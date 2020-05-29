Ramazan isminin anlamı nedir? Ramazan ne demek

Ramazan ismi Arapça kökenli bir addır ve Kur'an-ı Kerim'de de yer alır. Türkiye'de yerleşik olarak bir isim şeklinde en fazla değerlendirilen adlardan biri olduğunu da söylemek mümkün. Anlamı ise, ‘Hicri (Kameri) ayların dokuzuncusu, oruç ayı’ şeklinde ifade edilmektedir.

Ramazan İsminin Anlamı

Ebeveynler tarafından Türkçede erkek bebekleri için çok fazla değerlendirilen isimlerden biri olarak Ramazan öne çıkmaktadır. Genel olarak ise anlam açısından, ‘oruç tutulan ay’ olarak öne çıkıyor. Bu doğrultuda oruç ayına hitaben yılın dokuzuncu ayı şeklinde ifade edilir.

Tek başına kullanılan bir isim olması ile beraber Ramazan adını, değişik isimlerle de bir araya getirebilirsiniz. Aynı zamanda kelime açısından gündelik yaşamda da kullanılan bir sözcüktür. Zaten doğru da okunuşu ve yazılışı kapsamında Ramazan ayını anlatır. Erkek çocuğu olarak minik yavrunuz adına bir isim arayışı içerisindeyseniz, en güzel isimlerden biri olarak anlamı ile beraber Ramazan adını kullanabilirsiniz.

Pek çok kişinin Merak ettiği gibi Ramazan ismi Kur’an-ı Kerim'de geçer. Mavi rengini temsil etmek suretiyle Ramazan hem Arapça hem de Türkçede yaygın bir isimdir. Özellikle doğrudan dini anlamı ile beraber ilgi çeken ve kullanılan isimlerden biridir.