracı durdurmaması sistemin esas amacı ise aracı yavaşlatmasıdır. Bu sayede motorlu araçta ki disk frene fazlaca yük vermemesini sağlamaktadır. Bu fren sistemleri eş bir şekilde kullanılabildiği gibi ayrı bir şekilde de kullanılabilir.

Ağır vasıtalarda ilk olarak fren olarak retarder devreye sokarak yavaşlamayı seçer. Birçok araç vasıta aynı sistemi gerçekleştirir. Otomobil gibi küçük araçlarda ise motor freni olarak adlandırılır. İnsanların aklına motor freni olarak yerleşen kelime aslında retarderdir. Genellikle ikincil olarak kullandığımız fren sistemlerine retarder olarak adlandırabiliriz.

İlk fren sistemine yardımcı.

Balatalara daha az yük bindirip baskı altından kurtarır.

Uzun ve dik rampalarda ani fren boşalmalarına karşı güven sağlar.

Sürücü tarafından şiddeti ve yoğunluğu ayarlanmaktadır.

Retarder Çalışma Prensibi

Retarder mekanizması şanzımandan çıkan kardan milinin derhal gerisinde bulunuyor. Şaft olarak da malum kardan mili motorda üretilen gücün arka tekerleklere aktarılmasını elde eden bölüme deniyor. Retarder ile kardan mili içinde dişlilerden oluşan bir rabıta bulunuyor. Retarder sistemi devreye girdiğinde, bağlı olduğu kardan mili üstündeki dişlinin hareketini sınırlandırarak tekerleklere iletilen dönme kuvvetini azaltıyor.

Çoğu ağır vasıtada hidrolik retarder sistemi kullanılıyor. Bu tip geciktirici sistemlerinde aracı yavaşlatmak için hidrolik olarak da malum retarder sıvısından yararlanılıyor. Hidrolik sıvısının viskozitesinden yararlanan sistem kinetik enerjiyi sıcaklık enerjisine çevirme prensibiyle çalışıyor. Geciktirici sürücünün retarder kolunu kademeli biçimde çekmesiyle devreye alınıyor.