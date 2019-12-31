Reflüsü olanlar bu yiyeceklerden uzak dursun

Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Fatih Yüksel Işıksal, reflü ve gastrit hastalıklarındaki şikâyetlerin benzerliğine dikkat çekti. Özellikle reflü hastalarının uzun dönemde yemek borusu kanserine yakalanma riskine dikkat çeken Işıksal, şu ifadeleri kullandı:

“Halk arasında genellikle yanlış bilinen bir konu vardır; gastritten ülsere, ülserden kansere dönüşüm şeklinde bir dönüşüm olduğuna inanılan bir zincir vardır. Ancak böyle bir zincir söz konusu değildir. Gastrit olarak başlar, ülsere ya da kansere dönüşmez. Gastrit hastaları, doktorlara genellikle midede yanma ya da ağrı şikâyeti ile başvurur. Bu şikâyet genellikle yemeklerden önce ya da sonra başlar. Başladıktan birkaç saat sürer; süt, soda ve su içme neticesinde şikâyetlerde kısmi azalmalar olsa da, bir süre sonra şikâyetler tekrar ortaya çıkar. Ülser ve reflü hastalarında da benzer yanma ve ağrı şikâyetleri olabilmektedir. Reflü hastalıklarını gastritlerden ayıran en önemli özellik, mideden ağza doğru bir sıvı gelmesi ya da mideden boğaza doğru yükselen, göğüs arkasında hissedilen yanma şikâyetidir. Kronik gastrit eğer teşhisi doğru konuldu ise, başka bir hastalığa dönüşmez. Reflü hastalığı ise bundan biraz daha farklıdır. Reflü hastalığı düzgün ve takip edilmediği durumlarda yemek borusu kanserine ilerleyebilir ve bu durum bizim açımızdan biraz daha riskli hastalık olarak kabul edilir."

UZUN SÜRE AÇ KALMAYIN, ASİTLİ İÇECEKLER TÜKETMEYİN

Mide ülseri, gastrit ve reflü hastalarının beslenme ve yaşam tarzına çok dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Uz. Dr. Işıksal, “Mide ülseri, 12 parmak bağırsağı ülseri, gastrit ve reflü hastalıklarının tümü, aslında asitle ilişkili hastalıklardır. Bunlarda temel mekanizma asitle mide, yemek borusu veya 12 parmak bağırsağı duvarının temasını kesmek, hastalığın tedavisinde temel mekanizmayı oluşturur. Dolayısıyla bu hastaların kesinlikle uzun süre aç kalmamaları, bir öğünde fazla yiyecek tüketmemeleri ve mide asidinin güçlenmesini sağlayacak zayıf asit içeren limon, sirke, kızartılarak hazırlanmış yiyecekler, fast food türü ağır yağlarla kızartılmış yiyeceklerden uzak durmaları gerekir. Ayrıca reflü hastalarında çiğ sarımsak, çiğ soğan, mercimek, nane gibi yiyecekler de yemek borusu ile mide arasındaki kapağın gevşemesine yol açacağı için şikâyetlerin artmasına yol açabilir. Ayrıca taze sıkılmış meyve sularının tercih edilmesi, hazır meyve sularından da uzak durulması gerekir" diye konuştu.