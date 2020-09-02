Rahmi M. Koç Müzesi’nden eylül ayında çevrimiçi bilim ve sanat atölyeleri!

Rahmi M. Koç Müzesi’nin eğitim atölyeleri eylül ayında da çevrimiçi erişime açık olacak. 7-12 yaş grubu çocuklara yönelik online atölyelerde müze eğitmenleri tarafından biyolojiden astronomiye, tasarımdan elektriğe kadar farklı alanlarda eğitim verilecek. Çocuklar atölye öncesinde müzenin ilgili bölümlerini çevrimiçi gezebilecek, gördüklerini kendi hayal dünyalarına göre tasarlayarak eğlencenin tadına varacak.

Çocukların hedef ve davranışlarına uygun olarak hazırlanan atölyeler, eylül ayı boyunca her cumartesi saat 13.00’te eğitim kiti eşliğinde ve müze eğitmenlerinin anlatımıyla düzenlenecek. 60 dakika sürecek atölyelere katılım için müzenin Eğitim Bölümü’nü telefonla aramak ve rezervasyon yaptırmak gerekiyor. Zoom uygulaması ile gerçekleştirilecek atölyelere katılım 20 kişiyle sınırlı olacak. Kayıt işlemi yaptırılıp atölye ücreti ödendikten sonra belirtilen adreslere kargo ile eğitim kiti gönderilecek. Eğitim kitinde atölyelerin konusuna göre farklı malzemeler yer alacak.

Eylül ayı atölye programı şöyle

5 Eylül Cumartesi, saat 13.00 – Biyoloji Atölyesi: DNA (9-12 yaş grubu)

12 Eylül Cumartesi, saat 13.00 – Astronomi Atölyesi: Güneş Sistemi Modeli (8-11 yaş grubu)

19 Eylül Cumartesi, saat 13.00 – Tasarım Atölyesi: Yaratıcı Tablolar (7-10 yaş grubu)

26 Eylül Cumartesi, saat 13.00 – Elektrik Atölyesi: Kağıttan Devreler (8-11 yaş grubu)

Detaylı bilgiye 0212 369 66 00 133-105-120 numaralarından ulaşılabilir.