Randevusuz aşı olunur mu? Covid-19 aşıları nerede uygulanıyor?

Aşı sırası gelmiş ancak randevu gününü belirlememiş olan kişiler, randevusuz aşı olunur mu araştırmalarını sürdürüyorlar. Bununla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, randevusuz aşı yapılıp yapılmadığına dair gün içinde randevu ve aşı sisteminde “Gün içinde randevu, gün içinde aşı” uygulamasının başlatıldığını duyurdu. İşte, randevusuz aşı olmaya dair detaylar…

Randevusuz aşı olunur mu?

Aşılama hizmeti, sağlık kuruluşlarında COVID-19 pandemisi sağlık önlemlerine uygun şekilde sürdürülmektedir. Aşılama hizmetlerinden yararlanacak kişi hem kendi güvenliği hem de toplum sağlığı için sağlık kuruluşuna gitmeden önce randevu almalıdır. Böylece kalabalık oluşumu önlenir ve temas riski azalır. Ayrıca sağlık kuruluşlarına giderken ve orada bulunulan süre içerisinde maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulmalıdır.

Ayrıca randevusuz aşı olmayla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Gün içinde randevu, gün içinde aşı” uygulamasını başlattık. Randevu alın, aşınızı vakit kaybetmeden yapalım" açıklamasında bulunarak aynı güne aşı randevusu almanın artık mümkün olduğu belirtti.

Covid-19 aşıları nerede uygulanıyor?

COVID-19 aşıları, öncelikli olarak Aile Sağlığı Merkezleri olmak üzere İl Sağlık Müdürlükleri tarafından belirlenen aşılama hizmeti sunulan kamu hastanelerinde ve özel hastanelerde yapılmaktadır. Toplum Sağlığı Merkezleri/İlçe Sağlık Müdürlükleri ekiplerince sağlık kuruluşu dışında oluşturulan aşı istasyonlarında ve mobil ekiplerce yerinde aşılama hizmeti verilmektedir. Evde sağlık hizmeti sistemine kayıtlı olan kişilerin aşılamaları, bu hizmeti veren ve aşı uygulamaya yetkili olan sağlık personeli tarafından yapılmaktadır.

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen aşılar, aşılama hizmeti sunulan sağlık kuruluşlarında ücretsiz olarak uygulanmaktadır.