Renkli çamaşırları yıkarken nelere dikkat edilmeli?

Beyaz çamaşırları yıkamak koyu renklilere göre daha kolay olmuştur. Renkli çamaşırlarda solma ve renk geçirme gibi sorunlarla da sık sık karşılaşılıyor. Renkli çamaşırları yıkarken yapılan en büyük hatalardan biri de yanlış yıkama yöntemleridir. Yüksek ısıda yıkanan giysiler kısa sürede renklerini kaybeder ve yıpranır. Kıyafetlerinizin sürekli ilk günkü gibi canlı kalmasını istiyorsanız bu ipuçlarını mutlaka dikkate almalısınız. Peki renkli çamaşırlar kaç derecede ve nasıl yıkanır?





- Renkli çamaşırları hemen hemen aynı renklerle yıkamaya dikkat edin. Hatta koyu renkli ve açık renkliler olarak bir ayrım da mutlaka yapmalısınız. Koyu pembe bir bluz ile açık pembe bir bluzu birlikte makineye atmak doğru olmayacaktır.



- Renkli çamaşırları yıkarken makineyi fazla doldurmamaya özen gösterin. Makinedeki sıkışık durum kıyafetlerdeki lekelerin de çıkmasını engelleyecektir.



- Beyaz kıyafetleri yıkarken lekeleri çıkarmak için çamaşır suyu çok etkili olacaktır. Ancak çamaşır suyunu renkli kıyafetler için asla kullanmayın. Koymanız durumunda renkli kıyafetlerinizin renklerini bozacaktır.



- Giysilerinizi makineye atarken mutlaka ters çevirin. Bu şekilde solmasını biraz da olsa engelleyebilirsiniz.



- Renkli kıyafetleri yıkamak için çoğu makinede renkli tuşu vardır. Siz yine de kıyafetleri yıpratmamak adına 40 dereceye ayarlayın. Daha yüksek sıcaklıkta yıkarsanız çamaşırlarınız kısa sürede yıpranacaktır.



- Suyun sıcaklığı kadar kıyafetleri sıkma kısmı da önemlidir. En fazla 800 devirde sıkmaya ayarlamalısınız. Daha fazlası kıyafetlerinizin yıpranmasına sebep olacaktır.



- Renkli çamaşırları yıkamak için kısa programlar yeterli olacaktır. Fazla kirli olmadıkça mutlaka kısa programda yıkayın.