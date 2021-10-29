Renkler Ve İsimleri Nelerdir? Renk İsimleri Ve Kodları Hakkında Bilgi

Yüzyıllar öncesine dayanan günlük renklerimizin isimleri, bilinen en eski dillere dayanmaktadır.

Renkler ve İsimleri Nelerdir?

Renk kelimeleri dünya çapında çok değişkendir. Çoğu dilde iki ila 11 temel renk kelimesi vardır. Örneğin İngilizce, 11 temel renkten oluşan eksiksiz bir sete sahiptir: siyah, beyaz, kırmızı, yeşil, sarı, mavi, pembe, gri, kahverengi, turuncu ve mor. Dilbilimciler Paul Kay ve Luisa Maffi tarafından 1999 yılında yapılan bir ankette, dillerizledikleri temel renk kategorileri arasında kabaca eşit olarak dağıtılır.

Bundan daha az terimi olan dillerde, örneğin Alaska dili Yup'ik beş terimiyle; bir kelimenin aralığı genişler. Örneğin, "turuncu" için ayrı bir sözcüğü olmayan diller için, İngilizce'de "turuncu" olarak adlandırdığımız tonlar, İngilizce konuşanların "kırmızı" veya "sarı" olarak adlandırdığı renkle aynı şekilde adlandırılabilir. Bu terimleri, birlikte görünür spektrumu kapsayan, ancak bireysel terimlerin bu spektrumun çeşitli bölümlerinde merkezlendiği bir sistem olarak düşünebiliriz.

Renk İsimleri ve Kodları

Renk onaltılık kodu, üç değeri (belirli bir renk tonunda kırmızı, yeşil ve mavi miktarları) birleştirerek bir rengi RGB biçiminde temsil etmenin onaltılık bir yoludur. Bu renk altıgen kodları, web tasarımı için HTML'nin ayrılmaz bir parçası olmuştur ve renk biçimlerini dijital olarak temsil etmenin önemli bir yolu olmaya devam etmektedir.

RGB renk sisteminin teknoloji dünyasında kullanılan tek renk sistemi olmadığını belirtmek önemlidir. Renkli yazdırmayı yönetmek için CYMK veya camgöbeği, sarı, macenta ve siyah olarak bilinen farklı bir renk sistemi kullanılır. Ancak, RGB sistemi tamamen dijital görüntü temsilinde baskındır.

Siyah HTML Renk Kodları

Koyu Beyaz #Dcdcdc

Açık Gri #D3d3d3

Gümüş #C0c0c0

Koyu Gri #A9a9a9

Gri #808080

Soluk Gri #696969

Işık Arduvaz Gri #778899

Arduvaz Gri #708090

Karanlık Arduvaz Gri #2f4f4f

Siyah #000000

Beyaz HTML Renk Kodları

Beyaz #FFFFFF

Kar #FFFAFA

Şeker Kavunu #F0FFF0

Nane Krem #F5FFFA

Azure #F0FFFF

Alice Mavi #F0F8FF

Hayalet Beyaz #F8F8FF

Beyaz Duman #F5F5F5

Çiçek Beyaz #FFFAF0

Fildişi #FFFFF0

Kırmızı HTML Renk Kodları

Hint Kırmızı #CD5C5C

Işık Mercan #F08800

Somon #FA8072

Koyu Somon #E9967A

Hafif Somon #FFA07A

Kızıl #DC143C

Kırmızı #FF0000

Ateş Tuğlası #B22222

Koyu Kırmızı #8B0000

Mavi HTML Renk Kodları

Su #00FFFF

Cam Göbeği #00FFFF

Soluk Turkuaz #AFEEEE

Akuamarin #7FFFD4

Turkuaz #40E0D0

Çelik Mavi #4682B4

Açık Mavi #ADD8E6

Gökyüzü Mavi #87CEEB

Peygamber Çiçeği Mavi #6495ED

Kraliyet Mavisi #4169E1

Mavi #0000FF

Koyu Mavi #00008B

Donanma #000080

Gece Yarısı Mavisi #191970

Yeşil HTML Renk Kodları

Yeşil Sarı #ADFF2F

Çim Yeşil #7CFC00

Kireç #00FF00

Limon Yeşili #32CD32

Açık Yeşil #90EE90

Deniz Yeşili #2E8B57

Orman Yeşili #228B22

Yeşil #008000

Koyu Yeşil #006400

Zeytin #808000

Sarı HTML Renk Kodları

Altın #FFD700

Sarı #FFFF00

Açık Sarı #FFFFE0

Limon Şifon #FFFACD

Haki #F0E68C

Soluk Altın Başak #EEE8AA

Mokasen #FFE4B5

Önemli Bazı Renkler HTML Renk Kodları

Pembe #FFC0CB

Açık Pembe #FFB6C1

Derin Pembe #FF1493

Turuncu #FFA500

Koyu turuncu #FF8C00

Turuncu Kırmızı #FF4500

Lavanta #E6E6FA

Menekşe #EE82EE

Orkide #DA70D6

Fuşya #FF00FF

Mor #800080

Koyu Mor #9400D3

Koyu Eflatun #8B008B

Çivit #4B0082

Bir rengin kompozisyonunu göstermenin bir yolu, kırmızı, yeşil ve mavi değerlerin üçünü de listelemektir. Kırmızı-yeşil-mavi değerlerin her biri 0 ile 255 arasında değiştiğinden, elde edilen kod dokuz karakter uzunluğunda olacaktır.

Buna karşılık, onaltılık biçim yalnızca altı karakter uzunluğundadır. Bu anlamda, tek tek RGB değerlerini, bir rengi tanımlamak için harfler ve sayılar dahil olmak üzere alfasayısal karakterlerin bir kombinasyonunu kullanan altı basamaklı bir değere sıkıştırır.