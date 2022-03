Renzulli Öğrenme Sistemi hakkında her şey

Eğitimde yeni bir sistem velilerle buluşuyor: Renzulli Öğrenme Sistemi. Bu sistem, öğrencilerin ilgi, yetenek ve öğrenme şekillerine uygun, öğretmenlerin kısa sürede ve az maliyetle kolayca ulaşabileceği, her seviyedeki öğrencinin üretken düşünme becerilerini ve farklı gelişimlerine uygun fırsatlar sunan online bir sistem. Bu sistemin ayrıntılarını, ICIE (The International Centre for Innovation in Education) Genel Direktörü ve Dünya Üstün Zekalı Çocuklar Konsey Başkanı Prof. Dr. Taisir Subhi Yamin’den öğrendik.

Renzulli Öğrenme Sistemi nedir?

Renzulli Öğrenme Sistemi, Amerika’nın Connecticut üniversitesinden, Prof. Dr. Joseph Renzulli ve eşi Prof. Dr. Sally Reis Renzulli tarafından geliştirilmiş olan bir sistem. Dünyanın farklı ülkelerinden öğrencilere uygulanarak bilimsel olarak başarısını kanıtlayan sistem, yaklaşık 32 yıllık bir araştırmanın ürünü. Dünyada zeka ve yeteneği en iyi geliştiren sistem olarak bilinen Renzulli, Amerika’da kullanıldığı 500’den fazla kurumun eğitim sisteminin temelini oluşturuyor.

Renzulli Öğrenme Sistemi, aralarında Türkiye’nin de olduğu birçok ülkede (İngiltere, İsviçre, Suudi Arabistan, İsrail, Dubai, Belçika, Fransa vb) kullanılıyor. Renzulli Öğrenim Sistemi; öğrencilerin ilgi, yetenek ve öğrenme şekillerine uygun, öğretmenlerin kısa sürede ve az maliyetle kolayca ulaşabileceği, her seviyedeki öğrencinin üretken düşünme becerilerini ve farklı gelişimlerine uygun fırsatlar sunan yeni, heyecan veren, kapsamlı ve online bir sistem. Farklı ve yeni bir sistem olan Renzulli’de, 2005 yılında web tabanlı sisteme geçiş yapıldı. Sistemin internet üzerinden kullanılıyor olması, kısa zamanda binlerce okul tarafından benimsenmesini sağlıyor.

Bu eğitim programının amacı nedir?

Dünyada zeka ve yeteneği en iyi geliştiren sistem olarak bilinen Renzulli Öğrenme Sistemi’nin amacı, öğrencilerin başarı ve düşünce becerilerini zirveye çıkarmak. 60 bin civarında aktivitenin olduğu sistemin parolası ise “Hiçbir çocuk sıkılmayacak.” Sistemin çıkış sorularını ise “Çocukların zeka ve yetenek alanlarını nasıl geliştirebiliriz? Var olan potansiyellerini en yüksek seviyeye nasıl çıkartabiliriz?” oluşturuyor. Sistemin geliştirilme sürecinde yürütülen araştırmada öğrencilerin ilgi alanları, yetenek alanları, öğrenme ve kendini ifade etme stilleri tespit edilip ayrıntılı profilleri oluşturulmuş. Daha sonra da profile uygun aktiviteler sunularak öğrencilerin gelişimleri kayıt altına alınmıştır.

Kimlere uygulanıyor?

Her seviyedeki öğrenci bu sistemden yararlanabiliyor. Her bireyin farklı kabul edildiği Renzulli Öğrenme Sistemi’nde her çocuğa farklı müfredat programı uygulanıyor.

Sisteme online giriş nasıl yapılıyor?

Renzulli Öğrenme Sistemi’nin kullanıldığı okullarda öğrenciler, kullanıcı adı ve şifreleri ile istedikleri zamanda ve mekanda sisteme giriş yaparak aktiviteleri yapabiliyor.

Peki, ücretli mi?

Sistemi kullanmak isteyen okulların 5000 dolar olan 1 senelik üyelik ücreti vermeleri gerekiyor. Renzulli Öğrenim Sistemi okulda uygulanmaya başlandığında anasınıfından 12. sınıf öğrencilerine kadar okulun tüm öğrencileri programı kullanabiliyor. Okulda kayıtlı 500 öğrenci olduğunu varsayarsak, öğrenci başına 1 senelik kullanım ücreti 10 dolar gibi bir rakam oluyor. Sisteme abone olan okulun öğretmenleri, yöneticileri ve velileri de ücretsiz olarak sistemi kullanabiliyorlar.

Anne-babaların kontrolünde mi, yetenek alanları nasıl belirleniyor?

Sistemde; öğrenci profil oluşturma aşaması, ilgi alanlarına yönelik sorular, yetenek alanlarının belirlenmesi, anlama ve kendini ifade etme stillerine yönelik sorular, öğrenme stillerine yönelik sorular, açık uçlu sorular bulunuyor. Bu sorular eşliğinde sistem, bireyin profilini ayrıntılı olarak çıkarıyor. Renzulli Learning System içerisinde uzmanlar tarafından hazırlanmış 60 bin civarında aktivite bulunuyor. Sistem öğrencinin profiline uygun olan aktiviteleri seçerek öğrencinin kullanımına sunuyor. Sistemdeki not defterim kısmına öğrencinin yaptığı bütün aktiviteler, girdiği siteler, giriş tarihleri, öğrenci notları ve öğrencinin belirlediği favori aktiviteler kaydediliyor. Sistem içerisinde proje sihirbazı ile de öğrenciler adım adım bilimsel projelerini oluşturabiliyor. Anne ve babalar da istedikleri zaman, sisteme giriş yaparak çocuklarını sistemden takip edebiliyorlar.

Değerlendirme nasıl yapılıyor?

Sınıf öğretmenleri, sistemden kendi sınıfındaki bütün öğrencilerini takip edebiliyor. Öğretmenler bütün öğrencilerini sistemden takip ederek hangi aktiviteleri yaptığını izleyip her öğrenciye ait aktiviteleri çıktı alarak derste her öğrenciye farklı bir müfredat uygulayabiliyor. Sisteme dahil olan kurumlara bir adet yönetici şifresi veriliyor. Yönetici de sistemden bütün kurumun genel durumunu görebiliyor. Örneğin; “Kurumda eğitim alan matematiğe ve fene ilgi duyan çocuklar kimler? 3.sınıflarda kaç tane sanata ilgi duyan çocuk var? 1.sınıfların veya bütün okulun ağırlıklı öğrenme stili nedir? Hangi çocuklar tartışma yöntemiyle kendini ifade etmekten hoşlanıyor?” gibi birçok değişkeni kullanarak sistem içerisinde tarama yapılabiliyor. Yönetici sisteme müfredat koordinatörü olarak öğretmenleri atayabiliyor. Sistemle ilgili bütün düzenlemeleri de yönetici yapabiliyor.

Hazırlayan: Nilay Uzun