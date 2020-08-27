MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri Çocuk Haberleri Oyun Ve Aktiviteler Haberleri Renk kavramını geliştiren oyun: Renkli daireler
GeriOyun Ve Aktiviteler Renk kavramını geliştiren oyun: Renkli daireler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Oyun Ve Aktiviteler
Haber Giriş: 27.08.2020 - 13:01 | Son Güncelleme:

Renk kavramını geliştiren oyun: Renkli daireler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Renk kavramını geliştiren oyun: Renkli daireler
Abone Olgoogle-news

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Hande Dinçel, daha küçük yaş grubuna hitap edecek bir renk oyunu hazırladı.

Çocuklar 18. aydan itibaren renkleri algılamaya başlar. İsimlerini adlandırmasa dahi kendi zihinlerinde her rengi bir yere yerleştirebilirler.

Renkleri öğretmeye başlarken ana renklerden başlamak, ilk adım olarak da kırmızı rengini seçmek renk öğretimini daha da kolaylaştıracaktır.

Evde çocuklarınıza renkleri öğretmek için maliyetsiz, tamamen anne yapımı birçok etkinlik yapabilirsiniz. İşte sadece iki malzeme ile çocuklarınıza  renk kavramını öğretebileceğiniz bir etkinlik…

Malzemeler

Kağıt havlu rulosu

Boya

Noktacıklar

Yapılışı

Kağıt havlu rulosuna karışık halde rengarenk küçük daireler çizilir.

Çocuktan uygun renkteki noktacıkları uygun daireye yapıştırması istenir.

Öneri: Birçok kırtasiye ürünü satılan yerden bulunabilen renkli noktacıklar elinizde yoksa farklı renklerdeki kağıtlardan küçük daireler keserek etkinlik uygulanabilir.

Kazanımlar

Renkleri öğrenir.

Dikkat ve konsantrasyon gelişimi desteklenmiş olur.

Küçük kasları gelişir.

Not: Bu etkinlik 2,5 yaş sonrası için uygundur.

Çocuklar için evde eğlenceli aktiviteler!
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle