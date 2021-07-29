Rahim isminin anlamı nedir? Rahim ne demek? Rahim adının özellikleri, analizi ve kökeni

Rahim isminin kökeni Arapçadır. Rahim ismi sadece erkek çocukları için kullanılır ve ismin anlamı esirgeyen, koruyan, merhametli şeklinde geçmektedir.

Rahim İsminin Anlamı Nedir? Rahim Ne Demek?

Türkiye’de yaklaşık 100 binden fazla kişi tarafından kullanılan Rahim isminin rengi mavidir. Rahim ismi acıyan, esirgeyen, koruyan, merhametli ve Tanrının adlarından demektir.

Rahim İsminin Özellikleri

Yüksek enerji sahiplerdir. Dışarıda gezmeyi ve dolaşmayı oldukça seven kişilerdir. Sevdikleri insanlar ile içli dışlı olmaya bayılır ve yoğunluk nedir pek bilmezler. Aşk hayatlarında eşlerine oldukça sadık kalırlar.

Rahim İsminin Analizi

Rahim ismi 6 harften oluşur ve ismin analizi şöyledir;

R: Sert bir yapıya sahiptir ancak karar verme konusunda oldukça zorluk çeker.

A: Atılgan ve enerjik bir yapıya sahiptir.

H: Sakin ve durgun bir yapısı vardır. Monoton yaşamı benimsemiştir.

İ: Kırılgan ve oldukça duygusal yapısı vardır. Çok çabuk kırılabilir.

M: Özellikle ticaret hayatında zeki ve oldukça başarılıdır.

Rahim Adının Kökeni

Rahim adının kökeni Arapça.

Rahim İsminin Yanına Yakışan İsimler

Rahim isminin yanına yakışan kız isimleri; Rahile, Rahime, Rahmiye, Rahşende, Rahan, Rahmet, Rahşan.

Rahim isminin yanına yakışan erkek isimleri; Rahi, Rahman, Rahmani, Rahmeti, Rahmetullah, Rahmi.

Rahim İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

Geçiyor.