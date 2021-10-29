Rehbere Kaydetme İsimleri - Sevgili, Anne, Baba, Kanka, Kardeş Ve Kuzen İçin En İyi Ve Güzel İlginç Öneriler

Rehbere kaydedilen isimler güzel ve ilginç olabileceği gibi komik ve eğlenceli de olabilir. Ancak yalnızca yakın hissedilen kişilerin isimleri değişik şekilde kaydedilmelidir.

Sevgili Rehbere Kaydetme İsimleri için En İyi ve Güzel İlginç Öneriler

Sevgililerin rehberdeki isimleri genellikle güzel ve ilginç olur. Özellikle Şövalyem, Eros, Bay/Bayan Mükemmel, Delikanlım, Hatun ve Huzurum isimleri sıklıkla kullanılır. Daha farklı olması adına Şirine, Şarışınım, Sol Yanım, Ay Parçam, Zeus, My Man (Adamım) isimleri tercih edilebilir.

Evliler için rehber isimleri Çocuklarımın Babası/Annesi, Evimin Direği, Evimin Kadını veya Yuva olarak konulabilir. Ayrıca uyumlu şekilde Bay ve Bayan Simith, (Soyadı) Hanım ve Bey, Yalnızca Bey veya Yalnızca Hanım isimleri tercih edilebilir. Çocuklarımın annesi/babası, Evdeki, Gönlümdeki ve Kalbimdeki adları da rehber isimleri olarak kullanılabilir.

Anne Rehbere Kaydetme İsimleri için En İyi ve Güzel İlginç Öneriler

Çocuklar ve anneleri arasında diyaloglar genellikle rehber isimlerinden anlaşılır. Canım, Kraliçem, Annem, Sultan veya Validem isimleri kullanılıyorsa güzel bir ilişki olduğu görülür. Daha ilginç ve farklı olması adına Doğuranım, Babamınki, Kraliçe Arı, İçişleri Bakanı veya Reis isimleri tercih edilebilir.

Baba Rehbere Kaydetme İsimleri için En İyi ve Güzel İlginç Öneriler

Evin reisi olarak görülen babaların farklı isimle kaydedilmesi oldukça yaygındır. Babam, Babacığım, Babişko gibi sıradan isimlerin yerine Peder, Kral, Father, Eyvah Babam yaygın olarak kullanılır. Gençler arasında Para Makinesi, Dış İşleri Bakanı, Patron, Komutan, Reis, İmparator gibi eğlenceli rehber isimleri de yer almaktadır.

Kanka Rehbere Kaydetme İsimleri için En İyi ve Güzel İlginç Öneriler

Aile ve sevgililerin haricinde yakın arkadaşlar için de kullanılabilecek birbirinden güzel rehber isimleri vardır. Bunlar Can Dostum, Arıza, Kafa Dengi, İşi Düşen, Tuzlu Çikolata ve Kirvem olabilir. Yaşanmış güzel anılardan veya güncel olaylardan da isimler seçilebilir. Mekanın Sahibi, İncinmiş, Apartman Sakini, Diriliş (İsim) oldukça komik ve eğlenceli adlardır.

At Hırsızı, Kaza Kurşunu, Toprağım, Eskobar veya Geveze isimleri genellikle erkekler tarafından tercih edilir. Kızlarsa Baş Belası, Fıstık, Bebek, Sister, Sakın Açma, Kırmızı Bölge veya Telefon Masası olarak birbirlerini kaydederler. Karşılıklı uyum içeren isimlerin kullanılması da durumu daha güzel hale getirir.

Kardeş Rehbere Kaydetme İsimleri için En İyi ve Güzel İlginç Öneriler

Kardeşler arasında rehbere farklı isimle kaydetmek oldukça popülerdir. Özellikle huysuz kardeşler için Sinir, Solucan, Sivilce, Ufaklık, Cadı, Bücür, Bela, Yine Kızacak, Sinirli isimleri kullanılabilir. İspiyoncu, Büyük/Büyük Boy, Bacım, Birader, Kardest, Çimen ve Zilli oldukça ilginç ve güzel isimlerdir.

Kuzen Rehbere Kaydetme İsimleri için En İyi ve Güzel İlginç Öneriler

Kuzenler, en az kardeşler kadar yakın hissedilen akrabalar oldukları gibi en yakın arkadaş görevini de görebilirler. Bu nedenle rehbere kaydederken yalnızca isimleri ve Kuzen yerine Akraba Terörü, Fabrika Hatası veya Kaza Kurşunu kullanılabilir. Dayı oğlu/kızı, Teyze Oğlu/kızı şeklinde değişik şekillerde kaydetmek mümkündür.

Allah'ın Cezası, Kuzito, Baş Belası, Kirvem, Annemin/Babamın Yeğeni, Kereta isimleri kuzenler için kullanılabilir. Gece Kuşu, Wanted, Huysuz, Zaman Kaybı, Ömür Törpüsü, Kral, Başkan, Fesat adları rehberde yer alabilir. Ayrıca Akrabam, Keko, Zamansız, Sakın Açma veya Sakın Arama, Sırdaş, Kırmızı Alarm isimleri de kuzenler için kullanılmaya uygundur.