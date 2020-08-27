Renk kavramını geliştiren oyun: Renkli daireler
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Hande Dinçel, daha küçük yaş grubuna hitap edecek bir renk oyunu hazırladı.
Çocuklar 18. aydan itibaren renkleri algılamaya başlar. İsimlerini adlandırmasa dahi kendi zihinlerinde her rengi bir yere yerleştirebilirler.
Renkleri öğretmeye başlarken ana renklerden başlamak, ilk adım olarak da kırmızı rengini seçmek renk öğretimini daha da kolaylaştıracaktır.
Evde çocuklarınıza renkleri öğretmek için maliyetsiz, tamamen anne yapımı birçok etkinlik yapabilirsiniz. İşte sadece iki malzeme ile çocuklarınıza renk kavramını öğretebileceğiniz bir etkinlik…
Malzemeler
Kağıt havlu rulosu
Boya
Noktacıklar
Yapılışı
Kağıt havlu rulosuna karışık halde rengarenk küçük daireler çizilir.
Çocuktan uygun renkteki noktacıkları uygun daireye yapıştırması istenir.
Öneri: Birçok kırtasiye ürünü satılan yerden bulunabilen renkli noktacıklar elinizde yoksa farklı renklerdeki kağıtlardan küçük daireler keserek etkinlik uygulanabilir.
Kazanımlar
Renkleri öğrenir.
Dikkat ve konsantrasyon gelişimi desteklenmiş olur.
Küçük kasları gelişir.
Not: Bu etkinlik 2,5 yaş sonrası için uygundur.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle