Regl dönemi şişkinliği sandı, ölümcül bir yumurtalık kanseri olduğunu öğrendi! Karnından 16 litre sıvı boşaltıldı

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İngiltere’nin Leeds şehrinde yaşayan 28 yaşındaki Sophie Casey, ölümcül bir yumurtalık kanseri ile mücade ediyor. Dokuz aylık hamile gibi görünmesine neden olan aşırı şişkinlik sorunu yaşamaya başladığında bunun regl döneminden kaynaklandığını düşündü. Sophie, daha sonra doktora gitti ama yaşadığı semptomların irritabl bağırsak sendromu (IBS) gibi başka sorunları taklit ettiği için hastalığının nedeninin çok iyi araştırmadığını, doktorların başlangıçta kendisine antibiyotik verdiiğini ama onu kullanınca kusmaya başladığını, teşhiste geç kalındığı için tümör bağırsaklarına da yayıldığını söyledi.

Eylül ayında ilk kez aile hekimini ziyaret eden Sophie’e semptomlarının arkasında kontamine gıdalardan bulaşan yaygın bir enfeksiyon olabileceği söylendi ancak hastane doktorları bu endişe verici belirtinin yaygın bir mide enfeksiyonundan başka bir şey olmadığını söylediler. Doktorlar antibiyotik vermişti ancak işe yaramadı. Sophie’nin yaşadığı sempomlar devam edince acil servise gitti.

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Sophie, Leeds Live'a yaptığı açıklamada, hastanede bazı testler ve taramaların yapıldığını ve sonunda bir kitle bulduklarını söyledi.

Daha ileri testlerden sonra genç kadın kendisine teşhis koyan bir onkologla görüştü.

“Belirtilerim regl dönemimden kaynaklanıyor olabilirdi” diyen Sophie, yaşadığı şişkinlik seviyesinin daha önce hiç yaşamadığı bir şey olduğunu da sözlerine ekledi.

“İnsanlar bunu çok fazla düşünmeyebilir ama vücudunuzu tanımanız ve döngünüzü bilmeniz gerekir.” diyen Sophie’e bir nevi tedavi edilebilir ama iyileştirilemez ölümcül bir kanseri olduğu söylendi.

Genç kadına, üç tur kemoterapi gördükten sonra vücudun kemoterapiye vereceği yanıta göre bir ortalama bir yaşam süresi biçilecek.

Bu ayın sonunda bitecek olan kemoterapi öncesinde Bayan Sophie’nin karnında 16 litre sıvı boşaltıldı.

Yumurtalıklarındaki kitle bağırsaklara da baskı yaptığı için bağırsak tıkanıklığı riski altında. Bu nedenle ameliyat ve stoma torbası için hazırlıklı olması söylendi.

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Sophie, bir yaşındaki oğlu ve eşi George ile bir aile olarak anı biriktirmelerine yardımcı olmak ve kanser konusunda farkındalık yaratmak için bağış topluyor.

Cancer Research UK'e göre Sophie’ 4B evresinde yumurtalık kanseri teşhisi konuldu. Bu da kanserin karaciğer veya dalağa, karın dışındaki lenf düğümlerine veya akciğerler gibi diğer organlara yayıldığı anlamına geliyor.

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Yumurtalık kanseri, yumurta üreten kadın organları olan yumurtalıklarda gelişen nadir bir hastalık türüdür. Belirtiler hastalığın geç evrelerine kadar kendini göstermediği için genellikle 'sessiz katil' olarak adlandırılır. Yumurtalık kanseri, Birleşik Krallık'ta en sık görülen altıncı kanser türüdür. Hastalık İngiltere'de her gün ortalama 11 ya da yılda 4.000 kadının ölümüne neden oluyor. Rakamlar ayrıca ABD'de her yıl üç kat daha fazla kadının ölümüne neden olduğunu gösteriyor. Kaynak: Daily Mail





'YAŞINIZIN GENÇ OLASINA ALDANMAYIN'

En erken aşamada teşhis edilen vakaların yaklaşık yüzde 93'ü beş yıl veya daha fazla yaşarken, dördüncü aşamada teşhis edilenlerin sağkalım oranı sadece yüzde 13'tür.



Yumurtalık kanseri olan kadınların yaklaşık beşte biri de, genellikle herhangi bir tedavi için acil servislere başvuruyor ve hastalık bu nedenle geç teşhis edilebiliyor.

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Sophie, kadınları adet döngüsündeki değişikliklere ve günlük sorun olabilecek belirtilere dikkat etme konusunda uyardı ve 'yaşınızın genç olmasına aldanmayın' dedi.

Peki, yumurtaşık kanserinin neler?

Geç teşhis edilmesinin nedeni ne?

Neden genç yaşta kadınlarda görülme sıklığı arttı?

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Kağan Kocatepe, yumurtalık kanserinin BRCA genindeki değişikliklere bağlı olan ve henüz tam olarak netleşmemiş bazı çevresel faktörlere bağlı olan türleri olduğunu, hatta doğumdan itibaren var olan ancak yaşamın ileri aşamalarında kendini gösteren bazı türleri de olduğunu söyledi.

AİLESİNDE BU SAYILAN ÜÇ KANSER TÜRÜNDEN BİRİNE SAHİP OLANLAR DİKKAT

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Meme kanseri ve kalın bağırsak kanseri ile birlikte yumurtalık kanserinin kalıtsal özelliklerinin çok güçlü bir kanser türü olduğunu belirten Kocatepe, ailesinde bu sayılan üç kanser türünden biri veya daha fazlası olan kadınların doktorlarına daha düzenli olarak gitmeleri gerektiğini önemle vurguladı.





SİNDİRİM SİSTEMİ ŞİKAYETLERİ İLE KARIŞTIRILIYOR

Yumurtalık kanserinin belirtilerinin sindirim sistemi şikayetlerine çok benzediğinden dolayı bazı durumlarda ilk şüphelenen kişinin bir iç hastalıkları uzmanı olduğunu, maalesef yumurtalık kanserinin, 21. yüzyılda olmamıza rağmen erken tanısı çok kolay olmayan bir kanser türü olarak varlığını sürdürdüğünü söyleyen Kocatepe, bu kanser türünün ilk tanısı konduğunda çoğunlukla ileri evrede bulunduğunu ifade etti.

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Kadın doğumcuları en çok şüphelendiren bulgunun yumurtalıkta çatlamamış yumurta, çikolata kisti gibi selim tabiatlı kistlere benzemeyen ultrason bulguları gösteren kistik oluşumlar ve beraberinde de karın içinde normalden fazla sıvı birikimi olduğunu belirten Kocatepe, buna tümör markeri denen kanda ölçülen bazı kanser belirteçlerinin yüksekliği eklendiğinde hastaların ameliyata alındığını söyledi ve bu ameliyatlar hakkında şunları söyledi:

“Özellikle genç yaştaki olgularda yumurtalıkları almak yerine hızlı patoloji adı verilen ve dakikalar içinde sonuç veren patolojik inceleme yapar ve bu inceleme sonucu kanser gelirse, maalesef yaşı ne olursa olsun yumurtalıkların alınmasını içeren daha radikal ameliyatlar yapmak zorunda oluruz.”

ÖLÜM ORANI YÜKSEK KANSER TÜRLERİ ARASINDA

“Yumurtalık kanseri erken tanısı oldukça zor olan ve ilk tanı konduğunda çoğu durumda ileri evrelere ilerlemiş olan bir kanser türüdür” diyen Kocatepe, yumurtalık kanserinin bu özelliğiyle maalesef ölüm oranı nispeten yüksek kanserler arasında yer aldığını söyledi ve geç teşhis edilmesinin nedenleri hakkında şunları söyledi:

“Yumurtalık kanserinin geç teşhis edilmesinin nedeni belirtilerini geç dönemde vermesidir. Meme kanseri, rahim ağzı kanseri gibi erken saptanması mümkün olan kanser türlerinden farklı olarak belli başlı kanser türleri var ki, pankreas kanseri bunların başında geliyor, tanısı çoğu zaman ileri evrede konabiliyor ve bunun en belirgin örneği de yumurtalık kanseri.

Elbette yumurtalık kanseri eninde sonunda bir belirti verir, ilk belirtilerde ise evresi sıklıkla ilerlemiş olur. Hastaların önemli bir kısmının o zamana kadar dahiliye kliniklerinde sindirim sistemi belirtileri nedeniyle incelenmiş ve tedavi görmüş oldukları da sık gözlemlenen bir durumdur."

Cancer Research'ün verilerine göre 1990'ların başından bu yana 24 yaş altı kadınlarda hastalık oranı yüzde 78, 25-49 yaş arası kadınlarda ise yüzde 10 artış göstermiştir. Yumurtalık kanseri çoğu olguda 50 yaş üzerindeki kadınlarda görülse de her yaşta ortaya çıkabilir. Kaynak: Daily Mail

Dr. Kağan Kocatepe, günümüzde sık doktora gitme alışkanlıkları ve artan sayıda check-up taramaları sayesinde birçok hastalığın sıklığının artış göstermiş izlenimi verdiğini, bu nedenle yumurtalık kanseri artışının gerçek olup olmadığı konusunda henüz fikir birliği sağlanmadığını söyledi.

Kocatepe, son olarak yumurtalık kanseri ile ilgili çok önemli bir gerçek daha olduğunu ve bunun vurgulanması gerektiğini şu sözlerle anlattı:

“Yumurtalıklar alınmasına rağmen yumurtalık kanseri oluşması nedeniyle bu kanser türünün “epitelyal” adı verilen alt türlerinin yumurtalıktan çok bir karın iç zarı kanseri olma ihtimali zaman zaman gündeme gelmeye devam etmektedir.”