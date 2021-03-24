Regl sancısına ne iyi gelir? Regl sancısı için doğal yöntemler

Regl ya da adet olarak adlandırılan kadınların aylık perdiyodik dönemi, aslında çok normal bir dönem olsa da yaşanan ağrılar bu süreci neredeyse kabusa dönüştürür. Kimileri bu ağırları hafif atlatırken, kimilerinin sancıları ise dayanılmayacak kadar şiddetli olur. Neyse ki evde uygulayabileceğiniz basit yöntemlerle adet sancılarınızı hafifletmeniz mümkün.

Regl sancısı için doğal yöntemler

Su içmek

Regl döneminde vücut susuz kalıyor. Bu dönemde oluşan şişlik, susuz kalmayla birlikte iyice artabilir. Dolayısıyla regl döneminde bolca su tüketerek vücudunuzu rahatlatabilirsiniz.

Sıcak su torbası koymak

Reg döneminde ağrıları geçirmek için akla gelen ilk yöntem sıcak su torbasıdır. Ancak sıcak su torbanızı direk cildinizin üzerine koymamaya dikkat etmeniz gerekir.

Egzersiz yapmak

Germe egzersizleri gibi hafif egzersizler, yürüyüş ve yoga gibi aktiviteler regl döneminde ağrının azalmasına destek olabilir.

Duş almak

Ilık duş almak da tıpkı sıcak su torbası gibi kasları gevşettiği için ağrıları hafifletir ve rahatlama sağlar.

Demir içeren besinler almak

Bu dönemde demir içeren besinler daha fazla tüketilmelidir.

Zencefil tüketmek

Zencefil, doğal bir ağrı kesicidir. Regl döneminde içinde zencefil olan gıdaları tüketmek ya da zencefilli çay içmek iyi gelebilir.

Rezene çayı

Rezene çayı rahimdeki kasların gevşemesine ve ağrıların azalmasına yardımcı olur. Bu dönemde, günde iki kez rezene çayı içerek daha az sancı hissedebilirsiniz.

Keten tohumu

İçerdiği asitlerle progesteron hormonunu dengeleyerek regl sancısını azaltan keten tohumu da bu dönemde tüketebileceğiniz doğal ürünler arasında.