Ramazanda içinizi ferahlatacak dondurmalar!

İftardan sonra ağır tatlılar yerine hafif dondurmalar yemek ister misiniz? Sizin için evde hazırlayabileceğiniz birbirinden lezzetli dondurma tariflerini bir araya getirdik!

SAKIZLI DONDURMA

Malzemeler

12 gr. toz salep (3 tatlı kaşığı)

1 lt. süt

400 gr. şeker

3 gr. damla sakızı

SAKIZLI DONDURMA TARİFİNİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!



Hazırlanışı

Tefal Dondurmacım ile sakızlı dondurma yapmak için süt, toz haline getirilmiş damla sakızı, salep ve şekeri tencereye alıp çırpma teliyle karıştırarak kaynatın. Başka bir kaba alıp soğumaya bırakın.



Haznesini buzlukta 24 saat soğuttuğunuz dondurma makinanızı çalıştırın. Soğuyan karışımı hareket halinde olan dondurma makinesine dökün. Kıvam alana kadar, yaklaşık 15-20 dakika çalıştırın.



Dondurmanızı plastik spatula yardımıyla başka bir kaba alın. Buzdolabına koyup -18°C'de muhafaza edin.

ÇİLEKLİ DONDURMA

Malzemeler

500 gr. çilek

120 gr. pudra şekeri

300 gr. krema

ÇİLEKLİ DONDURMA TARİFİNİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

Hazırlanışı

Tefal Dondurmacım ile çilekli dondurma yapmak için temizleyip, yıkadığınız çileklere, pudra şekerini ilave edin. Blender veya rondodan geçirin.



Kremayı bir kaseye alın, mikserin en yüksek hızıyla çırparak kremşanti kıvamına gelene kadar çırpın. Çilek püresini ekleyip, homojen bir hale gelene kadar çırpma teli ile karıştırın.

Haznesini buzlukta 24 saat soğuttuğunuz dondurma makinanızı çalıştırın. Karışımı hareket halinde olan dondurma makinasına dökün. Kıvam alana kadar yaklaşık 15-20 dakika çalıştırın.

Dondurmanızı plastik spatula yardımıyla başka bir kaba alın. Buzdolabına koyup -18 derecede muhafaza edin.

TAHİNLİ DONDURMA

Malzemeler

550 gr. süt

6 adet yumurta sarısı

140 gr. şeker

240 gr. krema

50 gr. tahin (3 yemek kaşığı)

100 gr. tahin helvası

TAHİNLİ DONDURMA TARİFİNİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

Hazırlanışı

Tefal Dondurmacım ile tahinli dondurma yapmak için krema ve sütü bir tencerede kaynatın. Bu sırada yumurta sarılarını ve şekeri beyazlaşana kadar mikserle çırpın. Kaynayan sütlü karışımı yavaş yavaş yumurtalı karışıma ilave edin ve çırpma teli ile karıştırın. Karışımı bir tencereye alın. Tahin ilave edin. Kısık ateşte çırpma teli ile sürekli karıştırarak pişirin. Karışımı muhallebi kıvamına gelmeden ocaktan alın. Karışımı başka bir kaba aktarıp oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

Haznesini buzlukta 24 saat soğuttuğunuz dondurma makinanızı çalıştırın. Soğuyan karışımı hareket halinde olan dondurma makinesine dökün. Kıvam alana kadar, yaklaşık 15-20 dakika çalıştırın. Dondurmanız kıvam almaya başladığında tahin helvasını ilave edin. Dondurma makinanızı yaklaşık 2 dakika daha çalıştırın.

Dondurmanızı plastik spatula yardımıyla başka bir kaba alın. Buzdolabına koyup -18°C'de muhafaza edin. Tahinli dondurmanızı dilerseniz üzerine pekmez dökerek servis yapabilirsiniz.

FINDIK EZMELİ DONDURMA

Malzemeler

400 gr. süt

160 gr. krema

100 gr. şeker

6 adet yumurta sarısı

100 gr. fındık ezmesi

100 gr. pirinç fındık

FINDIK EZMELİ DONDURMA TARİFİNİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

Hazırlanışı

Tefal Dondurmacım ile fındık ezmeli dondurma yapmak için sütü ve kremayı bir tencerede kaynatın. Bu sırada yumurta sarılarını ve şekeri beyazlaşana kadar mikserle çırpın. Kaynayan sütlü karışımı yavaş yavaş yumurtalı karışıma ilave edin ve çırpma teli ile karıştırın. Karışımı bir tencereye alın. Kısık ateşte çırpma teli ile sürekli karıştırarak pişirin. Karışımı muhallebi kıvamına gelmeden ocaktan alın. Karışımı başka bir kaba alın. Fındık ezmesini ekleyin ve çırpma teli ile karıştırın. Daha sonra pirinç fındıkları ekleyin ve karıştırın. Oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

Haznesini buzlukta 24 saat soğuttuğunuz dondurma makinanızı çalıştırın. Soğuyan karışımı hareket halinde olan dondurma makinesine dökün. Kıvam alana kadar, yaklaşık 15-20 dakika çalıştırın.

Dondurmanızı plastik spatula yardımıyla başka bir kaba alın. Buzdolabına koyup -18°C'de muhafaza edin. Fındık ezmeli dondurmanız hazır.

Afiyet Olsun