Rahim isminin anlamı nedir? Rahim ne demek? Rahim adının özellikleri, analizi ve kökeni
Yabancı kökenli isim olsa da bazı yabancı isimler ülkemizde fazla tercih edilmekte ve kullanılmaktadır. Bu tür yabancı kökenli isimlerin başında Rahim ismi gelmektedir. Rahim ismini dünyaya gözlerini açacak bebekleri için düşünen ebeveynler, isim hakkında tüm bilgileri öğrenmek istiyor. Rahim isminin anlamı nedir? Rahim ne demek? Rahim ismi Kur’an’da geçiyor mu? İşte, merak edilen tüm detaylar.
Rahim isminin kökeni Arapçadır. Rahim ismi sadece erkek çocukları için kullanılır ve ismin anlamı esirgeyen, koruyan, merhametli şeklinde geçmektedir.
Rahim İsminin Anlamı Nedir? Rahim Ne Demek?
Türkiye’de yaklaşık 100 binden fazla kişi tarafından kullanılan Rahim isminin rengi mavidir. Rahim ismi acıyan, esirgeyen, koruyan, merhametli ve Tanrının adlarından demektir.
Rahim İsminin Özellikleri
Yüksek enerji sahiplerdir. Dışarıda gezmeyi ve dolaşmayı oldukça seven kişilerdir. Sevdikleri insanlar ile içli dışlı olmaya bayılır ve yoğunluk nedir pek bilmezler. Aşk hayatlarında eşlerine oldukça sadık kalırlar.
Rahim İsminin Analizi
Rahim ismi 6 harften oluşur ve ismin analizi şöyledir;
R: Sert bir yapıya sahiptir ancak karar verme konusunda oldukça zorluk çeker.
A: Atılgan ve enerjik bir yapıya sahiptir.
H: Sakin ve durgun bir yapısı vardır. Monoton yaşamı benimsemiştir.
İ: Kırılgan ve oldukça duygusal yapısı vardır. Çok çabuk kırılabilir.
M: Özellikle ticaret hayatında zeki ve oldukça başarılıdır.
Rahim Adının Kökeni
Rahim adının kökeni Arapça.
Rahim İsminin Yanına Yakışan İsimler
Rahim isminin yanına yakışan kız isimleri; Rahile, Rahime, Rahmiye, Rahşende, Rahan, Rahmet, Rahşan.
Rahim isminin yanına yakışan erkek isimleri; Rahi, Rahman, Rahmani, Rahmeti, Rahmetullah, Rahmi.
Rahim İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?
Geçiyor.