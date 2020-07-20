Renklere göre sınıflandırma çalışması

Sınıflandırma becerisi aynı anda iki süreç gerektirir: Nesneleri ayırma ve gruplama. Örneğin çocuğun önüne koyduğumuz boncukların arasından turuncu boncukları gruplarken aynı zamanda mavi ve kırmızı renkli boncuklardan ayırmış olur.

Sınıflandırmalar varlıkların çeşitli özelliklerine göre yapılabilir. Örneğin nesneler renklerine, şekillerine, boylarına, kilolarına, sayılarına, işlevlerine göre sınıflandırırlar. Çocuklar varlıkların vurgulanan özelliklerini diğer özelliklerinden soyutlayabildikleri ölçüde başarılı olurlar.

18. aydan itibaren, bir ebeveyn olarak çocuğunuza basit ve pratik yollarla bu kavramları (eşleştirme ve gruplama) tanıtmaya odaklanmalısınız. Çocuğunuzu teşvik edecek bulmaca ve alıştırmalar yapmak için kendi çevrenizi ve özel montessori materyallerini yaratıcı bir şekilde kullanabilirsiniz.

İşte, renklerine göre gruplama çalışması örneği…

Malzemeler

Boş rulo

Renkli kağıtlar

Renkli ponponlar

Lastik

Yapılışı

Rulolar uygulanacak olan renklerdeki kartonlar ile kaplanır.

Bir kaba rulolar sabitlenir.

Kabın etrafı lastikler ile dolanır.

Lastiklerin içerisine ponponlar konulur.

Çocuktan lastiklerin içinden ponponları çıkararak uygun renkteki ruloya koymaları istenir.

Öneri: Biz küçük kas gelişiminin de desteklenebilmesi için etkinliği montessori maşası ile yaptık.

Kazanım

Gruplama sınıflandırma becerisi kazanır.

Renkleri tekrar eder.

Kurallı oyunu benimser.

Küçük kaslar desteklenir.

Not: Bu etkinlik 2 yaş sonrası için uygundur (Renkleri kavrayamamış olan çocuklarda 2.5 yaş sonrasına çekilebilir).