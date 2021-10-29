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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 29.10.2021 - 11:42 | Son Güncelleme:

Renkler Ve İsimleri Nelerdir? Renk İsimleri Ve Kodları Hakkında Bilgi

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Renkler Ve İsimleri Nelerdir? Renk İsimleri Ve Kodları Hakkında Bilgi

Farklı toplumlar renkler için adlar geliştirirken, dünya genelinde izole kültürler renkleri adlandırmaya başladı. Ancak garip bir şekilde, hepsi genellikle aynı sırayla yaptılar. Renk adlarının hiyerarşisi olarak adlandırılan düzen genellikle aynıydı. Renkleri, renk isimlerini ve kodlarını sizler için derledik.

 Yüzyıllar öncesine dayanan günlük renklerimizin isimleri, bilinen en eski dillere dayanmaktadır. 

 Renkler ve İsimleri Nelerdir? 

 Renk kelimeleri dünya çapında çok değişkendir. Çoğu dilde iki ila 11 temel renk kelimesi vardır. Örneğin İngilizce, 11 temel renkten oluşan eksiksiz bir sete sahiptir: siyah, beyaz, kırmızı, yeşil, sarı, mavi, pembe, gri, kahverengi, turuncu ve mor. Dilbilimciler Paul Kay ve Luisa Maffi tarafından 1999 yılında yapılan bir ankette, dillerizledikleri temel renk kategorileri arasında kabaca eşit olarak dağıtılır. 

 Bundan daha az terimi olan dillerde, örneğin Alaska dili Yup'ik beş terimiyle; bir kelimenin aralığı genişler. Örneğin, "turuncu" için ayrı bir sözcüğü olmayan diller için, İngilizce'de "turuncu" olarak adlandırdığımız tonlar, İngilizce konuşanların "kırmızı" veya "sarı" olarak adlandırdığı renkle aynı şekilde adlandırılabilir. Bu terimleri, birlikte görünür spektrumu kapsayan, ancak bireysel terimlerin bu spektrumun çeşitli bölümlerinde merkezlendiği bir sistem olarak düşünebiliriz. 

 Renk İsimleri ve Kodları 

 Renk onaltılık kodu, üç değeri (belirli bir renk tonunda kırmızı, yeşil ve mavi miktarları) birleştirerek bir rengi RGB biçiminde temsil etmenin onaltılık bir yoludur. Bu renk altıgen kodları, web tasarımı için HTML'nin ayrılmaz bir parçası olmuştur ve renk biçimlerini dijital olarak temsil etmenin önemli bir yolu olmaya devam etmektedir. 

 RGB renk sisteminin teknoloji dünyasında kullanılan tek renk sistemi olmadığını belirtmek önemlidir. Renkli yazdırmayı yönetmek için CYMK veya camgöbeği, sarı, macenta ve siyah olarak bilinen farklı bir renk sistemi kullanılır. Ancak, RGB sistemi tamamen dijital görüntü temsilinde baskındır. 

 Siyah HTML Renk Kodları 

Koyu Beyaz #Dcdcdc 

Açık Gri #D3d3d3 

Gümüş #C0c0c0 

Koyu Gri #A9a9a9 

Gri #808080 

Soluk Gri #696969 

Işık Arduvaz Gri #778899 

Arduvaz Gri #708090 

Karanlık Arduvaz Gri #2f4f4f 

Siyah #000000 

 Beyaz HTML Renk Kodları 

Beyaz #FFFFFF 

Kar #FFFAFA 

Şeker Kavunu #F0FFF0 

Nane Krem #F5FFFA 

Azure #F0FFFF 

Alice Mavi #F0F8FF 

Hayalet Beyaz #F8F8FF 

Beyaz Duman #F5F5F5 

Çiçek Beyaz #FFFAF0 

Fildişi #FFFFF0 

 Kırmızı HTML Renk Kodları 

Hint Kırmızı #CD5C5C 

Işık Mercan #F08800 

Somon #FA8072 

Koyu Somon #E9967A 

Hafif Somon #FFA07A 

Kızıl #DC143C 

Kırmızı #FF0000 

Ateş Tuğlası #B22222 

Koyu Kırmızı #8B0000 

 Mavi HTML Renk Kodları 

Su #00FFFF 

Cam Göbeği #00FFFF 

Soluk Turkuaz #AFEEEE 

Akuamarin #7FFFD4 

Turkuaz #40E0D0 

Çelik Mavi #4682B4 

Açık Mavi #ADD8E6 

Gökyüzü Mavi #87CEEB 

Peygamber Çiçeği Mavi #6495ED 

Kraliyet Mavisi #4169E1 

Mavi #0000FF 

Koyu Mavi #00008B 

Donanma #000080 

Gece Yarısı Mavisi #191970 

 Yeşil HTML Renk Kodları 

Yeşil Sarı #ADFF2F 

Çim Yeşil #7CFC00 

Kireç #00FF00 

Limon Yeşili #32CD32 

Açık Yeşil #90EE90 

Deniz Yeşili #2E8B57 

Orman Yeşili #228B22 

Yeşil #008000 

Koyu Yeşil #006400 

Zeytin #808000 

 Sarı HTML Renk Kodları 

Altın #FFD700 

Sarı #FFFF00 

Açık Sarı #FFFFE0 

Limon Şifon #FFFACD

Haki #F0E68C 

Soluk Altın Başak #EEE8AA 

Mokasen #FFE4B5 

 Önemli Bazı Renkler HTML Renk Kodları 

Pembe #FFC0CB 

Açık Pembe #FFB6C1 

Derin Pembe #FF1493 

Turuncu #FFA500 

Koyu turuncu #FF8C00 

Turuncu Kırmızı #FF4500 

Lavanta #E6E6FA 

Menekşe #EE82EE 

Orkide #DA70D6 

Fuşya #FF00FF

Mor #800080 

Koyu Mor #9400D3 

Koyu Eflatun #8B008B 

Çivit #4B0082 

Bir rengin kompozisyonunu göstermenin bir yolu, kırmızı, yeşil ve mavi değerlerin üçünü de listelemektir. Kırmızı-yeşil-mavi değerlerin her biri 0 ile 255 arasında değiştiğinden, elde edilen kod dokuz karakter uzunluğunda olacaktır. 

 Buna karşılık, onaltılık biçim yalnızca altı karakter uzunluğundadır. Bu anlamda, tek tek RGB değerlerini, bir rengi tanımlamak için harfler ve sayılar dahil olmak üzere alfasayısal karakterlerin bir kombinasyonunu kullanan altı basamaklı bir değere sıkıştırır.

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