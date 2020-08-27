Renk kavramını geliştiren oyun: Renkli daireler

Çocuklar 18. aydan itibaren renkleri algılamaya başlar. İsimlerini adlandırmasa dahi kendi zihinlerinde her rengi bir yere yerleştirebilirler.

Renkleri öğretmeye başlarken ana renklerden başlamak, ilk adım olarak da kırmızı rengini seçmek renk öğretimini daha da kolaylaştıracaktır.

Evde çocuklarınıza renkleri öğretmek için maliyetsiz, tamamen anne yapımı birçok etkinlik yapabilirsiniz. İşte sadece iki malzeme ile çocuklarınıza renk kavramını öğretebileceğiniz bir etkinlik…

Malzemeler

Kağıt havlu rulosu

Boya

Noktacıklar

Yapılışı

Kağıt havlu rulosuna karışık halde rengarenk küçük daireler çizilir.

Çocuktan uygun renkteki noktacıkları uygun daireye yapıştırması istenir.

Öneri: Birçok kırtasiye ürünü satılan yerden bulunabilen renkli noktacıklar elinizde yoksa farklı renklerdeki kağıtlardan küçük daireler keserek etkinlik uygulanabilir.

Kazanımlar

Renkleri öğrenir.

Dikkat ve konsantrasyon gelişimi desteklenmiş olur.

Küçük kasları gelişir.

Not: Bu etkinlik 2,5 yaş sonrası için uygundur.