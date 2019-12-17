Rana ne demek? Rana isminin anlamı nedir?

Kız çocuklarına isim olarak verilen Rana sözcüğü, Arapça kökenlidir. Bu isim, sempati, sevgi ve güzellik çağrışımlarına sahiptir. Rana isminin özellikleri arasında liderlik, karalılık, erdemlilik ve dürüstlük bulunmaktadır.



Rana İsminin Anlamı



Rana ismi anlam itibariyle güzel ve hoş demektir. Ayrıca Rana isminin anlamı letafet, zarafet ve parlaklık olarak bilinmektedir. Bu anlamların dışında Rana ne demek sorusu, "göze hoş görünen kimse" şeklinde yanıtlanmaktadır.



Rana Ne Demek?



Uzun yıllardan beri kullanılan bu isim, bazı eserlere konu olmuştur. Ve bazı ünlü kimselerin de ismidir. İsim, anlamıyla birlikte bu özellikleriyle de dikkat çeker. Bu isim, ünlü sanatçı Rana Alagöz'ün ismidir. Osman Necmi Gürmen tarafından yazılan bir romana da isim olmuştur.