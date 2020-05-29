Recep isminin anlamı nedir? Recep ne demek

Genel olarak Türkçedeki anlamına bakıldığında Recep ismi, ‘Gösterişli ve Heybetli’ anlamları üzerinden ifade edilmektedir. Aynı zamanda İslami açıdan da özel bir tarihe denk geldiğini söylemek mümkündür.

Recep İsminin Anlamı

Recep Arapça kökenli bir isim olarak karşımıza çıkıyor. Ancak çok eski zamanlardan günümüze kadar ulaşmış ve Türkçede yerleşik olarak bulunan adlardan biridir. Hem genel hem de İslami açıdan anlamı kapsamında ele almak mümkün.

- Gösterişli ve Heybetli,

- Hicri kameri ayların yedincisi ve üç ayların ilki,

Bu farklı anlamları ile beraber erkek çocuğunuz için bu ismi liste içerisine alabilirsiniz. Özellikle etkileyici anlamı ve İslami açıdan tarihi ile ilgi çeken isimlerden biridir. Merak edenler adına Recep adı Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir. Uzun yıllardır Türkçede yaygın olarak kullanılan bu isim, erkek çocukları için çok fazla değerlendirilen adlar arasında gelmektedir.

Recep ismi özellikle tek başına kullanılması ile beraber farklı isimler üzerinden de uyumluluk sağlamaktadır. Bu doğrultuda minik yavrunuz adına farklı bir isim ile beraber bütünlük oluşturmak suretiyle Recep adını kullanabilirsiniz. Eğer bu konuda bir isim arıyorsanız listeye ekleyebileceğiniz özel isimler arasında yer almaktadır.