Renkler Ve İsimleri Nelerdir? Renk İsimleri Ve Kodları Hakkında Bilgi
Farklı toplumlar renkler için adlar geliştirirken, dünya genelinde izole kültürler renkleri adlandırmaya başladı. Ancak garip bir şekilde, hepsi genellikle aynı sırayla yaptılar. Renk adlarının hiyerarşisi olarak adlandırılan düzen genellikle aynıydı. Renkleri, renk isimlerini ve kodlarını sizler için derledik.
Yüzyıllar öncesine dayanan günlük renklerimizin isimleri, bilinen en eski dillere dayanmaktadır.
Renkler ve İsimleri Nelerdir?
Renk kelimeleri dünya çapında çok değişkendir. Çoğu dilde iki ila 11 temel renk kelimesi vardır. Örneğin İngilizce, 11 temel renkten oluşan eksiksiz bir sete sahiptir: siyah, beyaz, kırmızı, yeşil, sarı, mavi, pembe, gri, kahverengi, turuncu ve mor. Dilbilimciler Paul Kay ve Luisa Maffi tarafından 1999 yılında yapılan bir ankette, dillerizledikleri temel renk kategorileri arasında kabaca eşit olarak dağıtılır.
Bundan daha az terimi olan dillerde, örneğin Alaska dili Yup'ik beş terimiyle; bir kelimenin aralığı genişler. Örneğin, "turuncu" için ayrı bir sözcüğü olmayan diller için, İngilizce'de "turuncu" olarak adlandırdığımız tonlar, İngilizce konuşanların "kırmızı" veya "sarı" olarak adlandırdığı renkle aynı şekilde adlandırılabilir. Bu terimleri, birlikte görünür spektrumu kapsayan, ancak bireysel terimlerin bu spektrumun çeşitli bölümlerinde merkezlendiği bir sistem olarak düşünebiliriz.
Renk İsimleri ve Kodları
Renk onaltılık kodu, üç değeri (belirli bir renk tonunda kırmızı, yeşil ve mavi miktarları) birleştirerek bir rengi RGB biçiminde temsil etmenin onaltılık bir yoludur. Bu renk altıgen kodları, web tasarımı için HTML'nin ayrılmaz bir parçası olmuştur ve renk biçimlerini dijital olarak temsil etmenin önemli bir yolu olmaya devam etmektedir.
RGB renk sisteminin teknoloji dünyasında kullanılan tek renk sistemi olmadığını belirtmek önemlidir. Renkli yazdırmayı yönetmek için CYMK veya camgöbeği, sarı, macenta ve siyah olarak bilinen farklı bir renk sistemi kullanılır. Ancak, RGB sistemi tamamen dijital görüntü temsilinde baskındır.
Siyah HTML Renk Kodları
Koyu Beyaz #Dcdcdc
Açık Gri #D3d3d3
Gümüş #C0c0c0
Koyu Gri #A9a9a9
Gri #808080
Soluk Gri #696969
Işık Arduvaz Gri #778899
Arduvaz Gri #708090
Karanlık Arduvaz Gri #2f4f4f
Siyah #000000
Beyaz HTML Renk Kodları
Beyaz #FFFFFF
Kar #FFFAFA
Şeker Kavunu #F0FFF0
Nane Krem #F5FFFA
Azure #F0FFFF
Alice Mavi #F0F8FF
Hayalet Beyaz #F8F8FF
Beyaz Duman #F5F5F5
Çiçek Beyaz #FFFAF0
Fildişi #FFFFF0
Kırmızı HTML Renk Kodları
Hint Kırmızı #CD5C5C
Işık Mercan #F08800
Somon #FA8072
Koyu Somon #E9967A
Hafif Somon #FFA07A
Kızıl #DC143C
Kırmızı #FF0000
Ateş Tuğlası #B22222
Koyu Kırmızı #8B0000
Mavi HTML Renk Kodları
Su #00FFFF
Cam Göbeği #00FFFF
Soluk Turkuaz #AFEEEE
Akuamarin #7FFFD4
Turkuaz #40E0D0
Çelik Mavi #4682B4
Açık Mavi #ADD8E6
Gökyüzü Mavi #87CEEB
Peygamber Çiçeği Mavi #6495ED
Kraliyet Mavisi #4169E1
Mavi #0000FF
Koyu Mavi #00008B
Donanma #000080
Gece Yarısı Mavisi #191970
Yeşil HTML Renk Kodları
Yeşil Sarı #ADFF2F
Çim Yeşil #7CFC00
Kireç #00FF00
Limon Yeşili #32CD32
Açık Yeşil #90EE90
Deniz Yeşili #2E8B57
Orman Yeşili #228B22
Yeşil #008000
Koyu Yeşil #006400
Zeytin #808000
Sarı HTML Renk Kodları
Altın #FFD700
Sarı #FFFF00
Açık Sarı #FFFFE0
Limon Şifon #FFFACD
Haki #F0E68C
Soluk Altın Başak #EEE8AA
Mokasen #FFE4B5
Önemli Bazı Renkler HTML Renk Kodları
Pembe #FFC0CB
Açık Pembe #FFB6C1
Derin Pembe #FF1493
Turuncu #FFA500
Koyu turuncu #FF8C00
Turuncu Kırmızı #FF4500
Lavanta #E6E6FA
Menekşe #EE82EE
Orkide #DA70D6
Fuşya #FF00FF
Mor #800080
Koyu Mor #9400D3
Koyu Eflatun #8B008B
Çivit #4B0082
Bir rengin kompozisyonunu göstermenin bir yolu, kırmızı, yeşil ve mavi değerlerin üçünü de listelemektir. Kırmızı-yeşil-mavi değerlerin her biri 0 ile 255 arasında değiştiğinden, elde edilen kod dokuz karakter uzunluğunda olacaktır.
Buna karşılık, onaltılık biçim yalnızca altı karakter uzunluğundadır. Bu anlamda, tek tek RGB değerlerini, bir rengi tanımlamak için harfler ve sayılar dahil olmak üzere alfasayısal karakterlerin bir kombinasyonunu kullanan altı basamaklı bir değere sıkıştırır.