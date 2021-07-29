Rahman isminin anlamı nedir? Rahman ne demek? Rahman adının özellikleri, analizi ve kökeni

Rahman ismi aslen Arapça kökenli bir isimdir. Rahman isminin anlamı ayrım gözetmeksizin tüm canlılara merhamet edendir.

Rahman İsminin Anlamı Nedir? Rahman Ne Demek?

Sadece erkek çocuklar için uygun olan Rahman isminin rengi mavidir. Rahman ismi Tanrı’nın adlarından olan anlamına gelmekte ve ayrım yapmaksızın tüm canlılara merhamet eden kişi demektir.

Rahman İsminin Özellikleri

Başta merhametli ve dost canlısı kişilerdir. Kötülüklerden kaçınır ve sadece iyilik yapmayı hedeflemişlerdir. İş hayatlarında aktif olmak için sürekli çalışır ve boş zamanlarında ise sevdikleri kişiler ile zaman geçirmekten hoşlanırlar.

Rahman İsminin Analizi

Rahman ismi 6 harften oluşur ve ismin analizi şöyledir;

R: Sert bir yapısı vardır ancak karar verirken oldukça zorlanır.

A: Atılgan ve enerjik bir yapıya sahiptir.

H: Sakin ve durgun yapıya sahiptir. Daha çok durağan hayatı benimser.

M: Özellikle ticaret hayatında oldukça zeki ve başarılıdır.

A: Atılgan ve enerjik bir yapıya sahiptir.

N: Sağduyulu ve sevecen bir yapıya sahiptir.

Rahman Adının Kökeni

Rahman adının kökeni Arapçadır.

Rahman İsminin Yanına Yakışan İsimler

Rahman isminin yanına yakışan kız isimleri; Rahmiye, Rahime, Rahiye, Rahile, Rahşen, Rahan.

Rahman isminin yanına yakışan erkek isimleri; Rahmet, Rahşan, Rahim, Rahmi, Rahman, Rahmeti, Rahmetullah, Rahmani.

Rahman İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

Geçiyor.