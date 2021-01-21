Rahim ağzı kanserinde HPV aşısının önemi

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Seçil Kahveci Elsürer, ocak ayının, rahim ağzı kanseri farkındalık ayı olduğunu ifade etti. Rahim ağzı kanserinin önemli bir kanser olduğunu söyleyen Elsürer, “Çünkü engellenebilir bir kanser. Virüslerin, aşıların bu kadar çok hayatımızda olduğu dönemde hatırlamamız gereken bir hastalık. Kadınlarda üçüncü sırada gözlenen bir kanser ama kanser tanısı aldıktan sonra oldukça da ölümcül seyreden bir kanser. Hatta gelişmekte olan ülkelerde şu anda jinekolojik kanserler arasında ilk sırada yer alıyor. Rahim ağzı kanserinin şöyle bir özelliği var: Bu kansere bir virüs neden oluyor. Yüzde 99’undan fazlasında vakaların Human Papilloma Virus (HPV) dediğimiz bir virüs etken oluyor. O yüzden bu virüsle karşılaşmadan önce eğer aşı olunabilirse koruyuculuğu çok yüksek. Kanser vakalarını virüsü tespit ettiğimiz ve buna bağladığımız için erken yaşlardaki aşılamayla aslında bu hastalığın önüne geçebiliriz. Özellikle kız ve erkek çocuklarda 9-12 yaş grubunda bu aşının yapılabilir olması çok etkili. 2 ya da 3 doz halinde kullanılabiliyor bu aşı. Çok büyük bir oranda da rahim ağzı kanserinde korunma sağlıyor” dedi.

Testlerle kanser ilerlemeden tespit ediliyor

Rahim ağzı kanserinin aynı zamanda erken tanınabilir bir hastalık olduğunu aktaran Op. Dr. Elsürer, “Özellikle kadınlarda jinekolojik muayeneyle, yaptırılan Smear testleriyle bu kanseri ilerlemeden tanıyabiliyoruz ve çok basit bir yöntemle tedavisini yapabiliyoruz. Ama ilerlediği zaman kanser vakası hem ameliyat hem kemoterapi hem radyoterapi işin içine girdiğinde sonuçlar çok daha olumsuz seyrediyor” diyor.

“Jinekolojik muayene çok önemli”

Elsürer, ulaşabilen herkese, kız ve erkek çocuklarda da aşılamayı öneriyor. "Sonrasında kadınlarda jinekolojik muayene çok önemli. Yıllık düzenli jinekolojik muayene olunması ve uygun koşullarda da Smear ile tarama testi yaptırılması gerekiyor. Şu anda devletimiz 20-30 yaş arasında 3 yılda bir Smear testi öneriyor. 30-65 grubunda 5 yılda bir hem HPV taraması hem Smear testi oldukça önemli, ona göre bir tarama programına dahil olunması gerekiyor."